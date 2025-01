Đề xuất thu phí 6 tuyến cao tốc do nhà nước đầu tư

Cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết được đề xuất đưa vào thu phí. Ảnh: Trần Duy

Cục Đường bộ Việt Nam vừa báo cáo Bộ Giao thông vận tải tình hình nghiên cứu, xây dựng Đề án khai thác tài sản kết cấu hạ tầng đường cao tốc thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và trực tiếp quản lý, khai thác.

Hiện nay có 12 tuyến cao tốc do Nhà nước đầu tư gồm: Lào Cai - Kim Thành, Hà Nội - Thái Nguyên, Cao Bồ - Mai Sơn, Mai Sơn - QL45, QL45 - Nghi Sơn, Nghi Sơn - Diễn Châu, Cam Lộ - La Sơn, Vĩnh Hảo - Phan Thiết, Phan Thiết - Dầu Giây, TP HCM - Trung Lương, Mỹ Thuận - Cần Thơ (bao gồm Cầu Mỹ Thuận 2), La Sơn - Túy Loan.

Trong đó, 6 tuyến cao tốc gồm: Mai Sơn - QL45, QL45 - Nghi Sơn, Nghi Sơn - Diễn Châu, Vĩnh Hảo - Phan Thiết, Phan Thiết - Dầu Giây, Mỹ Thuận - Cần Thơ (bao gồm Cầu Mỹ Thuận 2), được đề xuất danh mục các tuyến cao tốc đưa vào đề án để triển khai thực hiện thu phí do đã đủ điều kiện theo quy định tại Luật Đường bộ 2024, Nghị định số 130/2024/NĐ-CP.

Trước mắt, cơ quan này đề xuất cơ quan được giao quản lý tài sản hạ tầng đường bộ trực tiếp tổ chức khai thác. Theo đó, Cục Đường bộ Việt Nam là cơ quan được giao quản lý tài sản sẽ trực tiếp tổ chức quản lý, bảo trì, bảo dưỡng đối với các đoạn đường bộ cao tốc do Nhà nước đầu tư, sở hữu, quản lý, khai khác theo quy định pháp luật.

Cục Đường bộ Việt Nam là đơn vụ tổ chức thu phí sử dụng đường cao tốc thông qua trạm thu phí, áp dụng mô hình với "đầu vào ETC đa làn tự do (không có barrier), đầu ra ETC đơn làn (có barrier), không có làn MTC"; lắp đặt bổ sung thiết bị, giá long môn trên tuyến chính tại vị trí nối tiếp các dự án để phân tách các đoạn tuyến, bảo đảm phương án tổ chức thu phí liên tuyến thông qua việc lựa chọn, đấu thầu đơn vị cung cấp dịch vụ thu phí theo quy định pháp luật về đấu thầu và các văn bản quy phạm pháp luật khác.

Với vai trò là cơ quan quản lý thu, Cục Đường bộ Việt Nam và các Khu Quản lý đường bộ khu vực sẽ quản lý thu, nộp, sử dụng phí sử dụng đường bộ cao tốc; kê khai, nộp phí sử dụng đường cao tốc thu được theo tháng, quyết toán năm theo quy định về quản lý thuế; kiểm tra hoạt động, số thu từ cung cấp dịch vụ thu phí của đơn vị vận hành thu, nhà cung cấp dịch vụ thanh toán tiền sử dụng đường bộ để bảo đảm thu đúng, thu đủ, nộp đúng hạn khoản thu phí cao tốc vào tài khoản phí chờ nộp ngân sách của đơn vị quản lý thu...

Trong quá trình đánh giá thực hiện chính sách hoặc sau khi hết 1 chu kỳ khai thác thiết bị (khoảng 5- 8 năm), Cục Đường bộ sẽ nghiên cứu, đề xuất các phương thức khai thác khác (nếu phù hợp).