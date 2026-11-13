Đĩa cơm 40.000 đồng, thêm 10.000 đồng 'cò': Công an vào cuộc, trích xuất camera tìm sự thật

Thời gian này, mạng xã hội xôn xao trước bài viết của một tài khoản Facebook có tên V.T.D. đăng tải trong một hội nhóm Phan Thiết - Bình Thuận, tố quán cơm S.L. bán suất ăn 40.000 đồng, cắt thêm 10.000 cho 'cò'. Theo nội dung bài viết, ngày 9/11, người này cùng gia đình từ miền Trung đến Phan Thiết dự đám cưới cháu. Hôm sau, cả nhà đi chơi Mũi Né, trên đường trở về có ghé vào quán cơm nói trên để ăn trưa.

Người này chia sẻ, mỗi đĩa cơm chỉ có vài cọng rau muống, ba lát thịt mỡ và một con cá liệt nhỏ nhưng được tính giá 40.000 đồng. Gia đình gọi tổng cổng 10 đĩa, trong đó có 3 đĩa cơm chay. Người này cho hay không chỉ là câu chuyện về giá mỗi đĩa cơm, mà việc mỗi đĩa cơm phải trả thêm 10.000 đồng tiền “cò” khiến họ vô cùng khó hiểu, bức xúc. Với tư cách là một khách du lịch, người này bày tỏ sự thất vọng và mong muốn cơ quan chức năng sớm làm rõ. Bài viết sau đó đã thu hút hàng trăm lượt chia sẻ, bình luận với nhiều quan điểm trái chiều, khác nhau.

Camera trong quán cơm S.L. vào trưa 9/11. (Ảnh cắt từ clip)

Liên quan tới bài viết trên, ngày 11/11, thông tin trên Lao Động, bà Văn Thị Ngọc Lan, chủ nhà hàng S.L, cho biết nhóm khách có 10 người đi trên 5 xe máy đến, trong đó 9 người ăn cơm. Nhóm gọi 6 đĩa cơm mặn và 3 đĩa cơm chay. Bà Lan chia sẻ khách tự chọn các món mặn gồm gà, thịt kho, trứng và cá chiên. Mỗi đĩa cơm còn có rau xào và một chén canh. Nhà hàng tính 40.000 đồng mỗi đĩa cơm mặn, tổng cộng 240.000 đồng; 3 đĩa cơm chay có giá 30.000 đồng mỗi đĩa. Tổng hóa đơn là 330.000 đồng.

Còn đối với thông tin 10.000 đồng "tiền cò" mỗi đĩa, bà Lan đặt câu hỏi về việc ai là người nhận khoản tiền này, sẵn sàng đối chất, bởi nhóm khách tự đi xe máy đến quán, không phải đi ô tô khách đến quán nên tiền cò cho ai?

Bên cạnh đó, cũng thông tin trên Lao Động, trưởng Công an phường Phú Thủy cho biết đơn vị đang phối hợp với các ngành chức năng kiểm chứng, xác minh vụ việc. Công an đã trích xuất camera tại quán để xác minh. Người đăng tải bài viết hiện ở xa nên công an chưa mời làm việc được.