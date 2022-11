Dãy số ở mặt sau CCCD gắn chip tiết lộ điều gì?

CCCD gắn chip mặt sau có những thông tin gì?

Điều 3 Thông tư 06/2022/TT-BCA quy định, mặt sau của thẻ CCCD gồm những thông tin sau:

- Bên trái, từ trên xuống:

+ Đặc điểm nhận dạng/Personal identification: Đặc điểm cá biệt và ổn định bên ngoài để phân biệt người này với người khác.

+ Ngày, tháng, năm/Date, month, year: Ngày được cấp thẻ.

+ Chữ ký, họ và tên của “CỤC TRƯỞNG CỤC CẢNH SÁT QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH VỀ TRẬT TỰ XÃ HỘI/DIRECTOR GENERAL OF THE POLICE DEPARTMENT FOR ADMINISTRATIVE MANAGEMENT OF SOCIAL ORDER”.

+ Dấu có hình Quốc huy của cơ quan cấp thẻ CCCD.

+ Chip điện tử.

- Bên phải, từ trên xuống: 2 ô vân tay của ngón trỏ trái (Left index finger) và ngón trỏ phải (Right index finger) của người được cấp thẻ CCCD.

- Dòng MRZ

So với các loại giấy tờ nhân thân trước đây như Chứng minh nhân dân/CCCD mã vạch, CCCD gắn chip có thêm phần ngôn ngữ Tiếng Anh. Đây là điều kiện để công dân Việt Nam sử dụng thẻ CCCD thay cho hộ chiếu khi Việt Nam ký kết điều ước hoặc thỏa thuận quốc tế cho phép công dân nước ký kết được sử dụng thay thế trên lãnh thổ của nhau.

Dãy số mặt sau thẻ CCCD gắn chip có ý nghĩa gì?

Mặt sau CCCD gắn chip có một dãy ký tự được gọi là MRZ. Những ký tự tại dòng MRZ này không được sử dụng trong các thủ tục hành chính như chữ số ở mặt trước của thẻ Căn cước.

Tuy nhiên, dòng MRZ này chứa nhiều thông tin quan trọng về nhân thân của một người bởi đây chính là khu vực để máy quét đọc chip . Do đó, những ký tự ở dòng MRZ nếu chỉ đọc bằng mắt thường thì gần như vô nghĩa, không có tác dụng gì. Chỉ các cơ quan chức năng được trang bị đầu đọc chip chuyên dụng mới có thể xem thông tin của chủ thẻ trên hệ thống Cơ sở dữ liệu Quốc gia.

Cũng vì lý do này, trong trường hợp người dân bị mất CCCD gắn chip, người nhặt được cũng khó có thể đọc được thông tin mà thẻ đang lưu giữ.

Khác với chip, mã QR Code lại dễ dàng có thể quét được, chỉ cần dùng các ứng dụng trên điện thoại thông minh. Tuy nhiên, trên mã QR không chứa đựng quá nhiều thông tin cần bảo mật như trên chip. Thông tin chủ thẻ cũng được định danh một cách chính xác, giảm thiểu mọi nguy cơ về giả mạo thẻ, đảm bảo an toàn bảo mật, nhất là trong các giao dịch tài chính.