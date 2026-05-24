Điểm những dự án NOXH có vị trí 'đắc địa' tại Hà Nội vừa khởi công, giao đất

Theo Ninh Phan | 24-05-2026 - 13:52 PM | Bất động sản

Nhiều dự án nhà ở xã hội (NƠXH) có vị trí "đắc địa" tại Hà Nội vừa được khởi công, giao đất triển khai, có thể kể đến như: NƠXH tại khu đô thị mới Cầu Giấy; Khu đô thị mới Tây Nam Kim Giang; Khu đô thị Tây Hồ Tây;...

Dự án nhà ở cho lực lượng công an tại khu đô thị mới Cầu Giấy được khởi công ngày 20/5.

Dự án được xây dựng trên khu đất NO3 rộng 3.740 m2 thuộc lô D12 khu đô thị mới Cầu Giấy, phường Cầu Giấy. Vị trí này giáp khu chung cư Bộ Công an, gần ngã tư Trần Thái Tông - Trương Công Giai - Duy Tân.

Dự án do Công ty Cổ phần Xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh làm chủ đầu tư. Với quy mô, sử dụng diện tích đất 3.740m2, tổng diện tích sàn khoảng 68.750m2.

Dự án gồm một tháp chung cư cao 35 tầng, một tum thang và ba tầng hầm, cung cấp 476 căn hộ.

Tổng vốn đầu tư dự án hơn 1.200 tỷ đồng, quy mô dân số khoảng 1.475 người và thời gian dự kiến hoàn thiện vào quý II/2028.

Tại Hà Nội, ngày 19/5, Công ty CP Tập đoàn Bắc Hà khởi công dự án nhà ở xã hội tại ô đất CT7 thuộc Khu đô thị mới Tây Nam Kim Giang, phường Định Công. Ô đất này có vị trí đắc địa, nằm trên đường Nguyễn Xiển, đường Vành đai 3 trên cao, cách ngã tư Nguyễn Trãi – Khuất Duy Tiến khoảng 1km.

Công trình được quy hoạch trên diện tích khu đất khoảng 9.861 m2, với một tháp chung cư 12 tầng nổi, 1 tum kỹ thuật và 1 tầng hầm. Cung cấp khoảng 330 căn hộ nhà ở xã hội ra thị trường. Dự án dự kiến hoàn thành vào Quý III/2027.

UBND TP Hà Nội cũng vừa có quyết định giao gần 59.000m2 đất (đợt 2) cho Công ty cổ phần Him Lam để thực hiện dự án Xây dựng Khu nhà ở xã hội Him Lam Phúc Lợi tại phường Phúc Lợi.

Theo ghi nhận, khu đất thực hiện dự án nhà ở xã hội Him Lam có vị trí đắc địa, mặt tiền là phố Hội Xá, tiếp giáp Công ty CP 26. Đối diện với khu đất này là khu Vinhomes Riverside (khu biệt thự hàng triệu USD- PV). Dự án gồm 12 toà với quy mô khoảng 5.700 căn hộ.

Mới đây, UBND TP Hà Nội cũng có quyết định về việc giao 16.060m2 đất (đã hoàn thành giải phóng mặt bằng) tại ô đất có ký hiệu C2-CT1 và C2-CX1 khu đô thị Tây Hồ Tây cho Công ty cổ phần Đầu tư Lạc Hồng (đại diện nhà đầu tư liên danh Công ty cổ phần Đầu tư Lạc Hồng và Công ty cổ phần Nam Tam Đảo) để thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng nhà ở cho lực lượng vũ trang (nhà ở xã hội) – đợt 1.

Khu đô thị Tây Hồ Tây (tên thương mại Starlake) – là khu đô thị có giá đất thuộc top cao nhất Hà Nội. Dự án này đã có các công trình biệt thự, nhà liền kề, chung cư đi vào vận hành. Hiện tại, các toà thương mại dịch vụ, khách sạn, văn phòng, chung cư cao cấp đang được xây dựng thêm tại khu vực này.

