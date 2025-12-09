Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Đệ nhất ngang ngược: Gia đình nợ gần 19 triệu tiền phòng suốt 4 tháng, khách sạn xóa nợ và trả thêm tiền vẫn không chịu đi

09-12-2025 - 22:05 PM | Sống

Gia đình này đã “bám trụ” ở khách sạn 4 tháng, đuổi thế nào cũng không đi vì một lý do còn khó tin hơn.

Gần đây, tại Trùng Khánh, Trung Quốc, một người đàn ông họ Ngô đã đưa gia đình vào ở khách sạn hơn 4 tháng, nợ gần 5.000 nhân dân tệ tiền phòng, nhưng không trả tiền cũng không chịu dọn đi.

Khách sạn "Wei Lan Shi Guang" xác nhận với phóng viên vào ngày 7 tháng 12 rằng khách thuê, ông Ngô, đã bắt đầu lưu trú tại đây từ cuối tháng 7. Cùng ở với ông là mẹ già khoảng 80 tuổi và con nhỏ 10 tuổi.

Người đàn ông trong vụ việc dường như sẵn sàng thách thức khách sạn

Khoản nợ tiền phòng của ông Ngô hiện đã lên tới gần 5.000 nhân dân tệ, tương đương khoảng 18,64 triệu đồng.

Phía khách sạn đã quyết định xóa bỏ khoản nợ này và chấp nhận chi thêm 500 nhân dân tệ (1,86 triệu đồng) để giúp gia đình ông Ngô chuyển đi. Tuy nhiên, người này vẫn kiên quyết không đồng ý dọn khỏi phòng.

Khi được hỏi về lý do từ chối đề nghị hào phóng của khách sạn, ông Ngô trả lời rằng ông yêu cầu khách sạn phải tiến hành khởi kiện ra tòa. Ông còn nói lý do chọn khách sạn này là vì gần tòa án, “Tôi với bà (chủ khách sạn) là tranh chấp kinh tế, cách tốt nhất là ra tòa, tôi yêu cầu bà ấy kiện ra tòa”.

Nhân viên khách sạn trả lời phỏng vấn cho biết chủ khách sạn là người tốt, trước đây từng mua sữa cho con ông Ngô uống, nhưng giờ họ hoàn toàn bất lực. Hiện tại chủ khách sạn đã khởi kiện ra tòa.

Ông Ngô yêu cầu khách sạn kiện mình

Theo điều 236 của Bộ luật Dân sự Trung Quốc, đối với hành vi cản trở hoặc có khả năng cản trở quyền sở hữu tài sản, người có quyền sở hữu có thể yêu cầu loại bỏ sự cản trở hoặc loại bỏ nguy hiểm.

Phía khách sạn, với tư cách là người chiếm hữu hợp pháp tài sản, có quyền yêu cầu ông Wu trả lại phòng, tức là dọn khỏi khách sạn.

Nếu người đàn ông này vẫn cố chấp không chịu dọn đi, khách sạn có thể thông qua kiện tụng để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình. Vụ việc đang gây xôn xao dư luận tại Trung Quốc.

Nguồn: Sina

Ba sự thật tôi học được sau khi mắc nợ 1,4 tỷ: Từ hoảng loạn, xấu hổ đến ngày tìm lại tự do tài chính

Theo Thanh Huyền

Phụ nữ mới

