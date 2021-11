Địa ốc PQR chính thức phân phối căn hộ The Sea Nam Phú Quốc

Sự kiện trực tuyến: Lễ ra quân Phân khu The Sea - Dự án Sun Grand City Hillside Residence

Lễ kick-off phân khu The Sea được thực hiện dưới dạng sự kiện trực tuyến thu hút đông đảo lượt theo dõi từ các đại lý phân phối chiến lược và các nhà đầu tư đang quan tâm đến các dự án thuộc hệ sinh thái Nam Phú Quốc do Sun Group kiến tạo.

Tham gia sự kiện, về phía Tập đoàn Sun Group có Bà Nguyễn Ngọc Thúy Linh - Tổng Giám đốc Sun Property, Bà Mai Thị Hồng Quyên - Giám đốc Kinh doanh Sun Property và Bà Nguyễn Kiều Anh - Giám đốc Marketing Sun Property. Dưới góc nhìn của người kiến tạo, các vị đại diện chủ đầu tư đã mang đến khán giả những thông tin mới nhất, chính xác nhất về phân khu The Sea thuộc dự án Sun Grand City Hillside Residence.

Tại sự kiện, Ông Trần Nguyễn Ngọc - Giám đốc Dự án Địa ốc PQR vinh dự được trực tiếp tham gia chia sẻ góc nhìn đầu tư đối với hệ sinh thái Nam Đảo, đặc biệt là những giá trị độc đáo của dòng sản phẩm căn hộ sát biển, sở hữu lâu dài tại Nam Phú Quốc.

Địa ốc PQR tự hào là đơn vị phân phối chính thức phân khu The Sea - Sun Grand City Hillside Residence

Sự kiện kick-off The Sea và trở thành đơn vị phân phối phân khu này là cột mốc rất ý nghĩa đối với tập thể Địa ốc PQR. Đây sẽ là cơ hội để Địa ốc PQR nhìn lại hành trình đồng hành cùng chủ đầu tư Sun Group và những thành quả đạt được khi phân phối phân khu căn hộ The Hill - Sun Grand City Hillside Residence.

Trong suốt Quý II và Quý III/2021, dù thị trường biến động dữ dội, Địa ốc PQR luôn giữ vững tinh thần bán hàng, linh hoạt đổi mới trong phương pháp tư vấn và chăm sóc khách hàng. Nhờ vào nỗ lực của tập thể và sự tin tưởng của khách hàng, Địa ốc PQR xuất sắc trở thành Đại lý dẫn đầu doanh số phân khu The Hill trong hệ thống các đơn vị phân phối chiến lược của Sun Group.

Với kinh nghiệm hơn 10 năm phân phối các dự án cao cấp tại Phú Quốc và đại diện cho Địa ốc PQR, Ông Trần Nguyễn Ngọc nhận định: "Dù thị trường luôn biến động, nhưng khách hàng thuộc giới tinh hoa tin chọn các sản phẩm Sun Group luôn có dòng tài chính ổn định, nhanh chóng thích ứng với thời cuộc và không ngừng tìm kiếm cho mình những kênh đầu tư hiệu quả. Do đó, những sản phẩm căn hộ sát biển có pháp lý sở hữu lâu dài và sở hữu vô số lợi thế về vị trí, tầm view, tiện ích, tiềm năng sinh lời như căn hộ The Sea chính là sự lựa chọn đầu tư hoàn hảo".

Khi được hỏi thêm về cơ hội tiếp cận khách hàng của các đại lý phân phối trong thời điểm hiện tại, Ông Trần Nguyễn Ngọc cũng cho biết thêm: "Địa ốc PQR luôn đổi mới phương thức làm việc để khách hàng có thể tiếp cận dự án nhanh nhất thông qua các công cụ trực tuyến như hình ảnh, video tổng quan 360 độ hay tham khảo các bài toán đầu tư mà không cần đến trực tiếp dự án. Cùng với đó là uy tín của chủ đầu tư Sun Group cũng góp phần củng cố thêm niềm tin khi khách hàng quyết định xuống tiền đầu tư trong thời điểm hiện tại".

The Sea - "Cực phẩm" cao tầng phải sở hữu tại Nam Phú Quốc

Với chủ đề "Say The Sea - Say Cảm Xúc", khán giả được tiếp cận giá trị "365 ngày nghỉ dưỡng" độc đáo chỉ có tại phân khu căn hộ The Sea: 3 tầm view đắt giá, 6 giá trị trải nghiệm, đầu tư và 5 công trình biểu tượng độc bản tại Nam Phú Quốc.

Nằm tại vị trí trung tâm dự án Sun Grand City Hillside Residence, The Sea sở hữu trọn vẹn 3 tầm view đắt giá: view hướng đồi, view hướng biển và view bao quát Thị trấn Địa Trung Hải Nam Phú Quốc. Trong đó, căn hộ view biển và view nhìn ra Thị trấn Địa Trung Hải là 2 loại căn hộ được giới đầu tư săn đón nhất vì thỏa mãn nhu cầu nghỉ dưỡng "Sun & Sea" đẳng cấp ngay tại trung tâm du lịch sầm uất bậc nhất Nam Phú Quốc. Đặc biệt, phân khu The Sea có tới 60% căn hộ view biển trực diện và pháp lý vẫn là hình thức căn hộ sở hữu lâu dài hiếm hoi tại Phú Quốc.

Tiếp theo lợi thế về tầm view, nhà đầu tư căn hộ The Sea còn thừa hưởng 6 giá trị trải nghiệm và đầu tư cực "chất" bao gồm: trải nghiệm 360 độ cảnh đẹp Nam Phú Quốc, tự do sử dụng các tiện ích đẳng cấp, nhận bàn giao nội thất đầy đủ, tận hưởng lợi ích từ hệ sinh thái Sun Group đa dạng, nghỉ dưỡng đỉnh cao và đầu tư kinh doanh đắc lợi với căn hộ The Sea theo hình thức AirBnB thời thượng.

Khi sở hữu căn hộ The Sea, chỉ cần đứng ở ban công nhà, gia chủ đã có thể thu trọn vào tầm mắt 5 công trình biểu tượng độc bản tại Nam Phú Quốc gồm có Cầu Hôn, Show Vortex, Tháp đồng hồ & Central Village, Quảng trường Con Sò và Lâu đài Sale Center. Từ tất cả các yếu tố kể trên, căn hộ The Sea chính là "cực phẩm" mà bất kỳ ai quan tâm đầu tư và yêu thích đảo Ngọc cũng nên sở hữu.



Đến với phân khu The Sea lần này, Địa ốc PQR tin chắc đây sẽ là kênh đầu tư hấp dẫn vào cuối năm nay khi sở hữu những lợi thế hiếm có về pháp lý lâu dài, tầm view đắt giá, tiện ích vô hạn, giá trị nghỉ dưỡng đỉnh cao và tiềm năng đầu tư hiệu quả.

Địa ốc PQR xin được gửi lời cảm ơn đến những khách hàng đã tin tưởng lựa chọn dịch vụ tư vấn bất động sản nghỉ dưỡng của công ty trong suốt thời gian vừa qua. Và với phân khu The Sea lần này, Địa ốc PQR cũng hy vọng sẽ nhận được nhiều sự ủng hộ và đồng hành của khách hàng trong thời gian sắp tới.

