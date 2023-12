DIC Victory City Hậu Giang: Kiến tạo diện mạo mới tỉnh Hậu Giang

Đô thị kiểu mẫu tỉnh Hậu Giang



Sau Bà Rịa – Vũng Tàu, Đồng Nai, Vĩnh Phúc, Hà Nam, điểm đến đầu tư tiếp theo của Tập đoàn DIC là khu vực miền Tây sông nước - Tỉnh Hậu Giang. Có thể khẳng định, Tập đoàn DIC là đơn vị đi tiên phong trong việc nghiên cứu đầu tư dự án đô thị mới tại Hậu Giang.

Theo định hướng chiến lược tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050, tỉnh Hậu Giang xác định quan điểm phát triển theo hướng: Xây dựng, phát triển hệ thống đô thị đảm bảo tính bền vững, phù hợp với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và định hướng chiến lược phát triển đô thị và nhà ở quốc gia. Hệ thống đô thị tỉnh Hậu Giang đang tăng khá nhanh về số lượng và chất lượng. Khi mới thành lập vào năm 2004, tỉnh chỉ có 9 đô thị, đến nay đã có 18 đô thị (1 đô thị loại II, 2 đô thị loại III, 15 đô thị loại V), tỷ lệ đô thị hoá đạt 29%.

TP.Vị Thanh với vị thế là đô thị trung tâm của tỉnh Hậu Giang đã có tốc độ đô thị hoá cao nhất. Trong đó, nổi bật nhất là dự án DIC Victory City Hậu Giang do Tập đoàn DIC làm chủ đầu tư đang góp phần thay đổi diện mạo, hướng đến một tỉnh phát triển, mang tầm vóc hiện đại.

Với mặt tiền đại lộ Võ Nguyên Giáp, nối liền QL 61C - trục huyết mạch lớn nhất TP.Vị Thanh, DIC Victory City Hậu Giang sở hữu vị trí "chiến lược" nằm kề ngay Trung tâm bộ máy hành chính và các tiện ích hàng đầu của tỉnh. Với quy mô 83,4ha và tổng mức đầu tư 5.649 tỷ đồng, dự án hội tụ ưu thế về vị trí, kết nối giao thông thuận tiện, hạ tầng đồng bộ cùng hệ thống tiện ích đa dạng.



Dự án gồm 3 phân khu: The Strength (Phân khu 1); The Energy (Phân khu 2) và The Peace (Phân khu 3). Ngay trong lòng đại đô thị, hạ tầng kỹ thuật phân khu The Strength và The Energy đã hoàn thành. Với mật độ đất ở thấp, khu đô thị được bố trí nhiều cảnh quan cây xanh, công viên xen kẽ mang lại cho cư dân môi trường sống chất lượng, hài hoà giữa thiên nhiên.

Công viên cây xanh được bố trí hài hoà trong toàn khu đô thị.

Tiếp nối sự thành công của The Strength, Tập đoàn DIC đã sẵn sàng ra mắt phân khu The Energy trong đầu năm 2024. Phân khu The Energy quy tụ nhiều tiện ích thương mại dịch vụ: văn phòng, trường học, khu thể thao …



Đặc biệt, nâng tầm phân khu The Energy phải kể đến khách sạn 5 sao tiên phong của tỉnh – DIC Star Hậu Giang. DIC Star Hậu Giang đã khởi công vào tháng 7/2022 với tổng mức đầu tư gần 700 tỷ đồng. Sau khi hoàn thành, DIC Star Hậu Giang cung cấp 152 phòng ngủ tiêu chuẩn 5 sao, khu trung tâm hội nghị quy mô 1.000 chỗ và đầy đủ các dịch vụ kèm theo. Để thực hiện hoá mục tiêu đưa công trình DIC Star Hậu Giang trở thành biểu tượng du lịch của tỉnh Hậu Giang, Tập đoàn DIC đã hợp tác với NDA Group (Tập đoàn thiết kế danh tiếng của Pháp) để triển khai toàn bộ công tác tư vấn từ thiết kế kiến trúc và nội thất. Xuất phát từ ý tưởng "Sống cùng cảnh quan vùng Mekong", tất cả những hình ảnh gần gũi, mộc mạc của vùng Mekong – Hậu Giang: dòng sông, những vạt rừng tràm trà xanh ngắt, đầm sen thơm mát... sẽ được tạo hình kiến trúc khéo léo, tinh tế ngay trong khu khách sạn DIC Star Hậu Giang.

Tập đoàn DIC đồng hành cùng nhiều sự kiện quan trọng của tỉnh Hậu Giang

Tại những địa phương Tập đoàn DIC đầu tư dự án bất động sản đều có chung một định hướng: song hành cùng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, gắn liền lợi ích của doanh nghiệp với lợi ích của cộng đồng.

Bằng việc kiến tạo khu đô thị kiểu mẫu, Tập đoàn DIC không chỉ thúc đẩy tốc độ phát triển đô thị của tỉnh Hậu Giang mà còn góp phần giải quyết vấn đề việc làm, thu nhập cho người lao động. Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng tham gia nhiều hoạt động an sinh xã hội như: chăm lo Tết cho người nghèo, đóng góp xây dựng nhà đại đoàn kết…

Ông Nguyễn Quang Tín – Tổng Giám đốc Tập đoàn DIC nhận vinh danh nhà tài trợ tại Lễ khai mạc Festival quốc tế ngành hàng Lúa gạo Việt Nam – Hậu Giang 2023.

Gian hàng giới thiệu dự án DIC Victory City Hậu Giang tại triển lãm Festival quốc tế ngành hàng Lúa gạo Việt Nam – Hậu Giang 2023 thu hút nhiều khách tham quan.

Tại chuỗi sự kiện chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập tỉnh Hậu Giang (01/01/2004 – 01/01/2024), Tập đoàn DIC là nhà tài trợ Vàng của 2 sự kiện quan trọng nhất "Festival quốc tế ngành hàng Lúa gạo Việt Nam – Hậu Giang 2023" và "Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập tỉnh Hậu Giang". Ông Nguyễn Quang Tín – Tổng Giám đốc Tập đoàn DIC chia sẻ: "Tập đoàn DIC tự hào khi được góp phần tạo nên sự thành công chung trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 20 năm thành lập tỉnh Hậu Giang. Với vai trò là chủ đầu tư khu đô thị DIC Victory City Hậu Giang, Tập đoàn DIC sẽ tiếp tục tập trung đầu tư xây dựng, đảm bảo đúng tiến độ đề ra, cùng chung sức kiến tạo nên diện mạo đô thị hiện đại cho Hậu Giang".