Điểm chung của Hà Tăng và Rosé

Sáng ngày 7/12, Hà Tăng lộ diện cùng ông xã Louis Nguyễn tại căn biệt thự nơi gia đình tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn tổ chức lễ gia tiên cho hôn sự của Tiên Nguyễn và chồng ngoại quốc. Đây là ngày trọng đại của gia đình, khi ái nữ đình đám chính thức về chung nhà với bạn trai lâu năm.

Như thường lệ, thời trang của "ngọc nữ" luôn được công chúng chú ý đến từng chi tiết. Hà Tăng và chồng cùng diện áo dài lụa với tone màu pastel và họa tiết nền nã, hoàn hảo tôn lên nét đẹp tự nhiên, quý phái đặc trưng của cô.

Với logo nổi bật trên thân túi, không khó để nhận ra hôm nay Hà Tăng lựa chọn chiếc Saint Laurent Mini Voltaire In Box - phiên bản mini của dòng túi Voltaire huyền thoại. Chiếc túi có giá $2.150 (tương đương hơn 56 triệu đồng).

Mini Voltaire In Box ra mắt tháng 9/2024 trong bộ sưu tập Spring/Summer 25 của Saint Laurent. Túi được làm từ da bê (calfskin) cao cấp với kết cấu mềm mại, bề mặt nhẵn mượt. Dòng Voltaire In Box có nhiều màu sắc để lựa chọn, từ đen, nâu, trắng kem cho đến các tông màu pastel nhẹ nhàng. Phiên bản màu đen là lựa chọn phổ biến nhất.

Thiết kế túi vô cùng đơn giản, tinh tế với logo YSL kim loại nổi bật ở chính giữa, dây đeo chéo có thể tháo rời và điều chỉnh độ dài. Kích thước mini vừa đủ để đựng những vật dụng cần thiết như điện thoại, ví, son môi và một vài món nhỏ khác - hoàn hảo cho những dịp sự kiện trang trọng.





Với thiết kế tối giản, kinh điển và tiện lợi, đây cũng là chiếc túi được cô Đại sứ Rosé từng sử dụng nhiều lần trong các lần xuất hiện. Nữ idol tiếp tục thể hiện tình yêu với màu đen và thường xuyên kết hợp em nó cùng những outfit all-black khi dạo phố Paris hay khi ra sân bay. Airport fashion của giọng ca BLACKPINK luôn kết hợp hoàn hảo giữa sự thoải mái và sang trọng, và chiếc Saint Laurent Mini Voltaire chính là món phụ kiện dễ đáp ứng yêu cầu đó.





Ngoài ra, trong dòng Voltaire còn có lựa chọn Mini Voltaire Top Handle Bag In Box với thiết kế độc đáo, đồng thời không gian bên trong cũng rộng rãi hơn so với phiên bản thường nhưng có mức giá không quá chênh lệch. Thiết kế này từng được bắt gặp cùng Rosé cũng như xuất hiện trong tủ đồ của mỹ nhân Hoa ngữ Cổ Lực Na Trát.