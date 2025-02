Điện mặt trời sẽ "bùng nổ" trong những năm tới

Liên quan tới Đề án Điều chỉnh Quy hoạch Điện VIII, đại diện Bộ Công Thương cho biết tổng công suất nguồn điện phục vụ nhu cầu trong nước (không bao gồm xuất khẩu, nguồn đồng phát và nhiệt điện rủi ro) là 183.291-236.363 MW, tăng thêm khoảng 27.747-80.819 MW so với Quy hoạch điện VIII đã được phê duyệt.



Nguồn điện mặt trời sẽ phát triển mạnh trong những năm tới

Cụ thể: Nhiệt điện than 31.055 MW (chiếm 16,9%-13,1%), giữ nguyên so với Quy hoạch điện VIII (công suất tăng thêm do cập nhật gam máy thực tế của các nhà máy điện).

Nhiệt điện khí trong nước 10.861 MW (chiếm 5,9%-4,6%), giữ nguyên so với Quy hoạch điện VIII.

Nhiệt điện LNG 8.824 MW (chiếm 4,8% - 3,7%), giảm so với Quy hoạch điện VIII 13.576 MW do đánh giá các nguồn điện chậm tiến độ.

Thủy điện 33.294-34.667 MW (chiếm 18,2%-14,7%), tăng lên so với Quy hoạch điện VIII 4.560-5.275 MW.

Tổng công suất điện gió trên bờ 27.791-28.058 MW (chiếm 13,2%-14,4%), tăng lên so với Quy hoạch điện VIII từ 3.949-5.321 MW.

Đáng chú ý, điện mặt trời (gồm điện mặt trời tập trung và điện mặt trời áp mái) đạt 46.459-73.416 MW (chiếm 25,3%-31,1%), tăng lên so với Quy hoạch điện VIII từ 25.867-52.825 MW.

Ngoài ra, điện sinh khối, điện sản xuất từ rác và điện địa nhiệt 2.979-4.881 MW (chiếm 1,6% - 2,1%), tăng lên so với từ 709-2.611 MW.

Lý giải nguyên nhân công suất nguồn điện mặt trời tăng mạnh, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên nhìn nhận nguồn điện này có ưu điểm triển khai nhanh, đáp ứng kịp thời khả năng cung ứng điện trong những năm 2026-2027.

Thực tế, điện mặt trời mái nhà đang là giải pháp mà nhiều doanh nghiệp sản xuất triển khai khi chuyển đổi phát triển xanh.



Ông Nguyễn Thanh Lam, Giám đốc điều hành Công ty CP Lâm Việt, cho biết doanh nghiệp đang xây dựng hệ thống năng lượng tái tạo là điện mặt trời mái nhà để đảm bảo cung cấp cho nhà máy.

Theo tính toán, khi vận hành hệ thống điện mặt trời "tự sản-tự tiêu" sẽ giúp nhà máy tiết kiệm 40%-45% tiền điện mỗi tháng; đảm bảo nguồn năng lượng để phát triển nhà máy theo tiêu chí xanh, bền vững.