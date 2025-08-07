Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Đề xuất quan trọng liên quan tới toàn bộ người dân: Chủ tịch xã sẽ được xử phạt vi phạm giao thông?

07-08-2025 - 07:33 AM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Đây là đề xuất mới của dự thảo Nghị định xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực đường bộ.

Bộ Xây dựng đang lấy ý kiến về dự thảo Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đường bộ, trong đó có một đề xuất nổi bật là quyền xử phạt đối với vi phạm giao thông đường bộ sẽ được mở rộng đến các cấp lãnh đạo địa phương. 

Đề xuất quan trọng liên quan tới toàn bộ người dân: Chủ tịch xã sẽ được xử phạt vi phạm giao thông?- Ảnh 1.

Cụ thể, Chủ tịch UBND tỉnh sẽ có quyền phạt hành chính đối với các vi phạm giao thông lên tới 75 triệu đồng, trong khi đó Chủ tịch UBND xã có thể phạt đến 60 triệu đồng. 

Đề xuất quan trọng liên quan tới toàn bộ người dân: Chủ tịch xã sẽ được xử phạt vi phạm giao thông?- Ảnh 2.

Cả chủ tịch UBND cấp xã và chủ tịch UBND cấp tỉnh đều có quyền phạt cảnh cáo, tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn; tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính.

Đề xuất quan trọng liên quan tới toàn bộ người dân: Chủ tịch xã sẽ được xử phạt vi phạm giao thông?- Ảnh 3.

Bên cạnh đó, dự thảo cũng quy định thẩm quyền xử phạt của các cơ quan quản lý đường bộ. Thủ trưởng cơ quan quản lý đường bộ khu vực thuộc Cục Đường bộ Việt Nam sẽ có quyền phạt cảnh cáo, phạt tiền lên đến 37,5 triệu đồng, tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn, và tịch thu phương tiện vi phạm.

Đề xuất quan trọng liên quan tới toàn bộ người dân: Chủ tịch xã sẽ được xử phạt vi phạm giao thông?- Ảnh 4.

Giám đốc Sở Xây dựng và Trưởng đoàn kiểm tra của Bộ Xây dựng cũng sẽ có quyền phạt tiền lên đến 60 triệu đồng, bên cạnh các biện pháp xử phạt khác như cảnh cáo hoặc đình chỉ hoạt động.

Đề xuất quan trọng liên quan tới toàn bộ người dân: Chủ tịch xã sẽ được xử phạt vi phạm giao thông?- Ảnh 5.

Một điểm đáng chú ý nữa trong dự thảo là việc mở rộng quyền xử phạt giao thông đối với lực lượng Công an Nhân dân. Các chiến sĩ CAND đang thi hành công vụ sẽ có quyền phạt tiền đến 7,5 triệu đồng và tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm với giá trị không vượt quá 15 triệu đồng.

Thủ trưởng đơn vị cảnh sát cơ động cấp đại đội, trưởng trạm, đội trưởng của chiến sĩ CAND đang thi hành công vụ ngoài có quyền phạt cảnh cáo, còn có quyền phạt tiền đến 15 triệu đồng; tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá 30 triệu đồng.

Trưởng đồn Công an, trưởng trạm Công an cửa khẩu, khu chế xuất, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn cảnh sát cơ động có quyền phạt cảnh cáo, phạt tiền đến 22,5 triệu đồng và tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá 45 triệu đồng.

Đề xuất quan trọng liên quan tới toàn bộ người dân: Chủ tịch xã sẽ được xử phạt vi phạm giao thông?- Ảnh 6.

Trong khi đó, trưởng Công an xã; trưởng phòng nghiệp vụ thuộc Cục Cảnh sát giao thông; trưởng phòng nghiệp vụ thuộc Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội; trưởng phòng Công an cấp tỉnh (gồm Trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông, Trưởng phòng Cảnh sát cơ động, Trung đoàn trưởng Cảnh sát cơ động) có quyền phạt cảnh cáo, phạt tiền đến 60 triệu đồng, tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn; tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá 120 triệu đồng.

Đề xuất quan trọng liên quan tới toàn bộ người dân: Chủ tịch xã sẽ được xử phạt vi phạm giao thông?- Ảnh 7.

Giám đốc Công an cấp tỉnh, Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông, Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam có quyền phạt cảnh cáo, phạt tiền đến 75 triệu đồng, tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn và tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính.

Dự thảo Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đường bộ đang được Bộ Xây dựng lấy ý kiến cho đến ngày 1-9-2025.

Đề xuất chủ tịch xã, trưởng công an xã được xử phạt vi phạm giao thông đến 60 triệu đồng

Theo Thái Hà

