DICERA (DC4) trúng thầu dự án nhà ở xã hội gần 2.000 tỷ ở Huế

Với tổng mức đầu tư hơn 2 ngàn tỷ đồng, dự án dự kiến cung ứng ra thị trường khoảng 1.680 căn nhà ở xã hội liền kề thấp tầng, góp phần giải quyết nhu cầu nhà ở cấp thiết cho người dân có thu nhập thấp tại khu vực.

Lộ trình triển khai:

Giai đoạn 1 : Tập trung hoàn thiện đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật của toàn dự án và các công trình nhà ở xã hội liền kề thấp tầng với số lượng dự kiến 1.088 căn (Lô OXH 1 đến OXH 30).

Giai đoạn 2 : Hoàn thiện các công trình nhà ở xã hội liền kề thấp tầng với số lượng 592 căn (Lô OXH 31 đến OXH 45).

Thời gian hoạt động của dự án: 50 năm.

Việc liên tục trúng thầu các dự án quy mô nghìn tỷ là minh chứng cho năng lực tài chính và uy tín của DICERA Holdings. Kết thúc năm 2025, DICERA ghi nhận những con số ấn tượng với doanh thu 1.646 tỷ đồng (tăng 50% so với cùng kỳ), lợi nhuận sau thuế công ty mẹ đạt gần 178 tỷ đồng (tăng 47%).

Sự tăng trưởng này có đóng góp quan trọng từ mảng bất động sản, tiêu biểu là dự án Vung Tau Centre Point. Với việc bàn giao đúng tiến độ, đảm bảo pháp lý và tỷ lệ hấp thụ đạt tới 98%, dự án không chỉ mang lại nguồn thu dồi dào mà còn củng cố niềm tin tuyệt đối từ phía khách hàng và đối tác.

Trong giai đoạn 2026 – 2030, DICERA xác định nhà ở xã hội là một trong những lĩnh vực ưu tiên phát triển. Công ty định hướng triển khai các dự án với chất lượng xây dựng, hạ tầng và tiện ích đồng bộ như các khu nhà ở thương mại.

Chiến lược này không chỉ góp phần mở rộng cơ hội an cư cho người thu nhập thấp, mà còn giúp doanh nghiệp phát huy hệ sinh thái sẵn có – từ năng lực thi công đến sản xuất vật liệu xây dựng. Qua đó, DICERA Holdings kỳ vọng tạo ra động lực tăng trưởng mới và nguồn doanh thu ổn định, bền vững trong dài hạn.

Cùng với dự án NOXH tại thành phố Huế, DICERA đang đẩy mạnh triển khai dự án Chung cư Hòa Lân - Thuận Giao (Khu vực Bình Dương cũ) và hoàn tất pháp lý để sẵn sàng khởi công cho các dự án DICERA 1 & 2 tại Phường Phước Thắng – Tp. Hồ Chí Minh. Đồng thời, Công ty cũng đang đầu tư dự án Cụm công nghiệp Châu Đức, hứa hẹn tạo nên chuỗi giá trị đa dạng và bền vững cho Công ty trong những năm tới.