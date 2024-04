ĐHCĐ 2024: SSH phát huy KQKD tích cực, tập trung tái cơ cấu sản phẩm với các dự án giá trị thực dành cho người dùng thực

Theo các công bố thông tin chính thức tại ĐHCĐ 2024, tổng doanh thu cả năm 2023 của SSH là 3.859 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế đạt 1.627 tỷ đồng (tăng 270% so với năm 2022), lợi nhuận sau thuế đạt gần 1.300 tỷ đồng (tăng 295% so với năm 2022), thực hiện được 120,6% mục tiêu doanh thu và 289% mục tiêu lợi nhuận sau thuế so với kế hoạch đặt ra trong năm 2023, phần lớn mang lại từ hoạt động kinh doanh bất động sản. Đặt trong bối cảnh trầm lắng của thị trường bất động sản 2023, đây là các con số thể hiện nỗ lực vượt bậc của SSH trong năm 2023.

Bên cạnh các con số tăng trưởng ấn tượng về doanh thu, lợi nhuận, báo cáo tài chính 2023 của SSH cũng chỉ ra vốn chủ sở hữu của Công ty đã được bổ sung thêm hơn 10,81% so với năm 2022. Điều này cho thấy, SSH không những đang hoạt động khá hiệu quả với các kết quả kinh doanh mang lại lợi nhuận tốt, mà còn thể hiện khả năng sẵn sàng về nguồn lực mở rộng quy mô cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

Thực lực cộng nỗ lực là nguyên nhân chủ quan thúc đẩy SSH “vượt thách thức” thành công trong năm 2023, tự tin với các kế hoạch mục tiêu 2024.

Trước những tín hiệu lạc quan, "ấm dần" của thị trường bất động sản, năm 2024, SSH đặt mục tiêu tăng trưởng với doanh thu dự kiến đạt 4.000 tỷ, lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 1.050 tỷ.

Bên cạnh kết quả kinh doanh tích cực với lợi nhuận trước thuế 2023 đạt 1.627 tỷ đồng, các cổ đông đặc biệt quan tâm đến thông tin Công ty sẽ ra mắt 5 dự án Sunshine Crystal River, Sunshine Royal Capital, Sunshine Grand Capital, Sunshine Phoenix và Sunshine Heritage Ha Noi, với tổng giá trị sản phẩm dự kiến hơn 200.000 tỷ đồng trong vòng 3 năm (2024 - 2026).

Đáng chú ý, cả 5 dự án này đều nằm tại các vị trí đắc địa trên trục bất động sản Hồ Tây - Ba Vì như khu vực "đất vàng" Tây Hồ Tây, hay vùng du lịch sinh thái Phúc Thọ - Đan Phượng - tâm điểm kết nối liên kết chặt chẽ với tuyến giao thông huyết mạch trọng điểm nhất Hà Nội (đại lộ 10 làn xe Tây Thăng Long), dự báo thanh khoản cao với các điều kiện pháp lý về cơ bản đã đạt trên 90%./.