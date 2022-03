Diễn viên xúc phạm vợ Will Smith, bị tát thẳng mặt trên sân khấu Oscar danh tiếng cỡ nào?

Sáng 28/3 (theo giờ Việt Nam), khán giả có mặt tại Nhà hát Dolby được phen choáng váng khi tài tử Will Smith bất ngờ lao lên sân khấu đấm thẳng mặt Chris Rock. Nguyên nhân là do nam diễn viên hài đã buông lời trêu chọc mái tóc của bà xã Will Smith.

Trên sân khấu, Chris Rock đảm nhận vai trò công bố người đề cử vài thắng giải Phim tài liệu hay nhất. Trong lúc đưa đẩy câu chuyện, nam diễn viên đã nói rằng anh không thể chờ đợi Jada Pinkett Smith - vợ Will Smith đóng vai chính Nữ chiến binh quả cảm 2, vì cô đang cạo đầu trọc giống tạo hình G.I. Jane.

Trước trò đùa thiếu tinh tế này, Will Smith đã leo lên sân khấu và đấm thẳng mặt Chris Rock trước khi buông lời cảnh cao: "Bỏ tên vợ tôi ra khỏi cái miệng thối tha của anh".

Sau sự việc bất ngờ, dân mạng dấy lên 2 luồng ý kiến trái chiều. Người cho rằng Will Smith đã có hành động thô lỗ thái quá trên sân khấu sự kiện lớn, trong khi số khác ủng hộ tài tử bảo vệ vợ mình khỏi những trò đùa mang tính xúc phạm.

Dẫu sao, đây cũng không phải lần đầu tiên Chris Rock nhắm đến Jada Pinkett Smith.

Trước khi tìm hiểu về mối hiềm khích giữa Will Smith với Chris Rock, chắc hẳn nhiều người sẽ thắc mắc rằng Chris Rock là ai. Tài tử da màu sinh năm 1965, lớn hơn Will Smith 3 tuổi. Anh là một diễn viên hài, diễn viên, nhà văn, nhà sản xuất và đạo diễn người Mỹ.

Chris Rock có một tuổi thơ vất vả, từng là nạn nhân của phân biệt chủng tộc. Cha của anh là một tài xế xe tải còn mẹ là giáo viên của trường khuyết tật ở Bedford-Stuyvesant. Cha Chris qua đời năm 1988 sau một cuộc phẫu thuật cắt vết loét. Gia đình Chris có nhiều anh chị em, đều hoạt động trong ngành giải trí nhưng không mấy nổi bật.

Thời đi học, Chris Rock đến trường trong khu phố chủ yếu là người da trắng ở Brooklyn. Anh trở thành nạn nhân của phân biệt sắc tộc, bị bắt nạt và đánh đập bởi các học sinh da trắng.

Sau này, vì tình trạng bắt nạt ngày càng trở nên tệ hơn nên cha mẹ của Chris Rock đã phải cho anh nghỉ học. Chris bỏ học cấp 3 hoàn toàn, nhưng vẫn kiếm được một chứng chỉ GED (tương đương với bằng trung học ở Mỹ) rồi đi làm thời vụ tại nhiều nhà hàng ăn nhanh khác nhau.

Chris Rock bắt đầu sự nghiệp với vai trò một diễn viên hài độc lập, đồng thời đóng vai phụ trong một số phim ít tiếng tăm. Tên tuổi của anh chỉ thật sự nổi lên vào năm 1990, khi Chris Rock được mời đảm nhận vai chính trong Saturday Night Live.

Thừa thắng xông lên, sự nghiệp của Chris Rock phát triển với loạt vai diễn ở Down to Earth (2001), Head of State (2003), The Longest Yard (2005),... Khi đã có vị trí nhất định trong làng giải trí Hollywood, Chris bắt đầu thử sức với vai trò nhà văn và người dẫn chương trình.

Chris Rock từng 2 lần được mời dẫn chương trình Oscar vào năm 2005 và 2016. Trong sự nghiệp của mình, anh đã chiến thắng 4 giải Emmy và 3 giải Grammy. Chris Rock cũng được bình chọn là diễn viên hài kịch đứng thứ 5 theo Comedy Central và Diễn viên hài độc lập lớn thứ 9 trong 100 Diễn viên hài độc lập nổi bật nhất kênh 4 (2007).

Mối hiềm khích giữa Chris Rock và vợ chồng Will Smith bắt đầu từ năm 2016, khi Jada tham gia cuộc biểu tình chống "Oscar So White'' (Oscar chỉ toàn người da trắng).

Lúc này, Chris Rock từng buông lời mỉa mai:''Jada tẩy chay giải Oscar cũng giống như tôi tẩy chay quần lót của Rihanna vậy. Tôi có được mời đâu". Có lẽ, đó không phải là một cuộc đối thoại trực tiếp nên Will Smith không thể hiện thái độ của mình.

Tuy nhiên, hành động chê cười mái đầu chọc của bà xã đã khiến Will Smith nổi giận. Bởi lẽ, rất nhiều người đều biết Jada mắc bệnh rụng tóc và đây cũng là một nỗi đau tinh thần lớn đối với cô.

Trước hành động đột ngột của Will Smith, Chris Rock cũng chỉ biết "đứng hình". Chắc rằng đây sẽ là một bài học nhớ đời cho tài tử trước bất kỳ phát ngôn khiếm nhã nào về phụ nữ trên sóng truyền hình trực tiếp.

https://soha.vn/dien-vien-xuc-pham-vo-will-smith-bi-tat-thang-mat-tren-san-khau-oscar-danh-tieng-co-nao-20220328132912397.htm