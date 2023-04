ĐHCĐ Ngân hàng Bản Việt: Mục tiêu lợi nhuận tăng 10% trong năm nay, đổi tên viết tắt thành BVBank

Ngày 26/4/2023, Ngân hàng Bản Việt tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ) với nhiều nội dung quan trọng được đệ trình và thông qua.

Năm 2022 đều đạt và vượt kế hoạch, 2023 đặt mục tiêu tăng trưởng 10%

Báo cáo tại đại hội, ông Ngô Quang Trung - Tổng giám đốc nhấn mạnh, năm 2022 là một năm nhiều thách thức đối với ngành ngân hàng, Ngân hàng Bản Việt luôn bám sát tình hình thực tế và định hướng của NHNN để từ đó có chính sách điều hành linh hoạt, đảm bảo an toàn trong hoạt động. Kết thúc năm tài chính 2022, các chỉ tiêu kinh doanh của ngân hàng đạt kế hoạch đặt ra.

Tính đến 31/12/2022, tổng tài sản Ngân hàng Bản Việt đạt hơn 79 nghìn tỷ đồng, tăng 3% so với 2021. Tổng huy động vốn đạt hơn 72 nghìn tỷ đồng, tổng dư nợ cấp tín dụng đạt 50,900 tỷ đồng, tăng lần lượt 3 % và 9,6% so với năm 2021. Lợi nhuận trước thuế năm 2022 đạt 456 tỷ đồng, tăng 46% so với 2021.

Trong năm 2022, Ngân hàng Bản Việt tiếp tục mở rộng mạng lưới, đưa ngân hàng đến gần khách hàng hơn với 21.điểm kinh doanh được mở mới trên toàn quốc, nâng tổng số chi nhánh/phòng giao dịch lên 109 điểm tại 30 tỉnh/thành. Song song đó, hoạt động ngân hàng số tiếp tục được đầu tư và phát triển mạnh để cùng với mảng ngân hàng truyền thống đẩy mạnh việc mở rộng quy mô khách hàng. Tính chung cả năm 2022, số lượng khách hàng tăng gần 75% so với 2021.

Song song với hoạt động kinh doanh, tiếp nối quá trình xây dựng nền tảng quản lý rủi ro những năm gần đây, Ngân hàng tiếp tục triển khai các dự án trọng điểm để hướng tới các chuẩn mực quốc tế trong quản lý rủi ro kinh doanh như RAROC, IFRS9.

Năm 2023 dự báo nền kinh tế còn nhiều khó khăn, ngành Ngân hàng nói chung và Bản Việt nói riêng sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức. Do đó về định hướng chung, Ngân hàng Bản Việt nhận thấy cần đặc biệt thận trọng trong 6 tháng đầu năm, bám sát diễn biến thị trường để có những chính sách ứng phó linh hoạt.

Hội đồng quản trị đã trình thông qua tại đại hội kế hoạch hoạt động 2023 các chỉ tiêu kinh doanh chính phù hợp định hướng này Đại hội đã cùng đồng thuận với các chỉ tiêu kế hoạch cụ thể: Tổng tài sản đạt 86.600 tỷ đồng, tăng 10%, huy động vốn từ tổ chức kinh tế (không bao gồm các tổ chức tín dụng) và dân cư đạt hơn 69 nghìn tỷ đồng, tăng 16%; dư nợ cấp tín dụng đạt gần 60 nghìn tỷ đồng, tăng 12% (tốc độ tăng trưởng tín dụng phụ thuộc vào sự chấp thuận của NHNN); lợi nhuận trước thuế đạt 502 tỷ đồng, tăng 10%.

Đổi tên viết tắt tiếng Anh thành BVBank; chuyển cổ phiếu sang niêm yết tại sàn HOSE

Cũng tại đại hội lần này, Ngân hàng Bản Việt đã trình 2 nội dung đáng chú ý là việc chuyển giao dịch cổ phiếu BVB từ UPCoM sang niêm yết cổ phiếu tại sàn HOSE để tạo thêm điều kiện thuận lợi cho việc giao dịch cổ phiếu của cổ đông.

Đồng thời ngân hàng cũng trình đổi tên viết tắt tiếng Anh thành BVBank để thuận tiện trong việc gọi tên và các hoạt động truyền thông của ngân hàng.

Kết thúc đại hội, các cổ đông đồng thuận thông qua tất cả các tờ trình với tỷ lệ nhất trí cao.