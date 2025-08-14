Diễn biến mới nhất tại siêu dự án khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ của DN tỷ phú Phạm Nhật Vượng?

VRE đã đặt cọc bao nhiêu cho siêu dự án Cần Giờ?

Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam vừa có báo cáo phân tích về hoạt động của CTCP Vincom Retail (mã CK: VRE) - một doanh nghiệp trong hệ sinh thái của Tập đoàn Vingroup (VIC) do tỷ phú Phạm Nhật Vượng làm chủ tịch. Trong đó, có thông tin quan trọng liên quan đến siêu dự án khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ.



Theo phân tích của Yuanta Việt Nam, tiền đặt cọc cho các dự án chờ triển khai của VRE đạt 20.000 tỷ đồng , chiếm 34,4% tổng tài sản.

Doanh nghiệp có kế hoạch huy động thêm nợ vay trong quý 3/2025 để tài trợ cho các khoản đặt cọc bổ sung cho một số phân khu trong dự án Cần Giờ. Kế hoạch dài hạn của ban lãnh đạo bao gồm 4 trung tâm thương mại và 1 cụm đơn vị nhà phố thương mại, với 1.800 tỷ đồng đã được đặt cọc cho các thương vụ này.

Phối cảnh dự án Vinhomes Green Paradise.

Dự án Khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ - Vinhomes Green Paradise là một dự án khu đô thị du lịch sinh thái biển quy mô lớn, do Tập đoàn Vingroup đầu tư và phát triển tại huyện Cần Giờ, TP.HCM. Dự án này có diện tích 2.870ha, trong đó có 1.357ha lấn biển, và được chia thành 5 phân khu. Dự án này được Tập đoàn Vingroup đầu tư và khởi công ngày 19/4/2025.

Trong tương lai, dự án Vinhomes Green Paradise Cần Giờ được quy hoạch để trở thành Khu đô thị du lịch biển, du lịch nghỉ dưỡng, hội thảo hội nghị kết hợp nghỉ dưỡng, đô thị thông minh, dịch vụ công nghệ cao, nhà ở, dịch vụ, khách sạn,… với quy mô dân số khoảng 230.000 người, phục vụ khoảng 8 – 10 triệu lượt khách du lịch mỗi năm.

Khu đô thị được thiết kế thành 4 khu chức năng chính gồm khách sạn, khu nghỉ dưỡng, trung tâm mua sắm, dịch vụ giải trí và khu biệt thự căn hộ cao cấp phục vụ khoảng 31.000 cư dân và khách du lịch.

Phối cảnh nhà hát.

Nhiều hạng mục tại dự án có quy mô hàng đầu Việt Nam và toàn cầu như tổ hợp nhà hát lớn nhất Đông Nam Á; biển hồ nhân tạo lớn nhất thế giới; 2 sân golf đẳng cấp quốc tế; tòa tháp đa năng 108 tầng; chuỗi khách sạn và trung tâm thương mại hiện đại; quần thể vui chơi - giải trí quy mô lớn; hệ thống giáo dục tiêu chuẩn quốc tế, đặc biệt là sự xuất hiện của hệ thống y tế Mỹ - Cleveland Clinic.

Theo ước tính, dự án Vinhomes Green Paradise sẽ cung cấp khoảng 48.150 căn thấp tầng và 15.640 căn hộ ra thị trường trong những năm tới.

Vincom Retail kinh doanh ra sao?

Về hoạt động kinh doanh, Yuanta Việt Nam cho biết, doanh thu hợp nhất quý 2/2025 của VRE đạt 2.100 tỷ đồng (tăng 0,6% so với quý trước nhưng lại giảm 13,6% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu bán bất động sản tồn kho giảm mạnh 97,4% so với cùng kỳ năm ngoái, chỉ đạt 12 tỷ đồng, do VRE chỉ bàn giao ba căn trong quý 2 vừa qua.

Lợi nhuận sau thuế trong quý 2 đạt 1.233 tỷ đồng, tăng 20,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận được hỗ trợ bởi đà tăng trưởng tiếp tục được duy trì từ hoạt động cho thuê, và hiệu quả quản lý được cải thiện – bao gồm thu nhập từ lãi gia tăng – và các khoản dự phòng giảm.

Kết quả kinh doanh nửa đầu năm có sự phân hóa. Doanh thu cho thuê tăng 5,9%, đạt 4.100 tỷ đồng, được thúc đẩy bởi tỷ lệ lấp đầy cải thiện và đóng góp từ ba trung tâm thương mại mà VRE đã khai trương trong nửa cuối năm 2024. Tuy nhiên, doanh thu bán bất động sản tồn kho ở mức thấp, chỉ đạt 60 tỷ đồng (giảm 92% so với cùng kỳ), dẫn đến tổng doanh thu 6 tháng đầu năm đạt 4.300 tỷ đồng.

Thu nhập khác tăng gấp đôi trong nửa đầu năm, đạt 213 tỷ đồng, chủ yếu đến từ việc cho VIC và VHM thuê tài sản để sử dụng làm tài sản thế chấp cho các khoản vay.

Lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm đạt 2.400 tỷ đồng (tăng 14,6%). Năm 2025, Vincom Retail đặt mục tiêu doanh thu thuần hợp nhất đạt 9.520 tỷ đồng và chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế năm 2025 4.700 tỷ đồng. Với kết quả trên, doanh thu thuần hợp nhất và lợi nhuận sau thuế của công ty đã hoàn thành tương ứng 45% và 51% kế hoạch kinh doanh cả năm.

Yuanta Việt Nam cho biết, Vincom Retail dự kiến sẽ khai trương 2 trung tâm thương mại mới vào quý 3/2025. Việc này dự kiến sẽ bổ sung thêm khoảng 100.800 m2 diện tích sàn (GFA) và nâng tổng GFA lên khoảng 1.942.000 m2. Các dự án bao gồm Vinhomes Mega Mall Ocean City và Vincom Mega Mall Royal Island, đang ghi nhận tỷ lệ lấp đầy cam kết trước lần lượt là 95% và 96%.

VRE đã mua lại cấu phần thương mại trong các dự án của VHM và VIC – Vinhomes Royal Island và Vinhomes Golden Avenue – với tổng cộng 1.280 căn thấp tầng và chi phí phát triển là 6,.100 tỷ đồng. VRE dự kiến sẽ mở bán các căn này vào quý 4/2025, và việc bàn giao dự kiến bắt đầu từ năm 2026.