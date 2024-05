Đẩy nhanh dự án 22.000 tỉ đồng kết nối Tây Nguyên

Dự án đường cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột giai đoạn 1 dài 117,5 km, qua 2 tỉnh Khánh Hòa và tỉnh Đắk Lắk với quy mô 4 làn xe. Dự án có thành phần 1 do UBND tỉnh Khánh Hòa làm cơ quan chủ quản, dài 32 km, tổng mức đầu tư 5.333 tỉ đồng; dự án 2 do Bộ GTVT làm cơ quan chủ quản, dài khoảng 37,5 km tổng mức đầu tư 10.436 tỉ đồng; dự án thành phần 3 do UBND tỉnh Đắk Lắk làm cơ quan chủ quản, dài khoảng 48 km, có mức đầu tư 6.165 tỉ đồng.

Theo tiến độ dự kiến, các dự án cơ bản hoàn thành một số đoạn tuyến có lưu lượng giao thông lớn năm 2025, cơ bản hoàn thành toàn tuyến năm 2026 và hoàn thành đưa vào khai thác đồng bộ toàn dự án năm 2027.