Đề xuất nâng cấp hơn 80km cao tốc Cao Lãnh - Rạch Sỏi ngay quý I/2028

Cao tốc Cao Lãnh - Lộ Tẻ là trục giao thông huyết mạch kết nối tỉnh Đồng Tháp với TP Cần Thơ và vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Đề xuất nâng cấp cao tốc Cao Lãnh-Lộ Tẻ lên 4 làn

Đối với tuyến Cao Lãnh - Lộ Tẻ, đánh giá cho thấy là trục giao thông huyết mạch kết nối tỉnh Đồng Tháp với TP Cần Thơ và vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) nhưng chưa đạt chuẩn cao tốc hoàn chỉnh, tiềm ẩn rủi ro về an toàn giao thông khi lưu lượng xe ngày càng tăng, đặc biệt là khi kết nối với các tuyến cao tốc Lộ Tẻ - Rạch Sỏi và tương lai là tuyến Mỹ An - Cao Lãnh.

Trên cơ sở đó, Ban QLDA Mỹ Thuận đề xuất nâng cấp tuyến đường này với chiều dài xấp xỉ 29km với 2 phương án quy mô đầu tư.

Phương án 1, tuyến sẽ được nâng cấp quy mô 4 làn hoàn chỉnh, bề rộng nền đường 24,75m. Ba cây cầu lớn trên tuyến, gồm: cầu Cao Lãnh, cầu Vàm Cống và cầu Lấp Vò có mặt cắt ngang lớn hơn mặt cắt ngang đường cao tốc cấp 80 lần lượt là 2,4m và 4m, cần xem xét bố trí 1 cầu riêng cho xe thô sơ.

Tuy vậy, việc đầu tư xây dựng thêm cầu cho xe thô sơ ở thời điểm hiện tại là khá tốn kém, đơn vị quản lý dự án đề xuất trước mắt, giữ nguyên hiện trạng khai thác hiện nay (xe thô sơ đi chung, bố trí dải phân cách cứng cách ly với dòng xe chính, không bố trí làn dừng khẩn cấp trên cầu), chỉ đầu tư các cầu vượt qua các nhánh nút giao tại 2 đầu cầu.

Với phương án trên, sơ bộ tổng mức đầu tư dự án khoảng gần 6.200 tỷ đồng.

Phương án 2 là đầu tư nâng cấp tuyến quy mô 6 làn xe hoàn chỉnh. Khi ấy, 3 cây cầu lớn trên tuyến, gồm: cầu Cao Lãnh, cầu Vàm Cống và cầu Lấp Vò có mặt cắt ngang nhỏ hơn mặt cắt ngang cầu đường cao tốc cấp 80 quy mô 6 làn xe lần lượt là 4,6m và 3m, cần phải mở rộng thêm.

Đánh giá việc mở rộng là không khả thi đối với kết cấu cầu dây văng hiện trạng, Ban QLDA Mỹ Thuận đề xuất giữ nguyên mặt cắt ngang hiện nay, điều chỉnh vạch sơn phân chia làn theo quy mô đường cao tốc 6 làn xe cấp 80 hạn chế (không bố trí làn dừng xe khẩn cấp trên cầu); xây dựng 1 cầu có chiều rộng tối thiểu 6,5m để tách dòng xe thô sơ đi riêng.

Với phương án này, sơ bộ tổng mức đầu tư dự án khoảng hơn 8.800 tỷ đồng.

Hai phương án về phương thức đầu tư đồng thời được đơn vị quản lý dự án đề xuất gồm: Phương thức 1 là đầu tư công, sử dụng toàn bộ vốn ngân sách nhà nước, phù hợp trong trường hợp không đủ điều kiện đảm bảo tài chính cho phương án PPP.

Phương thức 2 là đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP). Nhà nước tham gia vốn góp từ 50% đến 70% tổng mức đầu tư; nhà đầu tư tư nhân huy động phần còn lại, thu phí hoàn vốn trong thời gian 20 - 25 năm.

Nâng cấp cao tốc Lộ Tẻ-Rạch Sỏi cần hơn 7.400 tỷ đồng

Tương tự tuyến Cao Lãnh - Lộ Tẻ, tuyến Lộ Tẻ - Rạch Sỏi được đề xuất 2 phương án đầu tư nâng cấp trên tổng chiều dài khoảng 51,5km qua địa bàn TP Cần Thơ và tỉnh An Giang.

Phương án 1 đầu tư 4 làn hoàn chỉnh, bề rộng nền đường 24,75m. Sơ bộ tổng mức đầu tư hơn 7.400 tỷ đồng.

Phương án 2 là quy mô 6 làn xe theo quy hoạch được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Sơ bộ tổng mức đầu tư gần 12.800 tỷ đồng.

Về phương thức đầu tư, Ban QLDA Mỹ Thuận đánh giá, trường hợp sử dụng 100% vốn ngân sách trung ương đầu tư (phương án 1) phù hợp khi lưu lượng xe chưa đủ đảm bảo thu phí hoàn vốn trong 25 năm.

Với phương án đầu tư PPP (phương án 2), vốn Nhà nước cần tham gia từ 55 - 65% tổng mức đầu tư, nhà đầu tư thu phí hoàn vốn 22 - 25 năm. Phương án này cần nghiên cứu bổ sung về lưu lượng xe dự báo và mức phí hợp lý vùng ĐBSCL.

Trường hợp được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận, dự án đầu tư nâng cấp đối với 2 tuyến cao tốc dự kiến sẽ khởi công trong quý I/2028, hoàn thành trong quý IV/2030.