Địa phương đầu tiên cán mốc xuất nhập khẩu trên 100 tỷ USD

Tổng cục Hải quan đánh giá, kết quả đạt được của nền kinh tế lớn nhất cả nước vượt xa so với các địa phương xếp sau. Đơn cử, như vượt tới hơn 23 tỷ USD so với địa phương đứng thứ hai là Bắc Ninh (đạt 78,5 tỷ USD); hay vượt hơn 47 tỷ USD so với địa phương xếp thứ 3 là Bình Dương (Bình Dương đạt 54,4 tỷ USD)…

Tuy nhiên, điểm khác là TPHCM có con số nhập siêu lớn trong khi hầu hết địa phương trọng điểm về xuất nhập khẩu đều đạt thặng dư thương mại.

Dự báo giữa tháng 12, kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam sẽ cán mốc lịch sử 700 tỷ USD

Ngoài 3 địa phương trên, các tỉnh, thành phố có kim ngạch xuất nhập khẩu lớn từ vài tỷ đến hàng chục tỷ USD (tính hết tháng 11) như: Thái Nguyên, Đồng Nai, Hải Phòng, Bắc Giang, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Tây Ninh, Long An…



Tính chung 11 tháng đầu năm, kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước đạt 673,7 tỷ USD, tăng 11,8%, tương ứng tăng gần 71 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2021.

Trong đó, xuất khẩu đạt 342 tỷ USD (tăng 13,4%); nhập khẩu đạt 331,5 tỷ USD, (tăng 10,1%). Đến hết tháng 11, cả nước xuất siêu 10,7 tỷ USD.

Tổng cục Hải quan dự báo, với quy mô kim ngạch đạt bình quân hơn 61 tỷ USD/tháng, dự kiến giữa tháng 12, xuất nhập khẩu của Việt Nam sẽ đạt mốc kỷ lục mới 700 tỷ USD và cả năm ước đạt hơn 730 tỷ USD.