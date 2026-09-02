Đi mưa về rồi ngồi quạt, sáng hôm sau tỉnh dậy miệng người đàn ông trở nên méo xệch

Gần đây, câu chuyện về một người đàn ông bị biến dạng khuôn mặt một ngày sau khi mắc mưa rồi bị quạt thổi trực tiếp người đã lan truyền rộng rãi, thu hút sự chú ý của dư luận. Ông Vương, 53 tuổi, đến từ Nam Kinh (Trung Quốc), đã đạp xe 20 phút dưới trời mưa, sau đó về nhà thay quần áo và lập tức bật quạt.

Sáng hôm sau, ông phát hiện khuôn mặt mình bị biến dạng và chảy nước dãi khi đánh răng. Đi khám, ông được chẩn đoán mắc chứng liệt mặt. Bác sĩ cho biết ông Vương sau khi đi mưa về chỉ thay quần áo, không lau khô tóc hay người, sau đó bật quạt thổi trực tiếp vào người và mặt trong một khoảng thời gian. Tối hôm đó ông không thấy có gì bất thường rõ rệt, nhưng sáng hôm sau thì xuất hiện các triệu chứng. Ông nhận thấy mặt mình bị méo, nước mắt chảy ra khi đánh răng, một bên nếp nhăn trên trán biến mất, không thể nhướng mày, không thể nhắm mắt, và miệng bị lệch sang một bên.

Nhận thấy có điều gì đó không ổn, ông đến bệnh viện thì được chẩn đoán bị liệt dây thần kinh mặt và được nhập viện điều trị nội, ngoại trú kết hợp, bước vào giai đoạn điều trị quan trọng trong vòng 72 giờ.

Ông Vương không phải là trường hợp cá biệt; các trường hợp tương tự về liệt mặt do tiếp xúc trực tiếp với điều hòa hoặc quạt vào mặt xuất hiện rất nhiều trong thời gian gần đây.

Tiếp xúc trực tiếp với không khí lạnh vào mặt, kết hợp với sự dao động của hệ miễn dịch có thể dẫn đến thiếu máu cục bộ và phù nề dây thần kinh mặt, gây ra liệt dây thần kinh mặt ngoại biên (thường được gọi là liệt mặt). Về mặt sinh lý, dây thần kinh mặt là dây thần kinh dài nhất trong cơ thể, chạy dọc theo ống xương. Nằm ở bề mặt, gần như ngang bằng với da, và không có lớp bảo vệ của mô mỡ và cơ, nó cực kỳ nhạy cảm với sự thay đổi nhiệt độ.

Khi một người bị dính mưa hoặc đổ mồ hôi nhiều, tất cả các lỗ chân lông trên da đều mở ra, tuần hoàn máu tăng tốc, và trung tâm điều chỉnh nhiệt độ của cơ hoạt động mạnh để tản nhiệt. Nếu quạt hoặc máy điều hòa thổi không khí lạnh trực tiếp vào mặt lúc này, không khí lạnh sẽ ngay lập tức ức chế sự tản nhiệt của tuyến bã nhờn và tuyến mồ hôi trên mặt, gây ra sự co thắt, co giật nhanh chóng của các mạch máu trên mặt, làm giảm đáng kể lượng máu cung cấp cho dây thần kinh mặt. Một khi dây thần kinh mặt bị thiếu máu cục bộ, phù nề sẽ xảy ra ngay tức thì. Do dây thần kinh mặt chạy bên trong ống xương mặt hẹp, áp lực bên trong ống tăng đột ngột sau khi phù nề, trực tiếp chèn ép dây thần kinh và gây gián đoạn truyền tín hiệu thần kinh, dẫn đến mất kiểm soát cơ mặt.

Liệt mặt thường xảy ra một bên, với các triệu chứng điển hình bao gồm không thể nâng một bên lông mày, mất nếp nhăn trán, không thể nhắm mắt và miệng lệch sang một bên. Bên cạnh tác động của gió lạnh, thức khuya và làm việc quá sức cũng là những yếu tố góp phần chính. Khi một người mệt mỏi, hệ miễn dịch suy giảm, tạo điều kiện cho virus herpes nằm im trong cơ thể hoạt động trở lại. Kết hợp với tác động của gió lạnh, tình trạng viêm dây thần kinh mặt dễ dàng bùng phát.

Nguồn và ảnh: Sina