ĐHCĐ SHB: Hơn 3.000 cổ đông được nhận quà, SpaceX - Tesla của Elon Musk gửi hoa chúc mừng

Lẵng hoa chúc mừng đề tên SpaceX - Tesla. (ảnh: Quang Hưng)

Chiều nay (22/4), Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 với nhiều nội dung quan trọng sẽ được đưa ra lấy ý kiến cổ đông.

ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của SHB có khoảng 4.000 cổ đông đăng ký tham dự. Đây là con số đáng chú ý nếu đặt trong tương quan với quy mô các đại hội ngân hàng gần đây, vốn thường chỉ vài trăm đến hơn một nghìn người tham dự trực tiếp.

Với lượng cổ đông khổng lồ, sáng nay, SHB đã gửi tin nhắn tới các cổ đông của nhà băng này và nói rõ, nếu cổ đông không thể tham dự trực tiếp được vì lý do khách quan thì SHB vẫn sẽ gửi đầy đủ tài liệu và quà tới cổ đông thông qua thông tin cổ đông đã đăng ký (số tài khoản, tên ngân hàng.

Tại sự kiện năm nay, SHB tiếp tục tăng tiền 200.000 đồng cho mỗi cổ đông tham gia.

Tính đến 14h, Đại hội có 2.818 cổ đông đăng ký tham dự, chiếm 57,05% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó, có 1.987 cổ đông tham dự trực tiếp, 831 cổ đông ủy quyền. Đến 14h45, số lượng cổ đông tham dự trực tiếp ĐHCĐ là gần 3.000 cổ đông, đại diện cho hơn 160.000 cổ đông của SHB.

Một chi tiết bên lề thu hút sự chú ý là lẵng hoa chúc mừng có gắn bảng nội dung nhắc đến SpaceX, Tesla và tỷ phú Elon Musk.

Lẵng hoa được đặt tại khu vực check-in sự kiện, với phần nội dung ghi “SpaceX - Tesla chúc mừng Đại hội cổ đông Ngân hàng Sài Gòn – Hà Nội”, kèm theo dòng chữ đề cập đến Elon Musk với vai trò “Chủ tịch – CEO”.