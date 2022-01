Không thể phủ nhận dịch Covid-19 đã có những tác động tiêu cực lên thị trường bất động sản, nhất là gây ra sự gián đoạn trong thời điểm giãn cách xã hội. Tuy nhiên, thay bằng việc "bất động" chờ dịch đi qua ban lãnh đạo Địa ốc PQR đã quyết định hợp tác cùng Sun Group để phân phối các sản phẩm bất động sản đang được chủ đầu tư này triển khai tại phía nam Phú Quốc. Chỉ trong vòng hơn một năm sau đó, đơn vị phân phối này đã cho thị trường bất động sản Phú Quốc thấy những bước phát triển nhanh chóng khi liên tục ghi danh trong Top đại lý xuất sắc theo tháng, theo quý tại hàng loạt dự án trọng điểm của Sun Group.



Là doanh nghiệp có nhiều nhân sự với hơn 10 năm kinh nghiệm chuyên phân phối các sản phẩm nghỉ dưỡng tại Phú Quốc nhưng không vì thế mà PQR có nhiều thuận lợi khi tham gia phân phối dự án Sun Grand City New An Thoi. Sản phẩm mới, chủ đầu tư mới, vai trò của một "tân binh" khi tham gia dự án, hay bài toán làm sao để nhân viên thấu hiểu và cảm nhận được những giá trị độc nhất mà chỉ có ở hệ sinh thái do Sun Group tạo dựng, tất cả đều mang tính thử thách dành cho ban lãnh đạo và tập thể nhân viên PQR. Tuy vậy, với tầm nhìn và năng lực kinh doanh nhạy bén, chỉ trong vòng hơn 1 năm ngắn ngủi PQR đã xuất sắc đứng vào hàng ngũ 5 thành viên của Câu lạc bộ Sun Infinity Partner (S.I.P). Đây là nơi quy tụ những đối tác có đầy đủ năng lực, đáp ứng những tiêu chí khắt khe để phù hợp với các sản phẩm siêu sang của Tập đoàn Sun Group.

Trong báo cáo tổng kết kinh doanh quý 3/2021, tổng doanh thu của Địa ốc PQR đạt tỷ lệ gấp 3,4 lần so với cùng kỳ năm 2020. Ông Lê Nguyễn - Tổng Giám đốc Địa ốc PQR cho biết, doanh thu trong quý III của doanh nghiệp chủ yếu đến từ các dự án của Sun Group như biệt thự nhiệt đới Sun Tropical Village, shophouse The Center, căn hộ The Hill thuộc dự án Sun Grand City Hillside Residence. Đây đều là những sản phẩm được thị trường đánh giá cao trong việc kiến tạo nên chất lượng sống mới, mở ra cơ hội đầu tư hấp dẫn cho khách hàng.

Trên thực tế, Địa ốc PQR cũng không nằm ngoài ảnh hưởng của việc thực hiện chính sách giãn cách xã hội. Cũng như nhiều doanh nghiệp khác, mọi nhân sự phải làm quen với làm việc online, dịch bệnh cũng khiến khách hàng không thể đi tham quan thực tế dự án càng khiến cho đội ngũ nhân sự PQR gặp khó khăn trong quá trình tư vấn thông tin cho khách hàng... Việc làm thế nào để duy trì hoạt động kinh doanh, thậm chí tìm kiếm cơ hội phát triển ngay trong thời điểm dịch bệnh diễn biến phức tạp chính là bài toán được đặt ra cấp thiết cho ban lãnh đạo Địa ốc PQR trong thời điểm đó. Quả thực khi đứng trước thách thức mới, PQR đã cho thấy sự linh hoạt trong vận hành, cũng như làm quen nhanh chóng với trạng thái "bình thường mới". Ban lãnh đạo PQR hiểu rằng khi thị trường đang ở trong giai đoạn dịch bệnh phức tạp, mỗi cá nhân tại PQR đều phải thay đổi tư duy và phương pháp tiếp cận khách hàng.

Thay bằng việc chỉ chú trọng mở rộng thị trường bằng phương thức truyền thống, Địa ốc PQR bắt đầu áp dụng công nghệ trong quy trình tư vấn thông tin cho khách hàng, cập nhật tiến độ dự án liên tục để đảm bảo được nhà đầu tư dù ngồi ở nhà nhưng vẫn có được hình dung rõ nét về dự án, từ đó yên tâm tham gia giao dịch mà không cần phải đi khảo sát thực địa. Cùng với đó, việc chủ đầu tư thông qua chính sách bán hàng luôn đi kèm với những ưu đãi đặc biệt cho khách hàng cũng được Địa ốc PQR xem là một lợi thế giúp thu hút khách hàng đến với các dự án đang phân phối.

Yếu tố cốt lõi tạo nên sự thành công vẫn đến từ đội ngũ nhân sự tinh nhuệ của PQR. Đó là sự nỗ lực và đồng lòng của một tập thể đoàn kết vững mạnh, từ bộ phận Back office đến đội ngũ kinh doanh, những con người đầy tâm huyết và tử tế với nghề môi giới bất động sản. Đặc biệt là tinh thần quyết tâm của các Trưởng bộ phận ở cả 3 khu vực Hà Nội – HCM – Phú Quốc, luôn song hành và là cánh tay phải đắc lực của Ban lãnh đạo công ty.

PQR đã chứng minh được uy tín trên thị trường nghỉ dưỡng Phú Quốc ngay cả trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp nhất. "Trái ngọt" mà đơn vị phân phối này "gặt" về chính là việc tăng tốc từ vị trí "tân binh" trở thành "chiến binh" được vinh danh là đại lý xuất sắc nhất "Vùng Miền Nam" 2021 của tập đoàn Sun Group với doanh số đạt gần 5000 tỷ đồng. Để có thể đạt được thành tích này, ban lãnh đạo Địa ốc PQR luôn trân trọng cảm ơn đến quý khách hàng, quý đối tác đã tin tưởng và lựa chọn dịch vụ của PQR trong thời gian qua.

Từ chỗ chỉ có số lượng ít thành viên trong những ngày đầu thành lập, hiện nay số lượng nhân sự của Địa ốc PQR đã tăng gấp 10 lần và hoạt động hiệu quả tại 3 văn phòng Hà Nội, TP. HCM và Phú Quốc. Ban lãnh đạo PQR luôn kiên trì hướng tới mục tiêu trở thành đơn vị phân phối bất động sản nghỉ dưỡng có uy tín hàng đầu trên thị trường, tạo dựng được vị thế thương hiệu uy tín, chất lượng 5 sao song hành cùng với kế hoạch của nhà đầu tư. "Sứ mệnh của chúng tôi là mang những sản phẩm bất động sản nghỉ dưỡng tốt nhất đến với khách hàng", ông Lê Nguyễn chia sẻ.



Từ quan điểm kinh doanh này, không có gì bất ngờ khi Địa ốc PQR lựa chọn Phú Quốc là thị trường hoạt động chiến lược ngay từ những ngày đầu thành lập. Phú Quốc vốn được biết đến là "đảo Ngọc" - hòn đảo lớn nhất Việt Nam, nơi hội tụ đầy đủ những yếu tố khác biệt để trở thành một thành phố biển đảo đáng sống trên thế giới. Với hơn 62% diện tích là rừng nguyên sinh, khí hậu nhiệt đới ôn hòa quanh năm, Phú Quốc hiện là địa điểm hiếm hoi tại Việt Nam có thể phát triển kinh doanh du lịch biển bốn mùa và phát triển các loại hình bất động sản nghỉ dưỡng.



Trên thực tế đảo Ngọc là điểm đến thu hút dòng vốn đầu tư lớn của nhiều doanh nghiệp địa ốc trong nước và quốc tế. Sự xuất hiện của ngày càng nhiều các "ông lớn" đã giúp Phú Quốc nhanh chóng tăng tốc trên bản đồ du lịch Việt Nam. Những cái tên có thể kể đến như Sun Group, Vingroup, Bim Group, CEO Group, MIK Group… và top những thương hiệu nghỉ dưỡng đẳng cấp quốc tế như Hillton, Park Hyatt, Regent, JW Marriott, Intercontinental, Newworld, Pullman… Với mong muốn được góp phần kiến tạo nên "thiên đường nghỉ dưỡng" bậc nhất khu vực, Địa ốc PQR đã trở thành nơi tụ họp của những con người yêu Phú Quốc, gắn bó với Phú Quốc hơn 10 năm qua. Tường tận mọi ngóc ngách, chứng kiến hành trình "thay da đổi thịt" từng ngày của Phú Quốc, hơn ai hết, Địa ốc PQR luôn có niềm tin vào tiềm năng phát triển vượt bậc của đảo Ngọc trong tương lai.



Với những gì đã làm được trong năm 2021, Ban lãnh đạo Địa ốc PQR đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho hành trình chuyển mình bứt phá trong năm 2022. Trước hết là việc PQR sẽ tiếp tục đồng hành cùng chủ đầu tư Sun Group trong kế hoạch phát triển sản phẩm tại Phú Quốc, Đà Nẵng, Hòa Bình, Hạ Long... Cùng với việc mở rộng thị trường, Ban lãnh đạo công ty cũng đặt ra mục tiêu phát triển quy mô văn phòng đại diện tại các khu vực kinh doanh, gia tăng đội ngũ nhân sự phù hợp với chiến lược kinh doanh của công ty.



Năm 2022 hứa hẹn sẽ là một năm với nhiều cơ hội và thách thức hơn nữa, Địa ốc PQR sẽ luôn giữ vững phong độ, không ngừng tăng tốc và bứt phá để khẳng định vị thế của một thương hiệu phân phối bất động sản nghỉ dưỡng hàng đầu trong hệ thống đại lý chiến lược của Tập đoàn Sun Group cũng như đối với thị trường bất động sản Việt Nam.

"Tiếp tục đồng hành cùng Sun Group tại các thị trường mới, chúng tôi sẽ mang thương hiệu Địa ốc PQR đến gần hơn với khách hàng cả nước trong thời gian tới", ông Lê Nguyễn khẳng định.

Viết bài: Linh Trần Thiết kế: The Heritage Studio

https://cafef.vn/dia-oc-pqr-hanh-trinh-tro-thanh-dai-ly-xuat-sac-nhat-vung-mien-nam-cua-tap-doan-sun-group-trong-nam-2021-20220118111621459.chn