Dịch chuyển lên cloud: Chiến lược chinh phục mọi rủi ro cho doanh nghiệp

Dịch chuyển lên cloud hiện là xu hướng tất yếu, song hành cùng lịch sử phát triển ngành công nghệ thông tin. Nếu doanh nghiệp mong muốn triển khai dự án trong thời gian ngắn nhất, hoặc lưu trữ, sao lưu mà không phải đầu tư chi phí vào hạ tầng vật lý quá nhiều thì cloud chính là lựa chọn tốt nhất.

Nắm bắt xu thế này, các doanh nghiệp Việt Nam cũng đang tích cực chuyển dịch hoạt động lên cloud. Hai năm trở lại đây, hàng loạt tên tuổi lớn tại Việt Nam đã hợp tác với các tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới như Microsoft, Google, AWS để triển khai điện toán đám mây.

Dù vậy, vận hành và quản trị hiệu quả cloud vẫn là thách thức với nhiều doanh nghiệp Việt. Trong đó, chi phí, nhân sự và bảo mật là những yếu tố mà các đơn vị quan tâm nhất.

Rủi ro khi doanh nghiệp “tự lên cloud”

Theo khảo sát của Flexera, tối ưu chi phí là thách thức hàng đầu đối với doanh nghiệp trong quá trình chuyển dịch lên cloud. Do thiếu nguồn lực chuyên môn giỏi vận hành, nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc tối ưu cấu hình tài nguyên, dẫn tới hiệu suất làm việc thấp đồng thời lãng phí cấu hình cho các hoạt động không cần thiết. Việc vận hành mặc định hàng loạt giải pháp, thiếu chọn lọc cũng gây phát sinh chi phí cho nhiều tài nguyên không sử dụng.

Bên cạnh đó là rủi ro phát sinh chi phí do bị hacker lạm dụng. Chia sẻ tại workshop đào tạo “Microsoft in Use”, ông Đoàn Đăng Khoa - Phó Tổng Giám Đốc tại FPT Smart Cloud: “Nếu hacker chiếm được quyền kiểm soát tài nguyên thì có thể dễ dàng tạo ra các tài nguyên khác trên nền tảng tài nguyên có sẵn, gây áp lực cho hệ thống và khiến chi phí nhân lên nhiều lần”.

Phó Tổng Giám Đốc tại FPT Smart Cloud chia sẻ về những rủi ro bảo mật khi doanh nghiệp tự dịch chuyển lên cloud

Đây cũng là một trong những lý do khiến doanh nghiệp quan tâm hơn tới việc tăng cường bảo mật để đảm bảo an toàn thông tin trên môi trường số. Quá trình dịch chuyển lên cloud có thể tiềm ẩn những nguy cơ rò rỉ dữ liệu ngay cả khi doanh nghiệp đã trang bị các giải pháp bảo mật cho nền tảng công nghệ thông tin tại đơn vị. Do đó, việc khai thác và vận hành cloud phải được thực hiện dưới sự giám sát của các chuyên gia am hiểu về nền tảng.



Với nhu cầu ngày càng lớn về dữ liệu và tốc độ, nhiều doanh nghiệp cũng dần chuyển sang hướng sử dụng đám mây lai (hybrid cloud) và đa đám mây (multi cloud). Song song với đó là những rủi ro tương tự với mức độ nghiêm trọng hơn khi chuyển dịch vận hành lên đa nền tảng. Điều này đòi hỏi các đơn vị chặt chẽ hơn trong quản lý dịch vụ điện toán đám mây, không chỉ với những nền tảng như Microsoft Azure nói riêng, mà còn cả multi cloud nói chung.

Chìa khoá chinh phục cloud toàn diện

Bài toán làm chủ cloud khó có thể giải quyết trong một sớm một chiều. Thay vì tự quản trị, doanh nghiệp có thể tìm đến các đối tác cung cấp dịch vụ vận hành như FPT Smart Cloud để được tư vấn, hỗ trợ. Là một trong những đối tác cung cấp giải pháp Cloud lớn nhất của Microsoft tại Việt Nam, FPT Smart Cloud đáp ứng trọn vẹn các yếu tố cần thiết cho quy trình vận hành của mọi khách hàng doanh nghiệp bao gồm: Nhân sự - Quy trình - Công cụ.

Vấn đề nhân sự có thể được giải quyết dễ dàng với đội ngũ giàu kinh nghiệm của FPT Smart Cloud. Các chuyên gia từ Microsoft và FPT luôn sẵn sàng tư vấn, hỗ trợ và triển khai quản lý, giám sát dịch vụ cloud cho doanh nghiệp 24/7.

Khi lựa chọn sử dụng dịch vụ Azure do FPT Smart Cloud cung cấp, doanh nghiệp sẽ được hỗ trợ quy trình vận hành chuẩn ISO với nhiều quyền lợi như: Miễn phí chi phí khảo sát hệ thống; Hỗ trợ chi phí chuyển đổi và một khoản tài trợ sử dụng dịch vụ cloud; Hỗ trợ tư vấn, đào tạo nâng cao năng lực công nghệ cho nhân sự tại doanh nghiệp.

FPT Smart Cloud hỗ trợ doanh nghiệp giải pháp vận hành toàn diện trên nền tảng điện toán đám mây (Nguồn: FPT Smart Cloud)

Bên cạnh đó, FPT Smart Cloud cũng cung cấp bộ công cụ độc quyền hỗ trợ quản trị các giải pháp đa đám mây một cách đơn giản, an toàn và hiệu quả. Đây là bộ công cụ được phát triển bởi đội ngũ chuyên gia công nghệ giàu kinh nghiệm của FPT, giúp các doanh nghiệp quản trị đồng nhất giữa các nền tảng cloud.

Khảo sát đã chỉ ra rằng, với bộ công cụ hỗ trợ của FPT, doanh nghiệp có thể tăng hiệu quả vận hành tới 30%, đồng thời giảm tới 30% chi phí và rủi ro an ninh mạng. Đặc biệt, FPT Smart Cloud hiện đang hỗ trợ doanh nghiệp trải nghiệm miễn phí 3 tháng, với mong muốn giúp các đơn vị chuyển dịch hiệu quả hơn trên đường đua số hoá. Để nhận tư vấn, vui lòng liên hệ tại đây.