Đến từng phường gỡ vướng mắc, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công

Báo cáo kết quả tình hình KT - XH TPHCM trong tháng 8, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Lê Thị Huỳnh Mai cho biết, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) tháng 8 ước tính tăng 3,4% so với tháng trước và tăng 6,6% so với cùng kỳ.

Tính chung 8 tháng, chỉ số IIP trên địa bàn thành phố tăng 2,8% so với cùng kỳ. Chỉ số lao động làm việc tại các doanh nghiệp ngành công nghiệp chế biến, chế tạo trong tháng 8 tăng 0,2% so với tháng trước và giảm 3,1% so với cùng kỳ. Tính chung 8 tháng, chỉ số lao động giảm 2,1% so với cùng kỳ.