Điểm danh dàn thiếu gia "cực phẩm", nỗ lực tiến xa vạch đích với khối tài sản nghìn tỷ

Trần Duy Minh Đạt

Trần Duy Minh Đạt - thiếu gia nhựa Duy Tân là một trong những nhân vật được quan tâm nhất thời gian gần đây. Mới nhất, anh được phát hiện từng công khai sánh đôi cùng với Midu tại một sự kiện vào tháng 2/2023.

Minh Đạt hiện đang là Giám đốc vận hành (COO) chi nhánh của nhựa Duy Tân ở Mỹ. Thiếu gia bắt đầu đảm nhận vị trí này từ tháng 6/2016, tính đến hiện tại đã được gần 8 năm. Trong thời gian đó, anh cũng là trợ lý TGĐ của nhựa Duy Tân.

Ngoài ra, doanh nhân trẻ tuổi này cũng được nhận xét là hoạt động năng nổ trong cộng đồng doanh nhân trẻ ở TP.HCM. Anh là Phó chủ nhiệm Câu lạc bộ Doanh Nhân Gia Đình trực thuộc Hội Doanh nhân trẻ TP.HCM, thường xuất hiện trong các hoạt động của CLB và hội.

Trước đó, Minh Đạt đã tốt nghiệp cử nhân ngành Tài chính và Quản lý tại University of Virginia (Mỹ), Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (MBA) tại University of California (Mỹ). Theo U.S. News & World Report (Báo cáo Tin tức Hoa Kỳ & Thế giới), University of California xếp hạng 1 trong danh sách các trường công lập ở Mỹ.

Đỗ Quang Vinh

Đỗ Quang Vinh (sinh năm 1989) - con trai bầu Hiển - tức “cậu cả” T&T Group cũng là cái tên nổi bật trong giới doanh nhân trẻ. Hiện tại, anh đang là Phó Chủ tịch kiêm Phó TGĐ Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB).

Nhờ sự hỗ trợ của gia đình, Quang Vinh sang Singapore du học từ khi còn học cấp 3. Sau đó anh sang Anh để học tiếp bậc đại học và Thạc sĩ. Tại đây Đỗ Quang Vinh tốt nghiệp Thạc sĩ chuyên ngành Tài chính và Quản trị tại University of East Anglia. Dù không bị áp lực trong chi phí học tập và sinh hoạt nhưng anh vẫn chọn đi làm thêm với công việc bồi bàn.

Kể lại trải nghiệm này, Quang Vinh cho biết: "Việc tự tạo ra đồng tiền mang ý nghĩa rất lớn, giúp mình cảm thấy có ích hơn, đồng thời sử dụng số tiền đó để trang trải thêm, giảm bớt phần nào việc trợ cấp từ phía bố mẹ". Song song với đó, công việc bồi bàn cũng giúp anh có những kỹ năng khác như tăng khả năng giao tiếp, có cơ hội làm những việc mới mẻ.

Sau khi hoàn thành việc học tại Anh, Đỗ Quang Vinh quyết định sang Mỹ làm việc.

Năm 2021, Đỗ Quang Vinh từ Mỹ về Việt Nam, đảm nhận vị trí Phó giám đốc khối ngân hàng bán lẻ SHB. Tháng 4/2023, anh được bầu vào vị trí Phó chủ tịch HĐQT, trở thành lãnh đạo trẻ nhất trong lịch sử ngân hàng.

Hồi tháng 9/2023, Đỗ Quang Vinh cũng chia sẻ thông tin mình đang tiếp tục theo đuổi việc học, trở thành nghiên cứu sinh ngành Tài chính - Ngân hàng của trường ĐH Kinh tế - ĐHQG Hà Nội.

Phó Tổng đang theo học Tiến sỹ

Về cuộc sống cá nhân, doanh nhân trẻ từng khiến dân tình dậy sóng khi công khai lên chức bố của 2 nhóc tì sinh đôi vào cuối năm 2019. Sau đó không lâu, anh cũng khẳng định mình là bố đơn thân và một mình chăm sóc các con từ đó đến nay.

Nguyễn Hoàng Việt

Một đại diện đến từ lĩnh vực BĐS và Giáo dục là Nguyễn Hoàng Việt (sinh năm 1995) - thiếu gia Sơn Kim Land. Sau khi tốt nghiệp Boston University (Mỹ), Hoàng Việt ngay lập tức tham gia công việc kinh doanh của gia đình tại Massachusetts (Mỹ) và dần tiếp quản SEAEDI Corp - một công ty của gia đình.

Từ năm 2021, Hoàng Việt về nước và ở lại Việt Nam vì tình hình dịch bệnh nên tham gia nhiều hơn vào các hoạt động kinh doanh của tập đoàn trong nước. Thiếu gia thường xuyên xuất hiện ở các lễ trao các giải thưởng, tham gia quản lý dự án BĐS và giáo dục đồng thời tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng của công ty.

Cũng trong năm 2021, thiếu gia vướng nghi vấn hẹn hò với Chi Pu. Tuy nhiên cả hai cũng nhanh chóng có những động thái ngầm phủ nhận, cho thấy mối quan hệ dừng lại ở công việc.

Hiếu Nguyễn

Chọn lối sống kín tiếng nhưng William Hiếu Nguyễn (sinh năm 1999) - “cậu út” nhà tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn vẫn được nhiều người biết đến.

Giống như nhiều thiếu gia khác, Hiếu Nguyễn cũng được gia đình tạo điều kiện để sang nước ngoài học tập từ khi còn nhỏ. Anh chàng đã tốt nghiệp ngành Quản trị kinh doanh tại London (Anh).

Ngay từ khi còn đi học, thiếu gia đã tích cực tham gia vào công việc kinh doanh của gia đình. Năm 2018, Hiếu Nguyễn xuất hiện trong một buổi khai trương cơ sở kinh doanh mới mảng công nghệ của tập đoàn ở vị trí nhân viên kinh doanh, tư vấn khách hàng. Công việc này được thiếu gia đảm nhận trong vòng 1 tuần. Dù thời gian không kéo dài nhưng khoảnh khắc này khiến nhiều người ấn tượng, cho rằng Hiếu Nguyễn có đam mê và nỗ lực học hỏi từ công việc nhỏ nhất.

Thiếu gia và chị dâu - Hà Tăng

Và sự nỗ lực này đã có kết quả rõ ràng sau 6 năm. Hiện tại Hiếu Nguyễn đang là Phó TGĐ phụ trách IPPTech, eDigi, các lĩnh vực công nghệ và AI, logistics, Air Cargo và các dự án Thành phố thông minh của Tập đoàn Liên Thái Bình Dương (IPPG).

Chuyện tình cảm của Hiếu Nguyễn cũng được công chúng quan tâm. Được biết thiếu gia đã có nhiều năm hẹn hò với bạn gái Marie Trâm Anh. Trâm Anh thường xuyên có mặt trong các dịp lễ Tết và sự kiện của gia đình tỷ phú. Cô cũng có mối quan hệ thân thiết với các thành viên nhà họ Nguyễn, nhất là Tiên Nguyễn và bà Lê Hồng Thủy Tiên.