Dịch vụ ngân hàng xuất sắc là khi khách hàng bớt phải thao tác

Vì vậy, mục tiêu của ứng dụng ngân hàng ngày nay là ngày càng khiến “to-do list” trong ngày của khách hàng được rút ngắn để “giảm tải” cho suy nghĩ của mỗi khách hàng.

Ba phút lúc 8 giờ tối – và cả buổi tối còn lại là dành cho bản thân

8 giờ tối, sau gần một tiếng dỗ con ngủ, chị Nguyễn Thùy Linh, 32 tuổi, chuyên viên marketing tại Hà Nội, mới có được vài phút yên tĩnh hiếm hoi trong ngày. Mở điện thoại liên tiếp là các thông báo: tiền học của con sắp đến hạn, thẻ tín dụng cần thanh toán, mẹ chồng nhắn chuyển tiền sinh hoạt. Ba việc nhỏ, nhưng nếu xử lý theo cách truyền thống cũng đủ lấy đi khoảng yên lặng quý giá nhất trong ngày.

Nhưng giờ đây, Chị Linh mở App TPBank. Chỉ trong vài phút, mọi việc được hoàn tất: chuyển khoản cho gia đình, thanh toán thẻ, đặt lịch tự động đóng học phí kỳ sau. “Ngày trước tôi từng quên hạn thanh toán hóa đơn điện và buổi tối của cả nhà xáo xào vì bị cắt điện. Giờ đây, do đã đặt lịch tự động trên App TPBank nên gần như không còn phải lo nhớ nữa,” chị Linh chia sẻ.

Với chị, giá trị lớn nhất không nằm ở việc ứng dụng có bao nhiêu tính năng, mà ở cách ứng dụng được thiết kế để mọi thao tác diễn ra nhanh gọn và tự nhiên, giúp rút gọn thời gian trong những lúc bận rộn nhất. Chỉ cần một tích tắc để mở app, xác thực bằng nhận diện khuôn mặt, copy tin nhắn yêu cầu chuyển khoản vào ChatPay để app giúp tự động soạn lệnh, chị có thể thanh toán cho shipper ngay khi đang bế con trên tay mà không cần đặt bé xuống hay loay hoay tìm ví tiền. Những chi tiết tưởng như rất nhỏ ấy lại tạo nên khác biệt rất thực tế: giúp các công việc tài chính thường ngày được xử lý nhẹ nhàng hơn, để chị dành thời gian và sự tập trung cho những điều quan trọng hơn.

Khi việc quản lý tiền bạc vận hành âm thầm phía sau cuộc sống

Nếu với chị Linh, ứng dụng giúp giảm bớt áp lực trong cuộc sống gia đình, thì với Trần Minh, 26 tuổi, một nhà thiết kế nội thất tự do tại TP.HCM, app ngân hàng lại là “cộng sự” không thể thiếu của anh trong công việc. Một mình vận hành công việc kinh doanh với nhiều khách hàng và nhà cung cấp nhỏ lẻ, ứng dụng ngân hàng giúp Minh thống kê các khoản thu chi nhanh gọn, hiệu quả và chính xác.

Minh không ghi chép chi tiêu thủ công hay dùng bảng tính theo dõi tài chính. Nhưng anh luôn biết mình đang có bao nhiêu tiền, đã chi cho những gì. Khi cần theo dõi thu chi với một nhà cung cấp bất kỳ, Minh chỉ cần vào ChatPay trên App TPBank, tìm tên nhà cung cấp như cách tìm kiểm trong danh bạ điện thoại, bấm vào là toàn bộ giao dịch sẽ được mở ra dễ dàng theo dõi như một khung “chat”. Lúc cần thống kê tổng “tiền đi - tiền đến” với bất kỳ người nhận/người gửi nào, ChatPay cũng cho anh kết quả chỉ trong tích tắc nhờ tính năng cộng tổng. Lương của cộng tác viên được Minh cài đặt chuyển khoản định kỳ theo lịch cài sẵn, tiền điện, nước, internet của studio cũng được cài đặt thanh toán tự động.

“Mình không có cảm giác đang dùng một app ngân hàng. Nó giống như một trợ lý tài chính luôn sẵn sàng phía sau, để mình tập trung vào công việc và những điều mình thích,” Minh nói.

Việc biết rõ tình hình tài chính của bản thân không chỉ giúp Minh quản lý thu chi dễ dàng, hiệu quả mà còn giúp anh không cần đắn đo mỗi khi đứng trước một kỳ nghỉ xả hơi cần chốt nhanh để “chớp” ưu đãi “hot”. Từ lúc thấy ưu đãi đến khi hoàn tất đặt vé, Minh chỉ mất vài chục giây thanh toán rồi quay trở lại với show giải trí yêu thích đang xem. “Khi biết rõ tài chính của mình đang ở đâu, mình đưa ra quyết định nhanh và thoải mái hơn rất nhiều.” - Minh chia sẻ thêm.

Khi “đơn giản” trở thành triết lý thiết kế, công nghệ vận hành để bạn an tâm tận hưởng cuộc sống

Chị Linh và Minh có những nhu cầu hoàn toàn khác nhau. Một người cần sự yên tâm để quán xuyến gia đình, người còn lại cần một trợ lý tài chính giúp thống kê chi tiêu. Điểm chung là cả hai đều muốn công nghệ hỗ trợ mình một cách tự nhiên nhất.

Đó cũng là triết lý mà TPBank theo đuổi khi phát triển các sản phẩm số: “đơn giản hóa” mọi trải nghiệm - tiện lợi, ít bước, dễ thao tác không bắt người dùng phải tốn nhiều thời gian giao dịch. Giao diện được tối ưu để thao tác trực quan. Các bước không cần thiết được lược bỏ. Dữ liệu được sử dụng để ứng dụng chủ động gợi ý đúng lúc, đúng nhu cầu.

Điều ngày không phải ngân hàng nào cũng có thể làm được, mà yêu cầu sự kết hợp giữa công nghệ và việc đặt thấu hiểu khách hàng làm trọng tâm. Công nghệ có thể xử lý nhanh hơn, chính xác hơn và hoạt động liên tục, nhưng để tạo ra một trải nghiệm thực sự có ý nghĩa, yếu tố quan trọng nhất vẫn là khả năng hiểu khách hàng cần gì, vào đúng thời điểm họ cần nhất.

Sức mạnh của công nghệ trong việc “đơn giản hóa” trải nghiệm và mang lại sự hài lòng ngày càng cao đã thấy rõ rệt qua các con số. Tới nay, 99,5% giao dịch của TPBank được thực hiện trên kênh số. Con số này cho thấy người dùng đang chủ động lựa chọn trải nghiệm số vì nó đủ đơn giản, thuận tiện và giúp cuộc sống dễ dàng hơn.

Với chị Linh, đó là những buổi tối không còn bị những việc tài chính vụn vặt chiếm mất. Với Minh, đó là công việc trơn tru để vẫn có thời gian du lịch, quẩy concert... Và với nhiều khách hàng khác, đó đơn giản là cảm giác mọi thứ luôn vận hành trơn tru ở phía sau, để họ không phải dành thêm tâm trí cho việc quản lý tiền bạc. Khi đó, công nghệ không còn là điều cần chú ý đến, nó chỉ âm thầm hoàn thành tốt vai trò của mình, để cuộc sống diễn ra nhẹ nhàng hơn mỗi ngày.