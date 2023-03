Đến giờ vẫn chưa đăng ký tài khoản VNeID dù đã có CCCD gắn chip sẽ mất đi lợi ích sau

Những giấy tờ đã được tích hợp trong cả tài khoản định danh điện tử VNeID và CCCD gắn chip

Những giấy tờ được tích hợp trong tài khoản VNeID

CCCD gắn chip: Tài khoản định danh điện tử có thể sử dụng thay thế thẻ CCCD gắn chip, có thể phục vụ cơ quan chức năng, công dân sử dụng khi thực hiện nhiều thủ tục hành chính mà không cần xuất trình CCCD.

Thẻ BHYT: thay thế thẻ BHYT vật lý. Thông tin hiển thị của thẻ BHYT trên ứng dụng VNeID (định danh công dân trên môi trường kỹ thuật số) được xác thực và truy xuất từ cơ sở dữ liệu BHYT Việt Nam, sẽ phục vụ cơ quan chức năng, công dân sử dụng khi khám chữa bệnh và thanh toán bảo hiểm mà không cần trình thẻ BHYT truyền thống.

Thông tin đăng ký xe, giấy phép lái xe: các thông tin hiển thị các hạng giấy phép lái xe, đăng ký xe trên VNeID được liên thông, xác thực với cơ sở dữ liệu về giao thông vận tải. Do đó, người dân và cơ quan chức năng có thể sử dụng khi thực hiện các thủ tục liên quan đến công tác kiểm tra, kiểm soát, xử lý vi phạm về giao thông đường bộ.

Những giấy tờ được tích hợp trong CCCD gắn chip

Hiện nay, các thông tin đã tích hợp trên thẻ CCCD là: bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bằng lái xe, giấy phép lái xe, sổ hộ khẩu…

Do đó, thẻ CCCD gắn chip giúp người dân không cần mang theo nhiều giấy tờ khi đi làm các thủ tục hành chính, ngân hàng, bảo hiểm...

Những lợi ích sẽ mất đi khi chưa đăng ký tài khoản VNeID dù đã có CCCD gắn chip

Theo Bộ Công an, người dân có thể sử dụng tài khoản định danh để thông tin về người phụ thuộc, người giám hộ; khai báo lưu trú mọi lúc mọi nơi, không cần phải liên hệ qua cơ quan công an; cũng có thể tố giác tội phạm với cơ quan công an một cách bảo mật, an toàn mà không lộ, lọt thông tin.

Theo danh sách trên ứng dụng VNeID, một số hành vi phạm tội mà công dân có thể tố giác như sau: Tội thu thập tàng trữ trao đổi mua bán không khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng, tội cung cấp dịch vụ trái phép trên mạng máy tính mạng viễn thông, tội hành hung đồng đội…