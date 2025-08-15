Đi uống cà phê bất ngờ gặp trăn khủng, cả quán đồng loạt hợp sức để vây bắt "vị khách không mời"

Mới đây, các vị khách đến quán cà phê ở Teck Whye, Singapore đã có một trải nghiệm khó quên khi đến đây thưởng thức đồ uống. Họ đã chạm trán với một "vị khách không mời" là một con trăn khủng thuộc họ trăn gấm.

Thông tin được đăng tải trên tờ The Mothership cho biết sự việc mới được chia sẻ trên Facebook hôm thứ Tư, 13/8 vừa qua. Theo đó, cuộc chạm trán xảy ra tại một quán cà phê gần Khu 145 ở Teck Whye, khi con trăn khủng bất ngờ xuất hiện trên mái nhà.

Con trăn gấm bất ngờ xuất hiện trên mái nhà.

Sự kiện nhanh chóng thu hút sự chú ý của tất cả những vị khách tại đây và cả những người vô tình đi ngang qua quán cà phê. Có thể thấy, con trăn đang trườn theo mép của mái ngói. "Nó khá to đấy", một số người nhận xét.

Con trăn bất ngờ rơi xuống khiến đám đông giật mình sợ hãi.

Một người đàn ông mặc đồ màu tím đã đứng lên ghế để nhìn rõ hơn và gần hơn con trăn, trong khi một người đàn ông tóc trắng cầm chổi với tay về phía con vật.

Ngay lúc đó, con trăn rơi khỏi mép mái nhà, khiến đám đông la hét hoảng loạn. Con trăn vội vã trườn vào bên trong quán cà phê. Một vài người đàn ông chạy theo, một người đàn ông đã cố gắng tóm lấy đuôi nó nhưng không thành công.

Một người đàn ông cố gắng tóm đuôi con vật nhưng không thành công.

Cuối cùng, họ đã dùng chổi và ghế nhựa để bắt con trăn rồi cho nó vào một chiếc bao tải trắng. Đoạn clip kết thúc bằng tiếng reo hò và vỗ tay. Không rõ điều gì đã xảy ra với con trăn sau đó nhưng may mắn là không có ai bị thương sau sự việc.

Trả lời câu hỏi từ tờ Mothership, Giám đốc điều hành của Hiệp hội Nghiên cứu và Giáo dục về Quan tâm Động vật (Acres), Kalai Vanan, chia sẻ rằng đội cứu hộ động vật hoang dã của họ đã có mặt tại hiện trường sau khi nhận được cuộc gọi.

Ông Kalai xác nhận rằng các nhân viên của Acres đã hỗ trợ việc giải cứu con trăn. Đội của họ đã ghi nhận một số vết trầy xước trên con rắn khi nó được bắt đi. Con trăn hiện đang được theo dõi và sẽ được thả về tự nhiên. Ông cũng kêu gọi người dân không tự ý bắt động vật hoang dã.

"Thật không may khi người dân lại tự ý hành động. Chúng tôi đặc biệt kêu gọi người dân không tiếp cận hoặc tự ý bắt động vật hoang dã. Các phương pháp được sử dụng trong trường hợp này là không phù hợp và có thể đã làm con trăn bị thương trong khi nó là một loài được bảo vệ theo luật pháp Singapore. Những hành động như vậy cũng khiến mọi người có nguy cơ bị thương nghiêm trọng", ông Kalai nhấn mạnh.

Được biết, trăn gấm là loài trăn bản địa của Singapore và có thể dài tới hơn 9m. Loài trăn không có nọc độc này thường được tìm thấy ở các khu vực đô thị, nhưng thường nhút nhát và sẽ không tấn công trừ khi bị quấy rầy hoặc khiêu khích.

Theo các chuyên gia, khi vô tình bắt gặp trăn hay rắn thì nên giữ bình tĩnh và giữ khoảng cách an toàn với con vật. Không tiếp cận gần chúng, đặc biệt là khi chúng đang ở trong môi trường sống tự nhiên của mình. Nếu cần, hãy gọi cho các tổ chức chuyên xử lý động vật hoang dã. Tuyệt đối không tự hành động để tránh nguy cơ bị thương. Cũng không được cố gắng bắt, bẫy hoặc nuôi giữ động vật hoang dã vì đây là việc làm bất hợp pháp.