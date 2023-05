Diễn biến đợt không khí lạnh đang tràn xuống nước ta

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, hôm nay và ngày mai (11-12/5), khu vực Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông với lượng mưa 20-50mm/24h, có nơi trên 80mm/24h.



Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng.

Mưa to có thể gây tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất các tỉnh vùng núi phía Bắc.

Ngày hôm nay, nhiệt độ cao nhất miền Bắc từ 25-28 độ. Từ đêm nay đến ngày mai, miền Bắc và Thanh Hóa trời chuyển mát, vùng núi chuyển lạnh với nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ, có nơi dưới 20 độ.

Miền Bắc đón không khí lạnh trong ngày hôm nay. Ảnh: Như Ý.

Các tỉnh Bắc Trung Bộ ngày hôm nay, nhiệt độ cao nhất 28-31 độ, đêm nay và ngày mai, nền nhiệt giảm với nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ.

Dự báo mưa dông ở miền Bắc và Bắc Trung Bộ kéo dài đến khoảng 14/5, trong đó thời gian mưa nhiều nhất tập trung trong hôm nay và ngày mai. Dự báo từ 17-20/5, Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đón nắng nóng diện rộng.

Cũng do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ chiều và đêm nay (11/5), vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 5, riêng khu vực phía Bắc vịnh Bắc Bộ từ gần sáng ngày 12/5 có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 1,5-2,5m, biển động.

Ngày và đêm nay (11/5), vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông. Trong mưa dông cần đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6-7.

Ngoài ra, ngày và đêm nay (11/5), khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và rải rác có dông (thời gian xảy ra mưa dông tập trung vào chiều và tối), cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 10-30mm/24h, có nơi trên 50mm/24h. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Khu vực Nam Bộ và Nam Trung Bộ hôm nay, nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ. Khu vực Tây Nguyên, nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ.

Dự báo, chiều tối mai (12/5), khu vực Tây Nguyên, Nam Bộ và Nam Trung Bộ tiếp tục có mưa dông rải rác. Sau đó khoảng 18-20/5, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Trong mưa dông đề phòng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.