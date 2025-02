Điện gió ngoài khơi chậm triển khai, nhiều nhà đầu tư muốn rút khỏi Việt Nam

Năm 2021, Petrovietnam và Tập đoàn Equinor - một trong những tập đoàn năng lượng lớn nhất Na Uy, đã ký biên bản ghi nhớ về hợp tác phát triển ĐGNK và năng lượng tái tạo khác tại Việt Nam. Liên minh này cũng đã có văn bản đề xuất vị trí khảo sát ĐGNK đến các tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Thuận, Ninh Thuận, Thái Bình và Hải Phòng…nhưng đến năm 2024, Equinor đã quyết định hủy kế hoạch đầu tư vào lĩnh vực ĐGNK tại Việt Nam và đóng cửa văn phòng tại Hà Nội.

Trước đó, vào cuối năm 2023, Orsted - Doanh nghiệp do Chính phủ Đan Mạch chiếm cổ phần chi phối - cũng đã quyết định dừng cuộc chơi ĐGNK ở Việt Nam để theo đuổi các kế hoạch khác. Lý do được tập đoàn này đưa ra là do chính sách liên quan đến triển khai và mua điện bị chậm trễ và không rõ ràng khiến họ khó dự báo được nguồn doanh thu ổn định.