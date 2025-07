Đêm concert Anh trai ở Mỹ kín chỗ, khán giả hò hét

Concert kín chỗ, 26 anh trai tỏa sáng nơi đất khách

Tối 26/7 (giờ địa phương), concert thứ 7 của Anh trai say hi diễn ra tại nhà hát Planet Hollywood, Las Vegas trong sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả. Khán phòng được bao phủ bởi ánh đèn lighstick trong sự cổ vũ, hò hét của hàng nghìn khán giả.

Concert 7 của Anh trai say hi tổ chức tại Las Vegas, Mỹ. Ảnh: NSX.

Chứng kiến sân khấu concert Anh trai say hi lần đầu đến Mỹ, RHYDER cho biết concert lần này có quy mô gấp 20 lần buổi diễn trước đây của anh tại Las Vegas. Sự đón nhận của khán giả là niềm tự hào với các nghệ sĩ Việt khi mang âm nhạc đến sân khấu hàng đầu tại Mỹ.

Các tiết mục được đầu tư kỹ lưỡng, dàn nghệ trình diễn xuyên suốt concert. Khán giả tại Las Vegas có dịp thưởng thức loạt ca khúc sôi động từng làm mưa làm gió trên mạng xã hội như Ngáo ngơ , Tình đầu quá chén , Catch me if you can , Walk , Sao hạng A ... cùng những bản ballad gây tiếng vang như Thi sĩ , Hào quang , Chân thành , Kim phút kim giờ , Sóng vỗ vỡ bờ ...

Nhiều bạn trẻ đến xem 26 nghệ sĩ trình diễn. Ảnh: Ilovemycrewname, NSX.

Không gian nhà hát tạo điều kiện để khán giả tiếp cận gần hơn với nghệ sĩ. Các khu vực sát sân khấu luôn trong tình trạng “nóng” bởi màn giao lưu, tương tác nhiệt tình từ cả hai phía. ISAAC đảm nhiệm vai trò dẫn dắt, sử dụng tiếng Anh để giao tiếp với khán giả tại Mỹ. Dù đôi lúc vấp nhẹ, nam ca sĩ vẫn được khen ngợi nhờ lối nói chuyện linh hoạt, tự nhiên.

HIEUTHUHAI cùng dàn nghệ sĩ bắt trend chú rể vest trắng, nhảy “aura farming”

Sự nhanh nhạy với xu hướng mạng xã hội trở thành điểm cộng thú vị trong concert. Ở tiết mục Ngáo ngơ , HIEUTHUHAI, JSOL và một số nghệ sĩ khác khiến khán giả bất ngờ khi xuất hiện trong trang phục vest trắng, cài hoa ngực. Đây là hình tượng chú rể đang được lan truyền trên TikTok.

Trào lưu này bắt nguồn từ một ứng dụng chỉnh ảnh sử dụng công nghệ AI của Trung Quốc, cho phép người dùng hóa thân thành chú rể trong bộ vest cưới thanh lịch chỉ với một cú tải ảnh. Từ mạng xã hội, hình ảnh này đã bước lên sân khấu Las Vegas, tạo nên màn hóa thân thú vị và hài hước.

HIEUTHUHAI mặc vest chú rể trong concert Mỹ, biến hình AI (ảnh phải) thành hiện thực. Ảnh: GiveHieuAHug.

Không dừng lại ở đó, các nghệ sĩ còn hoà mình vào trào lưu nhảy “aura farming” - điệu nhảy đua thuyền đang gây sốt toàn cầu. Trong tiết mục Walk , toàn bộ 26 thành viên đồng loạt trình diễn vũ đạo bắt trend sôi động, khuấy đảo không khí nhà hát.

Anh trai say hi sẽ trở lại?

Các nghệ sĩ còn một đêm diễn ở Las Vegas vào ngày 27/7 (giờ địa phương). Tuy nhiên, ca sĩ Đức Phúc khiến cộng đồng fan xôn xao khi chia sẻ thông tin Anh trai say hi sẽ trở lại.

Theo đó, trong phần giao lưu với khán giả, Đức Phúc cho biết: “Đây không phải là lời tạm biệt, mà đó chính là lời hẹn, Việt Nam sẽ trở lại, Anh trai say hi sẽ trở lại”.

Liệu concert Anh trai say hi mùa 1 còn tiếp tục? Ảnh: NSX.

Người hâm mộ bàn tán về thông tin này, dự đoán không biết nam ca sĩ ẩn ý về concert tiếp theo của chương trình ở Việt Nam hay Anh trai say hi sẽ có mùa 2.