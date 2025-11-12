ĐH Bách Khoa và Hồng Lĩnh Education tài trợ 1000 học bổng “Kỹ sư AI Tài năng”

Thị trường lao động toàn cầu đang trong một cuộc tái cấu trúc sâu sắc. - Báo cáo "Tương lai Việc làm" (Future of Jobs Report) gần đây của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) ước tính rằng hơn 40% các kỹ năng cốt lõi của người lao động sẽ bị thay đổi bởi AI trong 5 năm tới. Từ kỹ thuật, y tế đến sáng tạo, một lực lượng lao động "biết về công nghệ AI" và "làm chủ công nghệ AI" đang trở thành yêu cầu cấp bách của lực lượng lao động Việt Nam

Tại Việt Nam, tầm nhìn này đã được thể hiện rõ nét. Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị đã nhấn mạnh mục tiêu "đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia", đặt nền móng cho một chiến lược AI toàn diện.

Cụ thể hóa chiến lược này, vào cuối năm 2024, Chính phủ Việt Nam và tập đoàn Nvidia (Hoa Kỳ) đã công bố hợp tác chiến lược. Theo Báo Chính Phủ, Nvidia cam kết hỗ trợ Việt Nam thành lập các trung tâm nghiên cứu và phát triển (R&D), trung tâm dữ liệu AI, và quan trọng nhất là "thúc đẩy đào tạo và phát triển nguồn nhân lực AI chất lượng cao". Đích thân Chủ tịch Nvidia, ông Jensen Huang, đã nhấn mạnh việc hợp tác với các trường đại học hàng đầu như ĐH Bách Khoa Hà Nội (BKHN) để xây dựng hạ tầng và đào tạo nhân tài.

Nhu cầu đã rõ ràng, định hướng chiến lược đã có. Câu hỏi đặt ra là: Làm thế nào để thế hệ trẻ Việt Nam, đặc biệt là các em học sinh THPT – lực lượng lao động chủ chốt của 5-10 năm tới – có thể nắm bắt được cơ hội "vàng" này?

Khởi động "Học bổng AI tương lai": HLE sẽ tài trợ học phí 50% cho khóa học lý thuyết

Nắm bắt thời cơ và sứ mệnh đó, ĐH Bách Khoa Hà Nội và đơn vị giáo dục công nghệ AI57 đã đồng khởi xướng dự án "Học bổng AI vì tương lai", HLE tặng các suất học bổng miễn phí 50% cho học sinh THPT toàn quốc cho khóa học lý thuyết AI nền tảng. Theo đại diện dự án, đây không chỉ là một khóa học nền tảng, được xây dựng dựa trên giáo trình chuẩn quốc tế của Nvidia, được thiết kế để phổ cập AI cho thế hệ trẻ Việt Nam, mà còn là cơ hội để tìm kiếm, bồi dưỡng và phát triển những tài năng AI tương lai, đồng thời định hướng nghề nghiệp vững chắc cho thế hệ trẻ Việt Nam trong thời đại số.

Chia sẻ về dự án, Phó GS.TS. Lưu Khánh Linh (Đại diện hội đồng chuyên gia BKHN) cho biết: "Sự hợp tác của Nvidia với Việt Nam là một 'cú hích' lịch sử, khẳng định vị thế của chúng ta trên bản đồ AI thế giới. Nhưng để biến tiềm năng thành hiện thực, chúng ta cần con người. Chúng ta cần những kỹ sư chuyên sâu, nhưng trước hết, chúng ta cần một thế hệ trẻ hiểu đúng, hiểu sâu và biết cách làm chủ công nghệ AI thay vì chỉ sử dụng đơn thuần."

Đăng ký Khóa học và tìm hiểu lộ trình 360 giờ học và các suất "Học bổng AI cho tương lai" tại: https://ai57hocbong.honglinheducation.vn/

Vị Giáo sư nhấn mạnh: "Khóa học này chính là bước đi nền tảng đầu tiên, được chuẩn hóa theo chuẩn quốc tế của chính Nvidia, nhưng được các Giáo sư Bách Khoa thẩm định để phù hợp với tư duy học sinh THPT. Sứ mệnh của chúng tôi không chỉ là cung cấp kiến thức, mà là trao nền tảng vững chắc và lộ trình rõ ràng, giúp các em tự tin bước vào các ngành công nghệ tương lai, trở thành những nhân tố AI triển vọng, sẵn sàng cùng Việt Nam hội nhập và phát triển toàn cầu"

Phó GS.TS. Lưu Khánh Linh (Đại diện hội đồng chuyên gia BKHN)

Mục tiêu chính là Tài trợ học phí giúp học sinh Việt Nam tiếp cận giáo trình chuẩn quốc tế

Điểm đặc biệt là học viên được hỗ trợ đến 50% chi phí lại có cơ hội được học từ những chuyên gia, giáo trình chuẩn quốc tế từ các Giáo sư đang giảng dạy trực tiếp tại Bách Khoa Hà Nội.

Để hiểu rõ giá trị của cơ hội này, cần nhìn vào bối cảnh quốc tế. Các khóa học và chứng chỉ chuyên sâu về AI từ các "ông lớn" công nghệ như Nvidia có chi phí vô cùng đắt đỏ, thường lên đến hàng ngàn đô la. Tuy nhiên, đầu ra của chúng lại cực kỳ được trân trọng. Đơn cử, một chứng chỉ Nvidia chuyên nghiệp có thể giúp một kỹ sư tăng đáng kể mức lương và mở ra cơ hội đầu quân vào các tập đoàn công nghệ hàng đầu, khiến rất nhiều kỹ sư toàn cầu mong muốn sở hữu.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Huỳnh Quyết Thắng, Giám đốc Đại học Bách Khoa Hà Nội, phát biểu tại lễ công bố

Việc một học sinh THPT tại Việt Nam được tiếp cận với kiến thức nền tảng chuẩn quốc tế này, lại được miễn 50% học phí, là một nỗ lực rất lớn từ Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội kết hợp với các tổ chức doanh nghiệp. Học viên chỉ cần đóng một khoản phí duy nhất để phục vụ cho phí bản quyền về giáo trình và chi phí phiên dịch và chuẩn hóa từ giáo trình NVIDIA gốc

Chương trình không chỉ trang bị kiến thức nền tảng (Học máy, AI Generative) mà còn tập trung vào định hướng nghề nghiệp (Kỹ sư AI, Chuyên gia Dữ liệu), giúp các em sớm có lợi thế vượt trội khi xét tuyển Đại học khối Công nghệ và săn học bổng du học.

Với chương trình học bổng này, dự kiến các suất học bổng sẽ nhanh chóng được đăng ký trong thời gian ngắn.