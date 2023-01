Đi ngược dòng biến động thị trường, một phân khúc bất động sản được dự báo “sống khoẻ” năm 2023

Năm 2023, phân khúc bất động sản công nghiệp năm ghi nhận những chỉ số đầy tích cực. Bất chấp khó khăn của nền kinh tế, dòng vốn FDI đổ vào Việt Nam vẫn được duy trì ổn định, góp phần tạo lực đẩy cho bất động sản công nghiệp.

Cũng theo JLL, trong quý 3 năm 2022, tỷ lệ lấp đầy khu công nghiệp ở miền Nam đạt 85,2%, do tỷ lệ hấp thụ ròng mạnh mẽ của các khu công nghiệp mới hoàn thành trong 6 tháng đầu năm 2022. Tỷ lệ lấp đầy của các khu công nghiệp ở miền Bắc là 80% trong quý 3 năm 2022, tăng nhanh so với mức 75% trong cùng kỳ năm ngoái.

Giá cho thuê trung bình trong quý 3/2022 đạt 110 USD/m2/chu kì thuê (tăng 4,3% so với cùng kỳ) tại miền Bắc và 125 USD/m2/chu kì thuê (tăng 10% so với cùng kỳ) tại miền Nam.

Mặc dù còn nhiều thách thức trong năm 2023, song bất động sản công nghiệp được dự báo có nhiều triển vọng. Theo đó, xu hướng chuyển dịch sản xuất từ Trung Quốc sang Việt Nam đang diễn ra được đánh giá là động lực tăng trưởng tốt.

Bên cạnh đó, làn sóng đầu tư vào các khu công nghiệp Việt Nam tiếp tục gia tăng bởi nhiều yếu tố hấp dẫn. Đơn cử như, VND mất giá ít hơn so với đồng tiền của các nước trong khu vực như Indonesia, Thái Lan, Ấn Độ và Malaysia và các thị trường trọng điểm khác của Châu Á Thái Bình Dương như Nhật Bản.

Bên cạnh đó, các chính sách thu hút FDI của Việt Nam cũng giúp thu hút các nhà đầu tư bằng cách đưa ra nhiều ưu đãi như miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 4 năm đầu hoạt động, giảm 50% thuế thu nhập doanh nghiệp trong 5 năm tiếp theo và các ưu đãi hỗ trợ doanh nghiệp khác.

Mặt khác, giá cho thuê đất khu công nghiệp tại Việt Nam vẫn ở mức thấp so với các nước ASEAN, cụ thể thấp hơn 30~36% so với Indonesia và Thái Lan. Một báo cáo của Colliers ghi nhận, tại các trung tâm KCN như Bogor -Sukabumi, Tangerang và Bekasi của Indonesia, giá đất trung bình dao động trong khoảng 164 USD/m2/chu kỳ thuê, cao hơn 36% so với giá đất tại các trung tâm KCN của Việt Nam như Bình Dương, Đồng Nai, Bắc Ninh, Hải Phòng.

Năm 2023, giá cho thuê tại các khu công nghiệp còn dự báo gia tăng nhẹ khi các khu công nghiệp mới đi vào hoạt động. Báo cáo từ đơn vị nghiên cứu, không chỉ mức giá cho thuê tăng mà lợi nhuận ròng của các công ty phát triển khu công nghiệp niêm yết dự kiến sẽ tăng trưởng khoảng 12% so với cùng kỳ.