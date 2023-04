Địa ốc Sài Gòn Thương Tín - TTC Land (SCR) lãi ròng 56 tỷ đồng trong năm 2022

Trong báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2022 của Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín – TTC Land (Mã: SCR), SCR đạt doanh thu thuần 893 tỷ đồng, lợi nhuận gộp 243 tỷ đồng, biên lợi nhuận gộp ghi nhận 27,2%, cải thiện so với con số 18,56% năm 2021. Kết quả, năm 2022, doanh nghiệp này lãi trước thuế 79 tỷ đồng, lãi sau thuế 56 tỷ đồng.

Trong bản giải trình kết quả kinh doanh năm 2022, phía SCR cho biết, lợi nhuận sau thuế thực hiện của BCTC riêng tăng chủ yếu do việc ghi nhận doanh thu bàn giao các sản phẩm của dự án Carillon 7 và nhận cổ tức, lợi nhuận được chia. Còn lợi nhuận sau thuế thực hiện của BCTC hợp nhất giảm chủ yếu do doanh thu tài chính, khi công ty thực hiện thu hồi các khoản cho vay trong năm và trích trước các khoản chi phí tài chính.

Tại thời điểm 31/12/2022, tổng tài sản của TTC Land ghi nhận 9.691 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng lớn là hàng tồn kho 2.776 tỷ đồng, và khoản phải thu ngắn hạn 2.980 tỷ đồng.

Trong đó hàng tồn kho hơn 2.776 tỷ đồng, tập trung chủ yếu tại các dự án như dự án Jamona City 1.206 tỷ đồng, dự án Charmington Dragonic 576 tỷ đồng và dự án Tahiti Center 509 tỷ đồng.

Đáng chú ý, trong năm công ty gia tăng khoản bất động sản đầu tư lên đến 892 tỷ đồng, tăng 48% so với đầu năm, chủ yếu do Công ty đã hoàn thành và đưa vào vận hành dự án thương mại TTC Plaza Đức Trọng góp phần tạo nguồn thu ổn định trong tương lai.

TTC Land cũng đang đầu tư vào CTCP Đầu tư Xây dựng Long An – IDICO (LAI) – đây là doanh nghiệp sở hữu quỹ đất hơn 50 ha tại tỉnh Long An và đều đặn trả cổ tức bằng tiền hàng năm.

Trong cơ cấu nguồn vốn, tổng nợ phải trả hơn 4.623 tỷ đồng, giảm nhẹ so với đầu năm, trong đó, khoản mục người mua trả tiền trước ghi nhận 529,7 tỷ đồng, giảm hơn 60% so với cùng kỳ. Con số này khá tương đồng so với các doanh nghiệp bất động sản năm 2022 trong bối cảnh chung của thị trường bất động sản gặp nhiều khó khăn, thách thức.