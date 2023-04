ĐHĐCĐ Chứng khoán Rồng Việt: Chủ tịch xin lỗi cổ đông khi 2022 thua lỗ, quý 1/2023 cho biết đã có lãi trở lại 77,5 tỷ đồng

Chứng khoán Rồng Việt (VDSC, mã chứng khoán: VDS) đã tổ chức ĐHĐCĐ thường niên, thông qua kế hoạch lợi nhuận trước thuế hợp nhất năm 2023 hơn 270 tỷ đồng.

Năm 2022, thanh khoản thị trường chứng khoán sụt giảm, cùng với những diễn biến không thuận lợi của thị trường chứng khoán Việt Nam đã ảnh hưởng mạnh đến kết quả kinh doanh VDS.

Cụ thể, tổng doanh thu hoạt động đạt 860,9 tỷ đồng, giảm 18,3% so với năm 2021. Khấu trừ chi phí, Công ty lỗ thuế hợp nhất 115 tỷ đồng. Nguyên nhân do chi phí trong kỳ ghi nhận tăng đột biến chủ yếu do trích lập dự phòng đánh giá giảm danh mục tự doanh cuối kỳ.

Nếu không tính các chi phí trích lập dự phòng cho hoạt động tự doanh, kết quả hoạt động kinh doanh của Rồng Việt năm 2022 ghi nhận mức lợi nhuận trước thuế hợp nhất 95,5 tỷ đồng.

Tại đại hội, Chủ tịch VDSC gửi lời xin lỗi đến cổ đông về kết quả không được tích cực trong năm qua.

Tính đến ngày 31/12/2022, tổng tài sản của VDS đạt 4.254 tỷ đồng, tăng nhẹ so với mức 4.033 tỷ đồng đầu năm. Trong năm 2022, Công ty đã thực hiện tăng vốn điều lệ thành công, ghi nhận nguồn vốn chủ sở hữu cuối năm 2022 đạt 2.082,9 tỷ đồng, tăng 26,5% so với mức 1.645,9 tỷ đồng đầu năm.

Sang năm 2023, với nhận định VN-Index sẽ dao động trong khoảng 930 - 1.270 điểmm thanh khoản bình quân toàn thị trường từ 13.000 – 15.000 tỷ đồng/phiên, HĐQT VDSC trình Đại hội kế hoạch năm 2023 với chỉ tiêu doanh thu 890 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 270,8 tỷ đồng. Với kết quả này, Công ty lên phương án dành 105 tỷ đồng lợi nhuận để trả cổ tức năm 2023, tương ứng với tỷ lệ 5%/ mệnh giá.

Quý 1/2023 có lãi trở lại 77,5 tỷ đồng, đã xoá hết được lỗ luỹ kế

Báo cáo về tình hình quý 1/2023, VDS cho biết tình hình chung so với cùng kỳ rất khó khăn, dòng tiền còn yếu… Tuy nhiên, hiện có nhiều tín hiệu tích cực như Ngân hàng Nhà nước giảm lãi suất, mặt bằng lãi cho vay giảm nhẹ so với quý 4/2022, dẫn đến chỉ số VN-Index có hồi phục được hơn 5%.

“Doanh thu Công ty quý đầu năm đạt 150 tỷ đồng, lãi trước thuế 77,5 tỷ - tương đương 28,5% kế hoạch đề ra. Kết quả này theo VDSC là tích cực trong bối cảnh khó khăn hiện nay, giúp Công ty bước đầu có lãi trở lại và đặc biệt đã xử lý hết lỗ luỹ kế. Công ty cũng mong 6 tháng sẽ tốt hơn, để cổ phiếu VDS được cấp margin trở lại. Xin báo cáo với cổ đông, chúng tôi cũng rất xấu hổ vì cổ phiếu hiện dưới mệnh giá”, Chủ tịch là ông Nguyễn Miên Tuấn nói.

Chiến lược cụ thể trong năm 2023, bao gồm:

(i) Với hoạt động kinh doanh môi giới và cho vay margin: VDSC cho biết sẽ ưu tiên đào tạo, phát triển đội ngũ nhân sự, tăng cường công tác chăm sóc khách hàng, chia sẻ thông tin, kết hợp với các sản phẩm dịch vụ, công nghệ mới để tư vấn hiệu quả, phù hợp với khẩu vị rủi ro của từng đối tượng nhà đầu tư.

(ii) Với mảng đầu tư tự doanh: kỳ vọng có kết quả khả quan hơn trong năm 2023. Theo đó, VDSC vẫn lấy quan điểm đầu tư là lựa chọn cổ phiếu an toàn, và có triển vọng tăng trưởng để đón đầu cơ hội phục hồi trong năm 2023.

(iii) Với hoạt động ngân hàng đầu tư: trong bối cảnh thị trường trái phiếu doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn, Công ty tập trung thúc đẩy tiến độ các dự án tư vấn M&A – lĩnh vực được xác định sẽ đóng vai trò tạo doanh thu chủ lực cho hoạt động ngân hàng đầu tư trong năm 2023.

Năm 2023, Công ty cũng đề kế hoạch tăng vốn điều lệ lên 2.100 tỷ đồng, đưa vào hoạt động 3 chi nhánh Vũng Tàu, Đồng Nai và Bình Dương; tăng vốn Công ty Quản lý quỹ Rồng Việt lên 60 tỷ đồng và được cấp phép thành lập Quỹ đầu tư Rồng Việt với quy mô vốn 50 tỷ đồng.