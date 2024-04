ĐHĐCĐ SAIGONBANK: Sẽ ưu tiên chia cổ tức bằng cổ phiếu để tăng vốn điều lệ

Đại hội đã thông qua nhiều nội dung quan trọng như: báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2023, kế hoạch kinh doanh năm 2024, phương án phân phối lợi nhuận năm 2023,…



Mục tiêu lợi nhuận 368 tỷ đồng trong năm 2024

Đối với kế hoạch kinh doanh năm 2024, ĐHĐCĐ SAIGONBANK đã thông qua mục tiêu lợi nhuận trước thuế là 368 tỷ đồng, tăng 36 tỷ so với năm 2023. Tổng tài sản dự kiến tăng 3% lên 32.300 tỷ đồng. Dư nợ tín dụng tăng 12,87% lên 23.000 tỷ đồng. Huy động vốn tăng 3% lên 27.300 tỷ đồng. SAIGONBANK cũng đặt mục tiêu kiểm soát tỷ lệ nợ xấu theo quy định của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) và dự kiến thanh toán đối ngoại đạt 240 triệu USD trong năm 2024.

Lãnh đạo ngân hàng cho biết sẽ tăng trưởng quy mô hoạt động, phát triển an toàn bền vững. SAIGONBANK sẽ chuyển đổi số hoạt động theo lộ trình phù hợp, làm nền tảng cung ứng đa dạng sản phẩm dịch vụ. Trong đó, ngân hàng xây dựng và triển khai Kế hoạch chuyển đối số đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030. Song song, ngân hàng chú trọng kiểm soát chất lượng tín dụng, tăng cường xử lý thu hồi nợ các khoản nợ tồn đọng, nâng cao hệ thống quản trị điều hành, quản trị rủi ro,…

Trước đó, trong năm 2023, SAIGONBANK đã hoàn thành kế hoạch kinh doanh với lợi nhuận trước thuế đạt 332 tỷ đồng, tăng hơn 40% so với năm 2022 và hoàn thành 111% kế hoạch. Tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát ở mức 1,99%. Các chỉ số an toàn vốn, thanh khoản, quản lý rủi ro đều đạt trong chuẩn theo quy định của NHNN. Chẳng hạn, tỷ lệ an toàn vốn cuối năm 2023 của ngân hàng đạt 17,74%, cao hơn nhiều so với yêu cầu của Thông tư 41 (tối thiểu 8%). Tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn là 15,49%, đáp ứng quy định không vượt quá 30%. Tỷ lệ cho vay so với tổng tiền gửi là 72,2%, đáp ứng quy định không vượt quá 85%.

(Các chỉ số an toàn hoạt động đáp ứng tốt quy định của Ngân hàng Nhà nước)

Kế hoạch phân phối lợi nhuận: Ưu tiên chia cổ tức bằng cổ phiếu

Ngân hàng cũng thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023. Cụ thể, lợi nhuận sau thuế của ngân hàng năm 2023 là 266 tỷ đồng. Sau khi trích lập các quỹ pháp định như quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ, quỹ dự phòng tài chính, lợi nhuận còn lại là 226 tỷ đồng. Hội đồng quản trị sẽ quyết định việc trích lập các quỹ còn lại (quỹ khen thưởng, phúc lợi của người lao động, quỹ thưởng của người quản lý) và ưu tiên tiếp tục dành nguồn tăng vốn điều lệ dưới hình thức phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức cho cổ đông. Ban lãnh đạo SAIGONBANK cho biết ngân hàng sẽ tính toán mức cổ tức tối ưu để trình Đại hội đồng cổ đông, phù hợp với chủ trương của NHNN.

Ông Vũ Quang Lãm, Chủ tịch HĐQT SAIGONBANK cho biết thêm, về lợi nhuận còn lại năm 2023, ngân hàng sẽ trình cổ đông bất thường gần nhất quyết định mức chia cổ tức bằng cổ phiếu, nếu không có gì thay đổi thì dự kiến mức chia là 8%. Như vậy, cổ đông sẽ có 2 lần liên tiếp nhận cổ tức.

Mới đây, sau khi được cơ quan chức năng chấp thuận hồ sơ chia cổ tức bằng cổ phiếu, SAIGONBANK đã hoàn tất thủ tục đăng ký với Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 10% là ngày 25/4/2024. Hiện vốn điều lệ của SAIGONBANK ở mức 3.080 tỷ đồng. Sau khi hoàn tất các thủ tục chia cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 10%, vốn điều lệ của SAIGONBANK sẽ tăng lên 3.388 tỷ đồng.

Ngân hàng cho biết nỗ lực duy trì chính sách trả cổ tức đều đặn, đảm bảo lợi ích cổ đông. Việc chia cổ tức bằng cổ phiếu cũng giúp SAIGONBANK củng cố nền tảng vốn điều lệ, nâng cao năng lực tài chính, mở rộng dư địa tăng trưởng tín dụng.

Đối với đề xuất chia cổ tức bằng tiền mặt của một cổ đông, Chủ tịch SAIGONBANK cho hay: "Ngân hàng có đầy đủ quỹ để chia bằng tiền nhưng giai đoạn hiện nay NHNN khuyến khích chia bằng cổ phiếu để tăng nguồn lực cho ngành ngân hàng. Chia bằng cổ phiếu thì cổ đông vẫn có thể giao dịch trên sàn để chuyển đổi thành tiền dễ dàng".

Tại Đại hội, ban lãnh đạo SAIGONBANK đã cung cấp thông tin, giải đáp các câu hỏi của cổ đông về hoạt động của ngân hàng trong năm 2023, triển vọng kinh doanh trong năm 2024; kế hoạch trích lập dự phòng rủi ro và kiểm soát chất lượng tài sản năm 2024. Cổ đông cũng đặt câu hỏi liệu ngân hàng có kế hoạch chuyển sàn hay không. Ông Vũ Quang Lãm chia sẻ, hiện nay theo đánh giá của ngân hàng, các chỉ số về tài chính của SAIGONBANK đã đủ điều kiện để chuyển từ UPCoM lên HoSE. Ngân hàng cũng đã ký hợp đồng với công ty chứng khoán để làm thủ tục tư vấn chuyển sàn, nhưng đây là quá trình dài và phức tạp, kỳ vọng có thể làm sớm nhất.

Chủ tịch Hội đồng quản trị SAIGONBANK, ông Vũ Quang Lãm khẳng định: "Từ những thành quả đã đạt được trong năm 2023, SAIGONBANK đang củng cố nền tảng vững chắc để tiếp tục phát triển và vươn lên mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới".