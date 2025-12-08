Đẩy nhanh tiến độ 3 tuyến metro kết mối sân bay Long Thành với trung tâm TP.HCM

Tại buổi họp báo tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM diễn ra mới đây, Phó trưởng phòng Quản lý bảo trì và khai thác công trình giao thông (Sở Xây dựng TP.HCM) đã thông tin về tiến độ các dự án hạ tầng trọng điểm đã và đang hoàn thành trong thời gian tới.

Theo đó, đến năm 2030, TP.HCM phấn đấu hoàn thành tuyến metro số 2 (đoạn Tham Lương - Bến Thành và đoạn Bến Thành - Thủ Thiêm) cùng với tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành, phục vụ kết nối sân bay Tân Sơn Nhất và trung tâm thành phố với sân bay Long Thành.

Theo Sở xây dựng, thời gian qua, TP.HCM đã và đang tích cực phối hợp với các địa phương trong vùng, đặc biệt là tỉnh Đồng Nai, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để thúc đẩy tiến trình đầu tư các dự án hạ tầng giao thông trọng điểm, nhằm đảm bảo hệ thống kết nối thuận lợi, hiện đại, phục vụ cho việc khai thác hiệu quả Cảng hàng không quốc tế Long Thành – công trình trọng điểm quốc gia.

Kế hoạch sân bay Long Thành sẽ vận hành thương mại vào nửa đầu 2026. Khi đó, nhu cầu kết nối giao thông giữa sân bay Long Thành và sân bay Tân Sơn Nhất sẽ tăng cao. Vì vậy, UBND TP.HCM đã kiến nghị Thủ tướng về phương án kết nối hai sân bay.

Trong đó, phương án kết nối thông qua tuyến metro số 2 (Tham Lương - Bến Thành, Bến Thành - Thủ Thiêm) và tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành có điều kiện thuận lợi để triển khai sớm nhất. Từ đó, UBND TP kiến nghị Thủ tướng thống nhất chủ trương ưu tiên đẩy nhanh tiến độ triển khai 3 tuyến. Đồng thời, thành phố đề xuất tiếp tục đầu tư tuyến metro số 6 để kết nối sân bay Tân Sơn Nhất với sân bay Long Thành.

Để đẩy nhanh tiến độ các tuyến đường sắt đô thị, TP.HCM đang tập trung tận dụng cơ chế đặc thù của Nghị quyết 188 và Luật Đường sắt nhằm rút ngắn thủ tục chuẩn bị đầu tư. Thành phố đồng thời rà soát, điều chỉnh quy hoạch TOD quanh các nhà ga và depot, ưu tiên cho tuyến metro số 1 và số 2.

Đường Tôn Đức Thắng (25B) dự kiến thông xe kỹ thuật vào cuối năm 2025.

Song song với metro, thời gian qua, TP.HCM đã phối hợp chặt chẽ với Đồng Nai và các địa phương trong vùng để thúc đẩy các dự án giao thông trọng điểm, bảo đảm hình thành mạng lưới kết nối đồng bộ khi sân bay đi vào khai thác.

Về hạ tầng đường bộ, Sở Xây dựng TP.HCM cho biết TP.HCM hiện có 6 dự án triển khai phục vụ kết nối, gồm Vành đai 4, Vành đai 3, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, Bến Lức - Long Thành, mở rộng cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây và mở rộng Tỉnh lộ 25.

Dự kiến đến năm 2026, vùng Đông Nam Bộ hoàn thành khoảng 394/598 km đường vành đai và cao tốc; đến năm 2028 cơ bản hoàn thiện khung hạ tầng giao thông toàn vùng theo quy hoạch. Bên cạnh đó, dự án mở rộng đường nối cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây đã được khởi công ngày 22/11, góp phần tăng năng lực tiếp cận sân bay trong giai đoạn đầu.

Bên cạnh đó, 2 tuyến đường là 25B và đường 25C cũng sẽ thông xe kỹ thuật vào cuối năm 2025 và đầu năm 2026 để kết nối sân bay Long Thành.

Trong đó, dự án nâng cấp đường 25B (đường Tôn Đức Thắng) đoạn từ trung tâm xã Nhơn Trạch đến Quốc lộ 51 được UBND Đồng Nai chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thông xe kỹ thuật trước ngày 19/12 tới. Riêng tuyến 25C đoạn từ Quốc lộ 51 đến Hương lộ 19 hoàn thành thông xe kỹ thuật trước tháng 3/2026.

Theo quy hoạch, hai tuyến đường này sẽ kết nối sân bay Long Thành qua Quốc lộ 51 đến tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành, đường Vành đai 3 TP.HCM, giảm tải cho tuyến cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây. Trong đó, đường 25B có chiều dài hơn 9,2km, tổng mức đầu tư gần 1.500 tỉ đồng; đường 25C dài hơn 2km với tổng mức đầu tư hơn 647 tỉ đồng.

Việc hạ tầng kết nối Sân bay Long Thành hoàn thiện tạo ra đòn bẩy kinh tế - xã hội và tác động đến thị trường bất động sản.

Về hạ tầng đường sắt, đối với đường sắt quốc gia, Bộ Xây dựng đang chủ trì chuẩn bị đầu tư: (1) dự án tuyến đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc – Nam, khởi công vào cuối năm 2026, hoàn thành năm 2035 và tuyến Biên Hòa – Vũng Tàu.

Về phía Thành phố, để sớm hình thành tuyến đường sắt phục vụ phát triển công nghiệp, dịch vụ logictis cho vùng, khai thác lợi thế về công nghiệp và hệ thống cảng biển, Thành phố đã giao Tổng Công ty Becamex nghiên cứu đầu tư tuyến đường sắt hàng hóa kết hợp hành khách từ Bàu Bàng – Cái Mép, phấn đấu khởi công năm 2027, hoàn thành trước năm 2035.

Như vậy, đối với toàn vùng Đông Nam bộ, đến năm 2026 hoàn thành khoảng 394km/598km (128km đường Vành Đai, 266km đường cao tốc); đến năm 2028 cơ bản hoàn thành các đường Vành đai, cao tốc, quốc lộ, hình thành khung kết cấu hạ tầng giao thông toàn vùng theo quy hoạch đã được phê duyệt.

Việc hạ tầng kết nối Sân bay Long Thành hoàn thiện có ý nghĩa cực kỳ quan trọng, không chỉ giúp khai thác hiệu quả sân bay (giảm tải Tân Sơn Nhất, tăng liên kết vùng) mà còn là đòn bẩy phát triển kinh tế – xã hội và thị trường bất động cho Đồng Nai và toàn vùng Đông Nam Bộ.

Riêng đối với bất động sản, sân bay và hạ tầng về đích thúc đẩy tăng trưởng giá đất, thu hút đầu tư mạnh mẽ vào nhà ở (đất nền, căn hộ), shophouse, thương mại - dịch vụ; biến khu vực này trở thành cực tăng trưởng mới, thu hút nhân sự, chuyên gia, và tạo ra hệ sinh thái đô thị sân bay.