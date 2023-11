Diêm Thống Nhất lột xác sau khi không còn sản xuất diêm: Fanpage gây bão với nội dung “lầy lội” nhắm vào giới game thủ và bóng đá, doanh thu cao kỷ lục với 300 tỷ đồng

Một năm trở lại đây, fanpage truyền thông chính thức của CTCP Diêm Thống Nhất có những thay đổi đáng kể về nội dung, thu hút lượng xem, lượt like mạnh. Từ vài trăm like, các dòng trạng thái, bài đăng tải của Diêm Thống Nhất đã tăng lên hàng ngàn like, tương tác tốt nhờ những nội dung quảng cáo lồng ghép bóng đá, game…

Các nội dung trên fanpage của Diêm Thống Nhất cho thấy họ đang hướng tới các đối tượng game thủ và esport.

Bao diêm đầu tiên thời hoàng kim của Diêm Thống Nhất. 1 hộp có 70 que, giá 100 đồng, hộp gỗ cùng với đầu diêm màu đen. Ảnh: Fanpage Diêm Thống Nhất





Một status phỏng theo game Liên minh huyền thoại với game thủ Lee Sang-Hyeok





Status 'cà khịa' fan MU





Ảnh: Một trong số các nội dung quảng cáo "lầy lội" thu hút của fanpage Diêm Thống Nhất thời gian gần đây.

Về Diêm Thống Nhất, hình ảnh những bao diêm với vỏ hộp in hình chú chim bồ câu trắng ngậm hoa đỏ trên nền trời xanh từng đã quá quen thuộc trong các gia đình và ăn sâu vào tiềm thức của nhiều thế hệ người dân Việt Nam.

Song, Diêm Thống Nhất đã quyết định khai tử sản phẩm bao diêm truyền thống từ năm 2020, chuyển đổi sản xuất sang bật lửa và thùng carton, quà tặng doanh nghiệp (DN). Từ đó, câu chuyện kinh doanh, truyền thông của DN này cũng bước sang trang mới.

Thương hiệu vang bóng một thời

Diêm Thống Nhất ra đời từ năm 1956, xuất thân từ một doanh nghiệp Nhà nước sản xuất diêm truyền thống, hoạt động của công ty chủ yếu liên quan đến kinh doanh và sản xuất sản phẩm sinh lửa là Diêm và Bật lửa. Ngoài ra, Công ty phát triển ngành nghề sản xuất bao bì, in ấn, kinh doanh thương mại…

Trong thời kỳ đất nước còn khó khăn, bếp gas hay bếp điện vẫn chưa xuất hiện, bật lửa cũng chưa phổ biến, thì diêm Thống Nhất là công cụ gần như duy nhất giúp người Việt thắp lửa. Tuy không có số liệu thống kê chính thức, nhưng có lẽ diêm Thống Nhất là sản phẩm có mặt trong tất cả các quầy tạp hóa, thống trị thị trường lúc bấy giờ.

Theo dòng thời gian, thời cuộc khác đi, nhu cầu tiêu dùng dân sinh không còn sử dụng nhiều sản phẩm diêm, khiến sản lượng tiêu thụ của Diêm Thống Nhất giảm dần từng năm. Đến năm 2020, Diêm Thống Nhất chính thức dừng sản xuất diêm thương mại, chỉ sản xuất diêm quảng cáo theo nhu cầu đặt hàng của khách.

Một số sản phẩm diêm quảng cáo đến từ Diêm Thống nhất

Trên thực tế, đây là một bước đi đã được dự tính từ sớm. Khi vài năm trước đó, Diêm Thống Nhất từng công bố thông tin về rủi ro mang tính đặc thù: " Mặt hàng chính của công ty là diêm hộp các loại sử dụng cho tiêu dùng nội địa và xuất khẩu, Bao bì carton. Các mặt hàng này chịu ảnh hưởng nhiều từ sức mua của người tiêu dùng và sự thay thế của các loại sản phẩm khác. Đặc biệt diêm là sản phẩm tiêu dùng thông thường, tính thương mại kém, giá trị thấp, có nhiều sản phẩm thay thế " .



Để đối phó với thay đổi này, Diêm Thống Nhất đã chuyển sang tập trung đầu tư cho việc mở thị trường tiêu thụ bật lửa và bao bì carton. Trong đó, mặt hàng bật lửa được sản xuất từ năm 2013. Bất chấp việc ra đời muộn màng, sản phẩm này lại đi đúng hướng, nhanh chóng được thị trường đón nhận. Từ năm 2014, sản phẩm này bán được 1,65 triệu chiếc và liên tục tăng theo cấp số nhân, lên đến 14,67 triệu chiếc vào năm 2018, trong đó chủ yếu được tiêu thụ ở miền Bắc và miền Trung.

Cùng với sản xuất bật lửa Thống Nhất, DN còn phân phối dòng bật lửa Thống Nhất – Cricket nhập khẩu từ Malaysia, sản phẩm này chủ yếu tiêu thụ qua các hợp đồng quảng cáo với số lượng lớn. Tuy nhiên, lượng bán phục vụ người tiêu dùng còn thấp do giá cao, không hấp dẫn như các dòng bật lửa nhập khẩu từ Thái Lan, Trung Quốc…

Một sản phẩm bật lửa cao cấp của Diêm Thống Nhất

Có thể nói, bật lửa ra đời thực sự trở thành “cứu tinh” cho kết quả kinh doanh của Diêm Thống Nhất. Trong khi doanh số bán diêm truyền thống liên tục sụt giảm, doanh thu của Công ty vẫn được duy trì khá ổn định, dù thị phần bật lửa vẫn chưa đáng kể.



Tình hình kinh doanh của Diêm Thống Nhất từ khi niêm yết (tỷ đồng)

“Lột xác” từ năm 2022

Đỉnh điểm đến năm 2022, Diêm Thống Nhất ghi nhận kỷ lục về doanh thu với 293 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 7 tỷ đồng. Hiệu suất kinh doanh cũng cải thiện. So với những năm trước đây, mặc dù không thua lỗ, nhưng lợi nhuận của Diêm Thống Nhất luôn rất khiêm tốn ở mức từ 1 đến dưới 3 tỷ đồng/năm, và doanh thu dao động từ trên 100 đến dưới 150 tỷ đồng/năm.

Có thể thấy nguyên nhân chính giúp lợi nhuận DN được cải thiện trong năm 2022 là do doanh thu bán hàng tăng 136% so với năm 2021. Bên cạnh đó, lãi tiền gửi mang lại cho Diêm Thống Nhất khoản doanh thu tài chính hơn 4,3 tỷ đồng, đóng góp vào kết quả lợi nhuận chung.

2022 cũng là năm DN tăng mạnh vốn góp chủ sở hữu, tăng 158 tỷ lên 180 tỷ đồng trong năm này. Cùng với đó, nợ phải trả của Diêm Thống Nhất cũng tăng từ 12,3 tỷ lên 55,6 tỷ đồng, chủ yếu tăng mạnh ở khoản phải trả người bán, từ 4,3 tỷ đồng hồi đầu năm tăng lên 43,7 tỷ đồng cuối năm 2022.

Sang năm 2023, HĐQT thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh với doanh thu 267 tỷ đồng, trong đó Diêm: 42.000 kiện; Bật lửa: sản xuất 30 triệu chiếc và nhập khẩu 6 triệu chiếc; bao bì carton: 2,5 triệu m2. Lợi nhuận sau thuế 2023 đặt mục tiêu đạt 11,2 tỷ đồng, cổ tức từ 1%-2%.