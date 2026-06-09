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Đề xuất tăng số lượng câu hỏi lý thuyết sát hạch lái xe

| | Xã hội

Bộ Công an đề xuất tăng số lượng câu hỏi lý thuyết sát hạch lái xe.

Bộ Công an đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư quy định sát hạch, cấp giấy phép lái xe; cấp, sử dụng giấy phép lái xe quốc tế.

Trong đó, về nội dung sát hạch lý thuyết, Bộ Công an đề xuất tăng số lượng câu hỏi sát hạch:

- Mô tô hạng A, A1: tăng số lượng câu hỏi trong bài sát hạch từ 25 câu lên 40 câu, thời gian làm bài từ 19 phút tăng lên 27 phút, đạt khi trả lời đúng 36/40 câu hỏi.

- Xe mô tô hạng B1: tăng số lượng câu hỏi từ 25 câu lên 50 câu, tăng thời gian làm bài từ 19 phút lên 33 phút, đạt khi trả lời đúng 45/50 câu hỏi.

- Ô tô hạng B: tăng số lượng câu hỏi từ 30 câu lên 50 câu, tăng thời gian làm bài từ 20 phút lên 33 phút, đạt khi trả lời đúng 45/50 câu hỏi.

- Ô tô hạng C1: tăng số lượng câu hỏi từ 35 câu lên 60 câu, tăng thời gian làm bài từ 22 phút lên 40 phút, đạt khi trả lời đúng 54/60 câu hỏi.

- Ô tô hạng C: tăng số lượng câu hỏi từ 40 câu lên 70 câu, tăng thời gian làm bài từ 24 phút tăng lên 47 phút, đạt khi trả lời đúng 63/70 câu hỏi.

- Ô tô hạng D1, D2, D: tăng số lượng câu hỏi từ 45 câu lên 80 câu, tăng thời gian làm bài từ 26 phút tăng lên 53 phút, đạt khi trả lời đúng 72/80 câu hỏi.

- Ô tô hạng C1E, CE, D1E, D2E, DE: Tăng số lượng câu hỏi từ 45 lên 90 câu; thời gian làm bài từ 26 phút tăng lên 60 phút, đạt khi trả lời đúng 81/90 câu hỏi.

Hình thức câu hỏi sát hạch gồm 4 nhóm câu hỏi:

- Câu hỏi lựa chọn đáp án.

- Câu hỏi trắc nghiệm đúng sai.

- Câu hỏi nối đáp án đúng.

- Câu hỏi đúng sau khi xem clip ngắn về các tình huống giao thông.

Nội dung câu hỏi bổ sung thêm nhận thức về Bộ luật Hình sự liên quan đến nhóm tội phạm quy định về giao thông; pháp luật về xử lý vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông đường bộ; nhận thức về phòng ngừa tai nạn giao thông; riêng từ hạng C1 trở lên bổ sung nhận thức về vận tải đường bộ.

Câu hỏi sẽ được phần mềm máy tính tráo đổi liên tục để tránh học mẹo, thí sinh phải nắm vững kiến thức pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ và các quy định khác có liên quan thì mới có thể trả lời đúng.

Theo PV

xaydungchinhsach.chinhphu.vn

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