Diện mạo của ái nữ nhà Shark Bình - Phương Oanh trở thành tâm điểm

Kể từ sau khi chính thức hạ sinh cặp song sinh một trai một gái, cuộc sống bỉm sữa của diễn viên Phương Oanh và doanh nhân Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt từ công chúng. Khác với nhiều nghệ sĩ lựa chọn giấu kín diện mạo của con, cặp đôi khá thoải mái trong việc chia sẻ những khoảnh khắc lớn khôn của hai thiên thần nhỏ lên trang cá nhân.

Trưa ngày 24/5, trên trang cá nhân của mình, nữ diễn viên “Quỳnh búp bê” đã đăng tải loạt hình ảnh rạng rỡ của cô cùng các con tại một bãi biển thơ mộng với dòng trạng thái ngắn gọn đầy hào hứng: “Chào hè” . Ngay lập tức, hành động này của bà mẹ hai con đã nhận về "cơn mưa" thả tim từ người hâm mộ.

Trong loạt ảnh được chia sẻ, ba mẹ con diện đồ bơi "tone-sur-tone" cực kỳ đồng điệu và bắt mắt với sắc xanh dương mát mẻ, mang đậm không khí năng động của những ngày hè. Dù bận rộn chăm sóc hai nhóc tỳ cùng một lúc, Phương Oanh vẫn xuất hiện với vẻ ngoài vô cùng rạng rỡ, tươi tắn và tràn đầy năng lượng tích cực. Thần thái hạnh phúc viên mãn của nữ diễn viên khiến ai nhìn vào cũng phải thầm ngưỡng mộ.

Chính sự tự nhiên, đáng yêu và ấm áp trong cách Phương Oanh tương tác cùng các con đã tạo nên một sức hút vô cùng lớn. Theo ghi nhận từ hình ảnh bài đăng, bài viết của người đẹp nhanh chóng cán mốc gần 5.000 lượt yêu thích và bày tỏ cảm xúc. Rất nhiều bạn bè, đồng nghiệp lẫn khán giả trung thành đã để lại những lời chúc tốt đẹp cho chuyến đi đầu hè của gia đình nhỏ.

Bên cạnh vóc dáng nuột nà của "bà mẹ bỉm sữa" Phương Oanh, spotlight của toàn bộ khung hình nhanh chóng rơi vào bức ảnh cận cảnh của cô con gái nhỏ. Cô bé được mẹ cho diện chiếc mũ sinh nhật xinh xắn, thích thú đùa nghịch với cát trắng và sóng biển.

Ngay dưới phần bình luận, cư dân mạng đồng loạt bày tỏ sự ngạc nhiên trước vẻ ngoài của nhóc tỳ. Rất nhiều ý kiến khẳng định ái nữ sở hữu gương mặt "đúc khuôn", thừa hưởng trọn vẹn những nét đặc trưng từ người bố quyền lực của mình. Một tài khoản hào hứng bình luận: “Em giống bố quá cưng ghê” , và nhận được rất nhiều sự đồng tình từ các khán giả khác.

Nhiều người còn dí dỏm đùa rằng cô bé chính là "bản sao hoàn hảo" không thể lệch đi đâu được của Shark Bình.

Việc con cái sở hữu những nét đẹp hay nét giống bố mẹ là điều vô cùng quen thuộc, nhưng mỗi lần diện mạo của các thiên thần nhỏ nhà Phương Oanh - Shark Bình được hé lộ, công chúng lại được một phen trầm trồ vì sự đáng yêu và những nét "chuẩn gen" của gia đình hào môn này.

Hiện tại, bài viết mang không khí mùa hè rực rỡ của ba mẹ con vẫn đang tiếp tục nhận về lượng tương tác vô cùng ấn tượng từ cộng đồng mạng.