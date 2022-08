Điểm mặt những dự án bất động sản sắp 'bung hàng' tại TP Hồ Chí Minh

Trong bối cảnh thị trường biến động, động thái tung dự án ra thị trường của các chủ đầu tư cho thấy những tín hiệu tích cực có thể xuất hiện vào thời điểm cuối năm nay.

Tại một số khu vực phía Nam TP Hồ Chí Minh, một số "ông lớn" bất động sản như NovaLand, GS Nhà Bè (GS Hàn Quốc), Phú Long, Nam Long Group... đang đẩy mạnh đầu tư để "chào sân" các sản phẩm mới.

Chẳng hạn, Phú Long chuẩn bị giới thiệu dự án căn hộ sức khoẻ Essensia Nam Sài Gòn (thuộc KĐT Dragon City) vào tháng 9/2022. Đây được xem là nguồn cung điểm nhấn của thị trường bất động sản TP Hồ Chí Minh dịp cuối năm.

Hay Nam Long Group "bung hàng" khoảng 400 căn hộ biệt lập ven sông Flora Panorama thuộc KĐT Mizuki Park (Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh), với mức giá trên dưới 50 triệu đồng/m2.

Cùng khu vực, The Grand Sentosa của Novaland chính thức công bố mới đây, cũng là nguồn cung đáng chú ý tại thị trường BĐS khu Nam Tp.HCM thời điểm này. Hay, The Horizon của Phú Mỹ Hưng nằm bên bờ hồ Bán Nguyệt cũng chuẩn bị mở bán trong thời gian tới.

Ghi nhận cho thấy, nửa cuối năm 2022, khu vực này dự kiến sẽ có 3 dự án mới được chào bán như Viva Plaza (quận 7) bàn giao cuối năm 2023, The Peak – Phân khu Midtown Phú Mỹ Hưng, dự kiến bàn giao vào cuối năm 2022, Sunshine Sky City dự kiến mở bán tòa S2 vào tháng 8/2022.

Trong khi đó, tại khu Tây TP Hồ Chí Minh, từ nay đến cuối năm có giai đoạn tiếp theo dự án Akari City (quy mô 8,5 ha) của Nam Long Group giới thiệu ra thị trường. Đây cũng là nguồn cung căn hộ "hiếm hoi" của khu vực này từ nay đến cuối năm. Được biết, dự án đang chào mức giá từ 45 triệu đồng/m2. Trong khi một số dự án như D- Aqua (giá từ 60-65 triệu đồng/m2); khu căn hộ Starlight Riverside, Remax Plaza, Viva Riverside… đã chào bán từ giai đoạn 2016-2017, hiện giá thứ cấp đã khá cao.

Tại khu Đông TP Hồ Chí Minh, hiện nguồn cung bất động sản cũng chỉ "manh nha" ở một số dự án. Trong đó, có một số dự án như D’Lusso dự kiến mở bán quý 4/2022; SaiGon Broadway hoàn thành vào quý 4/2023; FIATO premier, Urban Green đang "manh nha" thông tin ra thị trường TP Thủ Đức.

Ghi nhận cho thấy, trong nửa đầu năm 2022, nếu so với giai đoạn trước năm 2019, thời điểm chưa xuất hiện dịch COVID-19, nguồn cung bất động sản sụt giảm mạnh. Thế nhưng, nếu so với năm 2021, nguồn cung đầu năm 2022 có dấu hiệu tích cực. Tại TP Hồ Chí Minh, các khu vực tập trung nguồn cung căn hộ chung cư lớn như Bình Chánh, Nhà Bè tiếp tục đạt được tốc độ tăng về nguồn cung khá tốt, hơn 30% trong quý II/2022 so với trung bình của thời điểm quý I/2022. Trong đó, Bình Chánh ghi nhận tình trạng căn hộ chung cư tăng giá nhẹ với mức tăng trung bình khoảng 4% mỗi tháng và đạt 33,9 triệu đồng/m2 trong tháng 6/2022. Trong khi đó, Nhà Bè ổn định giá bán trong quý 2/2022 ngang ngửa thời điểm quý I/2022.

Theo dữ liệu từ Chợ Tốt Nhà, trong giai đoạn quý II/2022 ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực khi tăng trưởng đều đặn tại tất cả các khu vực. Đặc biệt, trong tháng 6/2022, khu Nam TP Hồ Chí Minh dẫn đầu số lượng căn hộ được rao bán với tỷ trọng chiếm hơn 32% tổng nguồn cung căn hộ của toàn thị trường TP.

Trong nửa đầu năm 2022, thị trường căn hộ chung cư nói riêng và thị trường bất động sản nói chung đón nhận hai thông tin quan trọng, ảnh hưởng đến giá cũng như sức mua thị trường. Cụ thể, thời gian qua, một số ngân hàng đã có "lệnh" tạm dừng hoặc hạn chế cho vay đối với bất động sản. Ngoài ra, Bộ Xây dựng đề xuất cấp sổ hồng cho căn hộ chung cư có thời hạn từ 50-70 năm và đã được Chính phủ chấp thuận, báo cáo Quốc hội đề nghị đưa vào Chương trình xây dựng luật của Quốc hội năm 2023.

Theo dự báo của giới đầu tư, nếu sắp tới đây số lượng ngân hàng hạn chế cho vay bất động sản gia tăng nhanh thì nguy cơ thị trường địa ốc chững lại là điều có thể xảy ra. Tuy nhiên, thực tế là nửa đầu năm 2022, thị trường địa ốc TP Hồ Chí Minh đã chứng kiến những tín hiệu tích cực về nguồn cung. Nhu cầu về tìm mua căn hộ vẫn tăng trưởng. Đặc biệt, với phân khúc giá từ 40-50 triệu đồng/m2 đạt tỷ lệ hấp thụ trung bình 65-85%.

Với xu hướng nguồn cung căn hộ tăng trở lại, việc phát triển sản phẩm căn hộ cũng có nhiều đổi mới, theo ông David Kuo, Phó Tổng giám đốc KDTT Công ty Phú Long, hai năm vừa qua, nhu cầu về không gian sống đã có sự thay đổi rõ nét. Chính vì thế, Công ty Phú Long đã nghiên cứu nhu cầu về nơi ở của cư dân thành thị nhằm tạo nên những ngôi nhà phù hợp với thị hiếu người mua nhà hiện nay. Qua đó nâng tầm phong cách sống và mang đến những trải nghiệm mới lạ cũng như bảo vệ sức khỏe của cư dân.

Theo các chuyên gia, trong bối cảnh thị trường bất động sản còn biến động, việc các chủ đầu tư lớn lên kế hoạch "bung hàng" cho thấy tín hiệu lạc quan về nguồn cung cũng như sức cầu trong thời gian tới. Đây cũng là nền tảng để thị trường bất động sản lấy lại "sức đà", tạo niềm tin cho người mua trong lúc thị trường biến động.