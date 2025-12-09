Diễn biến mới trong vụ máy bay MH370 sau 11 năm biến mất

Một tòa án ở Bắc Kinh, Trung Quốc đã ra lệnh cho Malaysia Airlines bồi thường cho gia đình của tám hành khách chuyến bay MH370, hơn một thập kỷ sau khi chiếc máy bay này biến mất.

Theo tờ China Daily, vào ngày 8 tháng 12, Tòa án Nhân dân quận Triều Dương đã ban hành tuyên bố về các phán quyết đối với tám vụ kiện đòi bồi thường liên quan đến 8 hành khách trên chuyến bay.

Tòa án đã trao cho mỗi gia đình trong số 8 gia đình khoản tiền bồi thường là 2,9 triệu nhân dân tệ, tương đương khoảng 10,81 tỷ đồng Việt Nam.

Tổng số tiền bồi thường lên tới 23,2 triệu nhân dân tệ, tương đương khoảng 86,49 tỷ đồng Việt Nam. Khoản bồi thường này nhằm chi trả cho chi phí tang lễ, tổn thất tinh thần và các thiệt hại khác.

Mảnh vỡ máy bay được tìm thấy

Tòa án cho biết 47 vụ kiện khác đã được rút lại sau khi các gia đình và hãng hàng không đạt được thỏa thuận ngoài tòa án.

23 vụ kiện còn lại vẫn đang được tiến hành và đang trong quá trình xem xét tư pháp, do các gia đình liên quan vẫn chưa nộp đơn hoặc hoàn tất thủ tục pháp lý để tuyên bố người thân của họ đã tử vong.

MH370 biến mất vào ngày 8 tháng 3 năm 2014, trên đường từ Kuala Lumpur đến Bắc Kinh. Chiếc máy bay Boeing 777 này chở 227 hành khách và 12 thành viên phi hành đoàn. Khoảng hai phần ba số hành khách là người Trung Quốc.

Chính phủ Malaysia đã đưa ra một tuyên bố vào ngày 19 tháng 1 năm 2015, chính thức tuyên bố vụ rơi máy bay là một tai nạn và giả định rằng tất cả 239 người trên máy bay đã thiệt mạng.

Vào năm 2016, gia đình của 75 hành khách đã đệ đơn kiện Malaysia Airlines và Malaysia Airlines Berhad. Họ đòi bồi thường các khoản thiệt hại, thành lập quỹ tìm kiếm và cứu nạn, cùng các yêu cầu khác, tổng cộng là 78 vụ.

Sau nhiều vòng hòa giải trong quá trình xét xử, gia đình các hành khách trong 47 vụ kiện đã đạt được thỏa thuận và rút lại đơn kiện.

Hãng tin Bernama cho biết các phán quyết được đưa ra phù hợp với Công ước Montreal và các luật liên quan của Trung Quốc.

Bộ Giao thông vận tải Malaysia thông báo rằng hoạt động tìm kiếm MH370 sẽ được nối lại vào ngày 30 tháng 12 năm 2025.

Nguồn: China Daily