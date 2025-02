Đeo khẩu trang làm tăng nguy cơ mắc cúm lên 1,25 lần? Thì ra là tôi đã bỏ lỡ một điều

Theo số liệu do Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Trung Quốc công bố, cúm thường gặp vào mùa đông, đặc biệt là từ tháng 10 khi số ca bệnh tăng dần cho đến tháng 3 năm sau, đặc biệt là từ tháng 1 đến tháng 2, là mùa mà số ca bệnh cúm và biến chứng cúm nặng đạt đỉnh. Mặc dù mọi người đều biết rằng đeo khẩu trang và nghỉ ngơi nhiều hơn có thể ngăn ngừa và điều trị bệnh cúm, nhưng các bác sĩ Nhật Bản đặc biệt nhắc nhở bạn rằng đeo khẩu trang thực sự có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh cúm!

Tiến sĩ Nobuki Tomaru, Giám đốc Trung tâm Kiểm tra sức khỏe tổng quát của Bệnh viện Heisei Yokohama tại Nhật Bản và là giáo sư danh dự của Đại học Toho cho biết, nếu bạn không chú ý đến điều này, việc đeo khẩu trang sẽ khiến bạn có nhiều khả năng mắc cúm hơn!

Ông chỉ ra rằng trên thực tế, một nghiên cứu của Úc được công bố từ đầu năm 2007 đã cho thấy nếu bạn so sánh các gia đình có trẻ em được chẩn đoán mắc bệnh cúm, thì khả năng cả gia đình mắc bệnh cúm trong các gia đình sử dụng khẩu trang y tế thông thường thực sự cao hơn 1,25 lần so với các gia đình không đeo khẩu trang!

Sau đó, nhóm y khoa Hoa Kỳ cũng đã tiến hành khảo sát hành vi về nghiên cứu này và phát hiện ra rằng khi mọi người đeo khẩu trang, họ sẽ cảm thấy khó chịu và trong vòng 3 giờ, trung bình mỗi người sẽ dụi mắt 7.4 lần, chạm vào mũi 16 lần và chạm vào môi, miệng 24 lần qua lớp khẩu trang.

Các loại virus và vi khuẩn cúm trên tay bạn sẽ xâm nhập vào niêm mạc cơ thể một cách vô hình. Tuy nhiên, hành vi như vậy thường không được chính người đó nhận thấy và người ngoài cũng sẽ không chú ý đặc biệt đến nó.

Tiến sĩ Tomaru cho biết, trên thực tế, nếu bạn rửa tay trước khi đeo và tháo khẩu trang, bạn có thể giảm đáng kể nguy cơ vi khuẩn từ tay bạn bị nhiễm vào mặt và xâm nhập vào mô niêm mạc.

Hoa Kỳ cũng đã tiến hành một thí nghiệm về hành vi trên 1.437 người và phát hiện ra rằng so với việc chỉ đeo khẩu trang hoàn toàn không có khả năng ngăn ngừa và điều trị cúm, nếu bạn rửa tay cẩn thận và đeo khẩu trang, bạn có thể giảm nguy cơ mắc cúm từ 30% đến 50%.

Tiến sĩ Osamu Takahashi, Giám đốc Phòng khám Nội khoa Shin Yuri tại Nhật Bản, cho biết, theo khảo sát của Trung tâm Nghiên cứu An ninh Tokyo, ngoài việc rửa tay khi đeo và tháo khẩu trang, bạn cũng phải nhớ rửa tay thường xuyên để diệt khuẩn. Điều này đặc biệt đúng với những người nhịn tiểu và ít đi vệ sinh vào mùa đông. Họ phải rửa tay thường xuyên để giữ cho tay sạch sẽ.

Ông cũng chia sẻ một "phương pháp rửa tay nhanh" đơn giản. Theo một cuộc khảo sát vi khuẩn do Trung tâm Nghiên cứu an toàn đô thị Tokyo thực hiện, phương pháp này có thể làm giảm lượng vi khuẩn trên tay xuống 100 lần so với phương pháp rửa tay thông thường, giúp các ngón tay ít có khả năng tích tụ một lượng lớn virus, vi khuẩn.

Đầu tiên, đưa tay vào nước để làm ướt nhẹ, sau đó dùng xà phòng hoặc một lượng nước rửa tay bằng đồng xu rồi chà xát lòng bàn tay, mu bàn tay, móng tay và cổ tay trong 10 giây. Rửa sạch dưới vòi nước trong 15 giây.

Sau đó lặp lại bước 1 và 2 một lần nữa, dành tổng cộng 50 giây để rửa tay. Điều này có thể loại bỏ nhiều vi sinh vật trên tay bạn hơn 100 lần so với phương pháp truyền thống là dành 30 giây để chà bọt và 15 giây để rửa sạch.

Nguồn và ảnh: Aboluowang