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Đề xuất mới nhất của Bộ Công an về sát hạch lái xe

| | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Bộ Công an vừa đề xuất tăng số lượng câu hỏi lý thuyết sát hạch lái xe.

Bộ Công an đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư quy định sát hạch, cấp giấy phép lái xe; cấp, sử dụng giấy phép lái xe quốc tế.

Về thi lý thuyết, Bộ Công an đề xuất tăng số lượng câu hỏi sát hạch

Hình thức câu hỏi sát hạch gồm 4 nhóm câu hỏi:

Câu hỏi lựa chọn đáp án.

Câu hỏi trắc nghiệm đúng sai.

Câu hỏi nối đáp án đúng.

Câu hỏi đúng sau khi xem clip ngắn về các tình huống giao thông.

Nội dung câu hỏi bổ sung thêm nhận thức về Bộ luật Hình sự liên quan đến nhóm tội phạm quy định về giao thông; pháp luật về xử lý vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông đường bộ; nhận thức về phòng ngừa tai nạn giao thông; riêng từ hạng C1 trở lên bổ sung nhận thức về vận tải đường bộ.

Câu hỏi sẽ được phần mềm máy tính tráo đổi liên tục để tránh học mẹo, thí sinh phải nắm vững kiến thức pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ và các quy định khác có liên quan thì mới có thể trả lời đúng.

Việt Nam có lẽ là nước duy nhất có tàu điện dát vàng như của đại gia Đường "bia": Thế giới tìm "mỏi mắt" không thấy

Theo Duy Anh

Phụ Nữ Mới

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