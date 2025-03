Điều động, bổ nhiệm nhân sự chủ chốt 5 tỉnh, thành phía Nam

TPHCM điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ chủ chốt

UBND TPHCM vừa có quyết định thành lập Ban Quản lý Phát triển đô thị, trên cơ sở hợp nhất Ban Quản lý Khu vực phát triển đô thị Thủ Thiêm, Ban Quản lý Khu vực phát triển đô thị Tây Bắc và tiếp nhận một số nhiệm vụ, biên chế, nhân sự, tài chính, tài sản và các vấn đề khác có liên quan của Ban Quản lý đầu tư và xây dựng Khu đô thị mới Nam TPHCM vào Ban Quản lý Phát triển đô thị TPHCM.

Cùng với đó, UBND TPHCM cũng quyết định thành lập Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TPHCM.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được trao quyết định cho ông Đậu An Phúc (thứ hai từ phải qua) và ông Nguyễn Hoàng Anh Dũng, ông Văn Phú Thái.

Về việc kiện toàn nhân sự các đơn vị, UBND TPHCM quyết định điều động và bổ nhiệm ông Đậu An Phúc, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TPHCM giữ chức vụ Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TPHCM.

Điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Hoàng Anh Dũng, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TPHCM giữ chức vụ Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TPHCM.

Điều động và bổ nhiệm ông Vương Hoài Nam, Phó trưởng ban Ban Quản lý Khu vực phát triển đô thị Thủ Thiêm làm Phó trưởng ban Ban Quản lý Phát triển đô thị TPHCM.

Điều động và bổ nhiệm ông Trương Thanh Bình, Phó trưởng ban Ban Quản lý Khu vực phát triển đô thị Tây Bắc giữ chức Phó trưởng ban Ban Quản lý Phát triển đô thị TPHCM.

Điều động và bổ nhiệm ông Văn Phú Thái, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn giữ chức vụ Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TPHCM.

Điều động và bổ nhiệm ông Trần Anh Tuấn, Trưởng ban Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp TPHCM giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận.

Điều động và bổ nhiệm ông Trần Bạch Ngọc, Phó trưởng ban Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp TPHCM giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND quận Phú Nhuận. (XEM CHI TIẾT)

Ông Lê Trường Sơn giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước

HĐND tỉnh Bình Phước vừa bầu bổ sung ông Lê Trường Sơn, Bí thư Huyện ủy Lộc Ninh giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Ông Lê Trường Sơn, sinh ngày 27/11/1976; quê quán ở huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp). Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế, Cử nhân chính trị.

Trước khi được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước, ông Sơn từng đảm nhiệm các chức vụ Bí thư Huyện đoàn Đồng Phú, Bí thư Tỉnh đoàn Bình Phước, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Phước, Chủ tịch UBND TP Đồng Xoài, Bí thư Thành ủy Đồng Xoài, Chủ tịch UBND huyện Lộc Ninh. (XEM CHI TIẾT)

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư làm Chủ tịch Hội Nông dân Đồng Nai

Hội Nông dân tỉnh Đồng Nai vừa tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành bầu bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, chức danh Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh (khóa X), nhiệm kỳ 2023-2028.

Ông Nguyễn Hữu Nguyên (bìa phải) nhận quyết định

Ông Nguyễn Hữu Nguyên - Tỉnh ủy viên (nguyên Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư) được bầu bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, chức danh Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh (khóa X), nhiệm kỳ 2023-2028.

Đồng thời, ông Nguyễn Tuấn Anh - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh được Ban Thường vụ Tỉnh ủy điều động đến công tác tại UBND tỉnh; được Chủ tịch UBND tỉnh bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường. (XEM CHI TIẾT)

Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch tỉnh Bình Thuận

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký quyết định 505/QĐ-TTg phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Đỗ Hữu Huy, Phó bí thư Tỉnh uỷ Bình Thuận nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ông Đỗ Hữu Huy phát biểu nhận nhiệm vụ sau khi được HĐND tỉnh Bình Thuận bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 4/3/2025. Bộ trưởng Bộ Nội vụ, HĐND, UBND tỉnh Bình Thuận và ông Đỗ Hữu Huy chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Ông Đỗ Hữu Huy sinh ngày 3/2/1980. Quê quán ở xã Minh Tân, huyện Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng. Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý Kinh tế, kỹ sư Điện tử viễn thông. Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp. (XEM CHI TIẾT)

Công bố quyết định của Bộ trưởng Công an về công tác cán bộ

Công an tỉnh Tây Ninh vừa tổ chức Lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Thượng tá Lê Trung Ái - Trưởng Công an TP Tây Ninh và thượng tá Lê Văn Thuận - Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ, Công an tỉnh Tây Ninh cùng được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh. (XEM CHI TIẾT)