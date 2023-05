Địa ốc PQR phân phối chính thức dự án Sun Cosmo Residence Da Nang

Trong bối cảnh thị trường bất động sản có nhiều biến động, nhiều doanh nghiệp bất động sản cũng không nằm ngoài sự ảnh hưởng. Tuy nhiên, đây lại là cơ hội để các chủ đầu tư hay doanh nghiệp phân phối có năng lực thể hiện được sự khác biệt của mình đối với thị trường, khẳng định niềm tin đối với nhà đầu tư. Một trong số đó chính là Sun Property – thành viên của Tập đoàn Sun Group.

Trong tháng 4 vừa qua, chủ đầu tư đã tổ chức thành công lễ ra quân dự án Sun Cosmo Residence Da Nang với hơn 1200 chuyên viên kinh doanh đến từ 13 đại lý phân phối chiến lược. Điều này càng khẳng định uy tín và tâm huyết của chủ đầu tư, đồng thời là giá trị của dự án đối với thị trường hiện tại.

Vinh dự đứng vào hàng ngũ của đại lý chiến lược đồng hành cùng chủ đầu tư, Địa ốc PQR có nhân sự tham gia hào hứng ở cả ba đầu cầu Hà Nội – Đà Nẵng và TP.HCM. Cũng trong sự kiện, đại diện PQR được trao chứng nhận phân phối chính thức dự án với quyết tâm chinh phục thành công siêu phẩm bất động sản ngay trung tâm thành phố sông Hàn – Tổ hợp căn hộ cao tầng, nhà phố thương mại và nghỉ dưỡng cao cấp Sun Cosmo Residence Da Nang.

Đại diện PQR (thứ tư, từ trái qua) được trao chứng nhận phân phối dự án.

Hơn 10 năm làm việc và phát triển trong thị trường bất động sản, đặc biệt là phân khúc cao cấp, đội ngũ lãnh đạo PQR luôn khắt khe trong việc lựa chọn sản phẩm phân phối. PQR hướng đến các sản phẩm tạo giá trị thực từ những yếu tố khác biệt, phù hợp với xu hướng của thị trường và nhu cầu của nhà đầu tư.



Bên cạnh đó, PQR lấy trải nghiệm khách hàng làm kim chỉ nam để phát triển dịch vụ tư vấn, đáp ứng được sự hài lòng của khách hàng khi lựa chọn đồng hành cùng PQR. Đó cũng là lý do PQR tin tưởng và mong muốn giới thiệu đến nhà đầu tư một dự án có quỹ đất sở hữu lâu dài hiếm hoi bên sông Hàn, ngay trung tâm thành phố Đà Nẵng.

Sun Cosmo Residence Da Nang – Tổ hợp năng động và hiện đại sở hữu lâu dài ven sông Hàn

Dự án được mệnh danh là trung tâm trải nghiệm đa chiều khi tọa lạc tại giao lộ hoàng kim, ngay cầu Trần Thị Lý - đường Trần Hưng Đạo - Nguyễn Văn Thoại - Chương Dương. Sun Cosmo Residence nằm trong quỹ đất sở hữu lâu dài hiếm hoi còn lại bên sông Hàn. Đồng thời, đây cũng là cửa ngõ giao thương quốc tế, mở ra nhiều cơ hội thương mại giải trí sôi động, thu hút cộng đồng quốc tế đến với dự án nói riêng và thành phố Đà Nẵng nói chung. Trong tương lai sẽ rất khó để tìm được một dự án có được giá trị khan hiếm tương đồng.

Phối cảnh tổng thể dự án Sun Cosmo Residence Da Nang

Được phát triển trên diện tích 3,5ha, dự án phát triển thành một tổ hợp đồng bộ, năng động và hiện đại, bao gồm hai phân khu The Panoma và The Cosmo với các sản phẩm căn hộ, townhouse (nhà phố) và shopvilla cao cấp (biệt thự thương mại). Song song với tiện ích dịch vụ nội khu được đầu tư bài bản, cư dân của Sun Cosmo Residence nhân đôi trải nghiệm khi thừa hưởng hệ thống tiện ích vui chơi giải trí – nghỉ dưỡng trong hệ sinh thái của Tập đoàn Sun Group như Công viên châu Á, Sun World Ba Na Hill, Intercontinental Đà Nẵng Sun Peninsula Resort, Novotel Danang Premier Han River… Đây là một trong những giá trị khác biệt khi nhà đầu tư sở hữu bất động sản trong một hệ sinh thái đẳng cấp hiện hữu.



Nếu nói về giá trị gia tăng theo thời gian, Sun Cosmo Residence gần như là dự án tiên phong cho sự hồi sinh của thị trường Đà Nẵng khi 5 năm trở lại đây, không có nhiều tín hiệu tích cực của bất động sản tại thành phố này. Sự chuẩn bị kỹ lưỡng về mặt "pháp lý minh bạch", vị trí thuận lợi vừa kinh doanh vừa tận hưởng chất sống đẳng cấp, cùng thiết kế khác biệt giao thoa giữa truyền thống và hiện đại, Sun Cosmo Residence Da Nang xứng đáng trở thành thành phố quốc tế giữa trung tâm thủ phủ du lịch miền Trung.

Mặt bằng tổng thể dự án Sun Cosmo Residence Da Nang

Dự kiến, dự án sẽ mở bán chính thức vào tháng 5 này với chính sách bán hàng ưu đãi đặc biệt dành cho những chủ sở hữu đầu tiên. Hiện tại, dự án đang trong giai đoạn đặt chỗ, khách hàng quan tâm cần tư vấn chi tiết thông tin, liên hệ đến Địa ốc PQR – Đại lý phân phối chính thức dự án Sun Cosmo Residence Da Nang.



