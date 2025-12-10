Đây là nhân tố đặc biệt quan trọng tạo nên tọa độ vàng phát triển bất động sản

Theo ông Phạm Nguyễn Toan - Phó Chủ tịch Hiệp hội BĐS Việt Nam, thế giới đã chứng minh, ở đâu có TOD, ở đó bất động sản gia tăng giá trị bền vững và đô thị phát triền phồn vinh. TOD là mô hình hình thành đô thị quanh các trục giao thông công cộng siêu tốc: Metro, đường sắt tốc độ cao, các hub trung chuyển.

Cần Giờ đang được kiến tạo với hệ thống hạ tầng TOD xứng tầm như Singapore, Nhật Bản, Hong Kong (Trung Quốc), với: Đường sắt tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ (dự kiến đưa vào vận hành quý III/2028); Cầu Cần Giờ (khởi công đầu năm 2026); Đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu (dự kiến hoàn thành năm 2029)...

Khi thời gian di chuyển từ trung tâm TP.HCM đến Cần Giờ chỉ còn khoảng 13 phút, Cần Giờ không còn là "vệ tinh xa" mà trở thành trung tâm mở rộng mới của siêu đô thị TP.HCM. Đây chính là "mạch máu" tạo ra gia tăng giá trị tài sản bền vững.

Trong tư duy của PGS.TS.KTS. Hoàng Mạnh Nguyên - Chủ tịch Viện Khoa học Công nghệ Đô thị xanh giao thông xanh, hạ tầng xanh là hai yếu tố nền móng của một đô thị, ví như đường băng để nền kinh tế cất cánh.

Vị trí của Cần Giờ đang từ khoảng cách xa trung tâm cũ trở thành một vị trí đặc biệt, khó có thể tìm thấy ở quốc gia nào trên thế giới, không còn nằm ngoài rìa mà ở trung tâm của TP.HCM mới gồm Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu. Tuyến đường sắt và cầu vượt biển cùng các hạ tầng giao thông khác như cảng biển, sân bay Long Thành… sẽ biến khu vực này trở thành mũi nhọn, kiến tạo đường băng để đưa kinh tế của TP.HCM lên tầm cao mới.

Dưới góc nhìn phát triển đô thị, TS.KTS. Trương Văn Quảng, khi thời gian di chuyển từ trung tâm thành phố đến Cần Giờ chỉ còn khoảng 13 phút, Cần Giờ sẽ không còn được xem là vùng ven hay "cửa ngõ xa" nữa, mà trở thành một phần mở rộng tự nhiên của lõi đô thị TP.HCM. Sự thay đổi về thời gian tiếp cận như vậy luôn dẫn đến những biến đổi mạnh mẽ về kinh tế, đô thị, dân cư và giá trị bất động sản.

TOD giúp hình thành các trung tâm thương mại, dịch vụ, tài chính và công nghệ ngay xung quanh ga tàu, nơi mật độ tiếp cận cao, dòng người và dòng vốn hội tụ mạnh nhất. Với tuyến Bến Thành - Cần Giờ, nhà ga tại Vinhomes Green Paradise Cần Giờ hay các trạm kết nối chính sẽ trở thành điểm hút đầu tư cấp độ quốc tế, tương tự như cách Yokohama hình thành bên cạnh Tokyo hay cách Songdo phát triển cạnh Seoul.

Từ góc độ quy hoạch, đường sắt tốc độ cao giúp "nén khoảng cách", thúc đẩy Cần Giờ trở thành một đô thị vệ tinh nhưng có chức năng ngang tầm trung tâm. Cư dân có thể sống trong môi trường sinh thái - biển - mặt nước, nhưng vẫn làm việc tại trung tâm tài chính của TP.HCM chỉ với một quãng đường di chuyển rất ngắn. Điều này tạo ra một mô hình sống mới mà nhiều đô thị lớn trên thế giới đều theo đuổi: Sống sinh thái - làm việc đô thị - di chuyển thuận tiện. Đây chính là mô hình đô thị thế hệ mới mà ESG++ nhấn mạnh.

Theo TS.KTS. Trương Văn Quảng, Phó Tổng Thư ký Hội Quy hoạch phát triển Đô thị Việt Nam (VUPDA) “đối với thị trường bất động sản, hạ tầng tốc độ cao sẽ định hình lại hoàn toàn giá trị không gian. Những khu vực nằm trong bán kính TOD 5 phút sẽ trở thành "toạ độ vàng phát triển", nơi thương mại, khách sạn, văn phòng, dịch vụ cao cấp và nhà ở hội tụ. Không chỉ giá bất động sản tăng, mà tính thanh khoản, khả năng hấp thụ dân số và tính bền vững của đô thị cũng tăng theo. Các nhà đầu tư quốc tế vốn rất ưu tiên các đô thị có kết nối tốc độ cao bởi nó đảm bảo tính cạnh tranh dài hạn.

TOD sẽ giúp Cần Giờ bước ra khỏi chuỗi giá trị thuần du lịch hay sinh thái, để gia nhập chuỗi đô thị - tài chính - logistics - công nghệ của TP.HCM mở rộng. Khi khoảng cách vật lý không còn là rào cản, Cần Giờ có thể trở thành một "cực tăng trưởng xanh" mới của quốc gia, nơi hội tụ du lịch nghỉ dưỡng, công nghệ cao, dịch vụ quốc tế và kinh tế biển hiện đại. Đó là lý do để cho rằng tuyến đường sắt tốc độ cao này thực sự có thể thay đổi "bản đồ tăng trưởng" của khu vực trong nhiều thập kỷ tới”.

Dưới góc nhìn của chuyên gia quốc tế, ông Okori Katsumi chuyên gia Nhật Bản, đại diện Công ty TNHH Xây dựng AOMI cho rằng, với một nơi như Cần Giờ, khi hệ thống giao thông xanh và hạ tầng xanh được thiết lập đầy đủ, người dân sẽ tự nhiên có xu hướng tập trung sinh sống. Khi giao thông được giải quyết, khả năng kết nối được đảm bảo, đô thị sẽ có điều kiện thu hút cộng đồng cư dân tinh hoa đến sinh sống lâu dài.

Ông Okori Katsumi cũng lấy dẫn chứng Tokyo là một trong những đô thị đông đúc, chi phí sinh hoạt và không gian sống đều rất đắt đỏ. Vì vậy, rất nhiều người không sống trong nội đô mà chọn các khu vực lân cận, là những nơi có hệ thống giao thông công cộng phát triển hoàn chỉnh, từ đường sắt tốc độ cao, tàu điện ngầm, tàu siêu tốc, đường cao tốc vành đai.

Bản thân ông Okori Katsumi làm việc tại Tokyo nhưng sinh sống ở một địa phương bên cạnh, hoàn toàn di chuyển bằng đường sắt mỗi ngày. Khi người dân thấy rõ lợi ích của giao thông công cộng, nhanh, tiện lợi thì dọc theo các tuyến đường sắt sẽ hình thành trường học, bệnh viện, trung tâm thương mại và các khu dân cư phát triển. Đó là lý do phát triển hệ thống giao thông đường sắt luôn được xem là yếu tố quan trọng để hình thành và nuôi dưỡng các đô thị TOD. Khi giao thông công cộng đủ tốt, đô thị sẽ phát triển tự nhiên theo trục giao thông ấy.