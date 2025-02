Đề xuất miễn thuế hàng nhập qua sàn thương mại điện tử dưới 2 triệu đồng

2 phương án được miễn giấy phép, kiểm tra chuyên ngành

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến dự thảo Nghị định quy định về quản lý hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu giao dịch qua thương mại điện tử .

Một trong những nội dung đáng chú ý nhất trong dự thảo là phần về kiểm tra, quản lý chuyên ngành, chính sách thuế đối với hàng xuất nhập khẩu giao dịch qua thương mại điện tử.

Theo đó, Bộ Tài chính đề xuất 2 phương án miễn giấy phép, điều kiện, kiểm tra chuyên ngành đối với hàng xuất nhập khẩu qua thương mại điện tử.

Phương án 1 là những trường hợp hàng hóa thuộc danh mục được miễn giấy phép, điều kiện, kiểm tra chuyên ngành theo quyết định của Bộ trưởng quản lý ngành, lĩnh vực.

Các hàng hóa trong danh mục này sẽ ngoại trừ các sản phẩm có cảnh báo về an toàn thực phẩm, lây lan dịch bệnh, gây nguy hại cho sức khỏe, tính mạng con người, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến đạo đức xã hội, thuần phong mỹ tục, nguy hại cho kinh tế, an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội hoặc có văn bản thông báo dừng áp dụng chế độ miễn kiểm tra chuyên ngành.

Bộ Tài chính đề xuất hàng dưới 2 triệu đồng giao dịch qua sàn thương mại điện tử xuyên biên giới mới được miễn thuế.

Phương án 2 là hàng nhập khẩu qua thương mại điện tử có trị giá từ 2 triệu đồng trở xuống (theo từng mặt hàng trong đơn hàng) hoặc trên 2 triệu đồng đối với hàng nhập khẩu đơn chiếc (trừ hàng hóa phải kiểm dịch, hàng hóa thuộc danh mục quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, hàng thuộc danh mục phế liệu được phép nhập khẩu).

Những mặt hàng này sẽ được miễn giấy phép, điều kiện, kiểm tra chuyên ngành nhưng không quá 4 lần/năm; đồng thời tổng trị giá hàng hóa được miễn không quá 96 triệu đồng/năm với mỗi tổ chức, cá nhân.

Bộ Tài chính cũng nghiêm cấm việc cá nhân, tổ chức thu gom hàng hóa theo tiêu chuẩn miễn giấy phép, điều kiện, kiểm tra chuyên ngành của tổ chức, cá nhân mua hàng qua giao dịch thương mại điện tử.

Chỉ miễn thuế với hàng dưới 2 triệu đồng

Bộ Tài chính đề xuất miễn thuế đối với hàng nhập khẩu qua thương mại điện tử có trị giá từ 2 triệu đồng trở xuống. Tuy nhiên, mỗi tổ chức, cá nhân mua hàng chỉ được hưởng tiêu chuẩn miễn thuế không quá 96 triệu đồng/năm.

Trường hợp hàng nhập khẩu qua thương mại điện tử vượt quá định mức miễn thuế thì phải nộp thuế đối với toàn bộ trị giá hàng nhập khẩu của đơn hàng phát sinh.

Đây cũng là nội dung mới so với quy định tại Quyết định số 78/2010/QĐ-TTg (về mức giá trị hàng hóa nhập khẩu gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh được miễn thuế). Trước đây, hàng hóa xuất nhập khẩu qua sàn thương mại điện tử dưới 1 triệu đồng (tương đương 50 USD - thời điểm đó) mới được miễn thuế.

Theo Bộ Tài chính, quy định này nhằm thực hiện công ước quốc tế về hài hòa và đơn giản thủ tục hải quan (công ước Kyoto) mà Việt Nam đã ký kết. Tuy nhiên, thời gian gần đây, hoạt động thương mại quốc tế cũng đã có nhiều thay đổi, châu Âu đã xóa bỏ quy định miễn thuế giá trị gia tăng (GTGT) với các lô hàng từ 22 euro trở xuống.

Vương quốc Anh cũng bãi bỏ quy định miễn thuế GTGT đối với hàng hóa nhập khẩu có tổng giá trị từ 135 bảng Anh trở xuống. Từ ngày 1/5/2024, Thái Lan cũng đã thu thuế GTGT đối với tất cả hàng hóa nhập khẩu, không phân biệt giá trị.

Để đảm bảo thương mại công bằng, Việt Nam cũng thay đổi quy định về miễn thuế đối với hàng xuất nhập khẩu qua thương mại điện tử. Theo Bộ Tài chính, việc xây dựng dự thảo nghị định nhằm tạo hành lang pháp lý riêng, đầy đủ, rõ ràng, minh bạch về chính sách quản lý, thủ tục hải quan điện tử tạo thuận lợi cho tổ chức và cá nhân thực hiện xuất, nhập khẩu hàng hóa giao dịch qua thương mại điện tử; đáp ứng yêu cầu quản lý hải quan hiệu quả.