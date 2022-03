Đây là “tấm khiên” che chắn cho các công ty trước bão giá năng lượng hoành hành

Các công ty trước đây có giá năng lượng duy trì ổn định nay đang được che chắn khỏi thị trường khí đốt, dầu và điện tăng. Nhưng "tấm khiên" này sẽ mất dần khi bảo hiểm hết hạn và chi phí mua bảo hiểm mới ngang ngửa với giá năng lượng tăng cao hiện nay.

Các công ty thường mua các hợp đồng kỳ hạn, chẳng hạn như hợp đồng hoán đổi hoặc quyền chọn, để bảo vệ tiền tệ. lãi suất và hàng hoá. Nhiều doanh nghiệp có các chương trình hàng năm để thiết lập quy mô phòng ngừa rủi ro, và hàng quý hoặc nửa năm để quyết định thêm bớt các hợp đồng này tuỳ thuộc vào nơi thị trường hướng đến.

Những hàng rào bảo vệ này đang chứng minh tính hữu ích của chúng trong môi trường hiện tại. Các công ty như Associated British Foods PLC, nhà sản xuất hóa chất đặc biệt Evonik Industries AG và công ty trung tâm dữ liệu Equinix Inc. cho biết họ loại bỏ được một số rủi ro tài chính liên quan đến giá năng lượng leo thang.

Tuy nhiên, các công ty và các nhà cố vấn cho biết giá hiện nay quá cao để có thể bổ sung các hàng rào bảo vệ mới. Amol Dhargalkar, chuyên gia quản lý tại Chatham Financial cho biết: "Hầu hết các công ty đều nói: ‘Hãy đợi mọi thứ lắng xuống trước khi đưa ra bất kỳ dự đoán hoặc quyết định nào’".

Giá năng lượng toàn cầu đã tăng mạnh kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraine. Giá dầu Brent giao sau giao dịch ở mức 112,12 USD/thùng vào ngày 11/3, tăng 62% so với một năm trước. Giá xăng cũng tăng do các nhà giao dịch đang đang từ bỏ dầu của Nga. Một gallon xăng thông thường có giá 4.331 USD, tăng 53% so với một năm trước.

Ở châu Âu, các công ty thậm chí còn phải đối mặt với mức tăng cao hơn. Chỉ số European Gas Spot Index, một thước đo giá trị khí đốt tự nhiên, đã tăng 7 lần so với năm 2021, theo nhà cung cấp dữ liệu tài chính FactSet.

Associated British Foods, chủ sở hữu của chuỗi thời trang Primark, đã thực hiện bảo hiểm giá tất cả các nhu cầu năng lượng của mình. Giám đốc Tài chính John Bason cho biết: "Vài tháng trước chúng tôi đã bắt đầu cảm nhận được ảnh hưởng của giá khí đốt tự nhiên tăng". Công ty đồng thời vận hành nhà máy tinh chế đường và các công ty sản xuất thực phẩm này có các hợp đồng bảo hiểm rủi ro từ 1 đến vài tháng.

Ông John thừa nhận: "Chúng tôi đang nhận thấy một số lợi ích, nhưng đó chỉ là tạm thời". Công ty từ chối trả lời về số tiền họ chi cho năng lượng.

Tập đoàn hoá chất Đức Evonik cũng bị ảnh hưởng bởi một số tác động của giá năng lượng tăng cao. Andreas Steidle, phó chủ tịch cấp cao về quản lý năng lượng, cho biết công ty đã quyết định tăng tỷ lệ bảo hiểm rủi ro trong năm 2021.

"Đó là lý do tại sao cho đến nay chúng tôi ít bị ảnh hưởng bởi sự gia tăng nhanh chóng trên thị trường giao ngay", ông nói. Công ty Đức này cũng đang xem xét vận hành một nhà máy than dự định sẽ đi vào hoạt động trở lại trong năm nay.

Giá trung bình mà các công ty thiết lập trong bảo hiểm giá năng lượng đã tăng đáng kể so với năm 2021. Công ty tư vấn Chatham Financial cho biết, mức giá mà các công ty đồng ý đối với bảo hiểm rủi ro khí đốt tự nhiên ở châu Âu trong 12 tháng đã tăng hơn 5 lần so với một năm trước đó, lên 100,06 euro/MWh, tương đương 109,21 USD, trong ngày 8/3. Tại Mỹ, các công ty thiết lập giá khí đốt tự nhiên trong 12 tháng ở mức 4,42 USD/triệu đơn vị nhiệt của Anh, tăng 54% so với một năm trước đó.

Ryan Moffett, người đứng đầu bộ phận bán hàng của Wells Fargo & Co. cho biết các doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng nhiều năng lượng như các nhà sản xuất ô tô hoặc thực phẩm thường phòng hộ giá từ 1-2 năm. Trong khi đó, các nhà sản xuất năng lượng bảo hiểm giá từ 3-5 năm. Điều này có thể là một yêu cầu đối với các thoả thuận nợ của các công ty. Một số khoản vay dựa trên trữ lượng của các công ty dầu khí có thời hạn 5 năm với các yêu cầu bảo hiểm rủi ro ít nhất là 3 năm.

Giám đốc điều hành Charles Meyers cho biết Equinix hy vọng các bảo hiểm rủi ro của mình trong vài năm tới sẽ "thực sự giảm bớt sự biến động" do giá năng lượng tăng. Công ty có trụ sở tại Redwood City, California điều hành các trung tâm dữ liệu ở châu Âu và Trung Đông và không có trung tâm dữ liệu nào ở Nga hoặc Ukraine.

Người phát ngôn cho biết Equinix gần như bảo hộ hoàn toàn nhu cầu điện trong năm 2022 cho các trung tâm dữ liệu trong khu vực EMEA và được bảo hiểm một phần Ông Dhargalkarztrong hai năm 2023 - 2023.

Ông Dhargalkar cho biết các công ty hiếm khi khoá tất cả các khoản bị ảnh hưởng đế tránh rơi vào trạng thái phòng ngừa quá mức cần thiết, điều này có thể thấy các nhà đầu tư thiếu kỷ luật trong dự báo tài chính. Điều đó có nghĩa là các công ty vẫn sẽ bị tổn hại ở một mức độ nào đó bởi chi phí tăng cao, nhưng cũng chắc chắn hơn so với các công ty không được phòng hộ giá.

Summit Materials Inc., nhà cung cấp vật liệu xây dựng có trụ sở tại Denver, vào năm 2021 đã mở rộng chương trình bảo hiểm giá cho than và khí tự nhiên do lạm phát gia tăng. Giám đốc tài chính Brian Harris cho biết đây là những nhiên liệu cần thiết cho một số hoạt động của công ty. Công ty đang xem xét những thay đổi tiếp theo để đối phó với cuộc khủng hoảng hiện tại.

Một số công ty chỉ đơn giản là không tham gia vào cuộc chơi bảo hiểm giá năng lượng. Covestro AG, một nhà sản xuất hóa chất đặc biệt của Đức, năm ngoái đã chứng kiến ​​chi phí năng lượng tăng gần gấp đôi lên 1 tỷ Euro, tương đương 1,09 tỷ USD. Giám đốc tài chính Thomas Toepfer dự kiến chi phí ​​sẽ tăng vọt lên 1,5 tỷ Euro đến 1,7 tỷ Euro trong năm nay dựa trên dự báo hiện tại.

Tuy nhiên, Covestro không phòng hộ giá năng lượng của mình. Đề cập đến sự gia tăng chi phí điện và khí đốt, ông Toepfer nói: "Chúng tôi thấy điều này vẫn tiếp diễn. Chúng tôi không muốn suy đoán về việc giá năng lượng sẽ đi về đâu".

Theo WSJ

https://cafef.vn/day-la-tam-khien-che-chan-cho-cac-cong-ty-truoc-bao-gia-nang-luong-hoanh-hanh-2022031814462426.chn