Dệt may TNG báo lãi tháng 7 tăng 39%

Dệt may TNG ( HNX: TNG ) công bố doanh thu tháng 7 đạt 765 tỷ đồng, tăng 28,6% so với cùng kỳ 2021 và đạt mức cao nhất từ đầu năm đến nay. Lũy kế 7 tháng, doanh nghiệp đạt gần 4.008 tỷ đồng doanh thu, tăng 36% so với cùng kỳ.



Theo BCTC tháng 7, doanh nghiệp dệt may ghi nhận lợi nhuận sau thuế 41,1 tỷ đồng, tăng 39%. Lãi sau thuế 7 tháng tăng 47% lên 166,3 tỷ đồng. Biên lãi gộp cải thiện từ 13,6% lên 14,4%.

Năm nay, doanh nghiệp đặt mục tiêu doanh thu 5.990 tỷ đồng, lãi sau thuế 279 tỷ đồng; lần lượt tăng 10% và 20,2% so với thực hiện 2021. Cổ tức tối thiểu đạt 16%. Như vậy, Dệt may TNG đã hoàn thành 67% kế hoạch doanh thu và 59,6% chỉ tiêu lợi nhuận năm.

Ảnh: TNG

Trước đó, tại “Talkshow chọn danh mục – kỳ 8: Dấu hỏi lạm phát” do Báo Đầu Tư tổ chức giữa tháng 6, ông Nguyễn Văn Thời, Chủ tịch HĐQT cho biết ngành dệt may dự kiến kim ngạch xuất khẩu năm nay khoảng 43 tỷ USD, tăng 10% so với 2021. Với tình hình lạm phát như hiện nay, mục tiêu này khó đạt được dù vẫn tăng trưởng khoảng 5%.



Theo lãnh đạo TNG, tính đến tháng 6 và 7, tình hình đơn hàng của doanh nghiệp dệt may vẫn rất tốt nhưng qua giai đoạn tháng 8 đến 12 sẽ có sự phân hóa rõ ràng giữa doanh nghiệp lớn, uy tín và doanh nghiệp vừa nhỏ.

Việc Mỹ và EU tăng lãi suất, sức mua thị trường giảm, đơn hàng từ các thị trường này sẽ giảm theo nhưng không đồng đều giữa các doanh nghiệp. Vị Chủ tịch TNG lý giải, khi lượng đơn hàng giảm sẽ tập trung vào những doanh nghiệp lớn, uy tín. Bản thân TNG đang ký với khoảng 4-5 khách hàng lớn ở Mỹ, Pháp, Colombia, tình hình đơn hàng vẫn ổn định.

Với thị trường Nga, giá trị đơn hàng năm 2021 của Dệt may TNG khoảng 10 triệu USD, năm nay dự kiến 20 triệu USD. Chiến tranh Nga – Ukraine diễn ra, 4 container hàng chở đi đã bị trả về. Song đến tháng 3, tình hình giao hàng và thanh toán thông suốt trở lại. Tới thời điểm giữa tháng 6, ông Thời đánh giá thị trường Nga vẫn rất tốt, đối tác đặt vấn đề nâng giá trị đơn hàng lên 30 triệu USD và có thêm 1 khách hàng.