Đề xuất sửa chính sách với cán bộ, công chức vùng đặc biệt khó khăn

Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 76/2019 ngày 8/10/2019 của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, công chức , viên chức, người lao động và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Cụ thể, dự thảo Nghị định sửa đổi hoàn thiện về địa bàn áp dụng cho phù hợp và thống nhất với quy định hiện hành. Theo đó, địa bàn áp dụng gồm: Đặc khu Trường Sa, Hoàng Sa và DK1; các xã khu vực III; các thôn đặc biệt khó khăn.

(Ảnh minh họa)

Bên cạnh đó, lần sửa đổi này cũng bổ sung quy định “Trường hợp có sự thay đổi địa giới hành chính (do sắp xếp, chia tách, sáp nhập, hợp nhất, đổi tên) đối với địa bàn đặc biệt khó khăn thì giữ nguyên phạm vi địa bàn để tiếp tục hưởng chính sách cho đến khi có quyết định mới của cấp có thẩm quyền”.

Quy định này nhằm bảo đảm phù hợp với thực tiễn, nhất là việc sắp xếp thôn, bản theo chủ trương của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Đồng thời, dự thảo cũng sửa đổi về đối tượng áp dụng cho phù hợp với quy định hiện hành và thay thế cụm từ “xã, phường, thị trấn bằng cụm từ “cấp xã” cho phù hợp với tên gọi và đúng với Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2025.

Về hiệu lực thi hành, dự thảo Nghị định bổ sung thêm một khoản để quy định rõ hơn các trường hợp đến công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn từ ngày 1/7/2025 đến ngày 31/12/2025, để giải quyết vấn đề tồn tại, vướng mắc, phát sinh trong thực tiễn mà các địa phương kiến nghị nhiều.

Bộ Nội vụ cũng đề xuất bổ sung một khoản về trách nhiệm thi hành: “Bộ trưởng Bộ Nội vụ chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, theo dõi và tổ chức thực hiện Nghị định số 76/2019 và Nghị định này” để quy định thẩm quyền hướng dẫn, kiểm tra, giải quyết, tháo gỡ khó khăn cho các địa phương trong quá trình tổ chức thực hiện chính sách.